Sự trừng phạt khi một nữ nghệ sĩ dám nói về tình dục?

Park Na Rae bị điều tra hành vi quấy rối tình dục. Theo chuyên gia, hành động của cảnh sát với diễn viên hài nhằm dăn đe những ngôi sao nữ dám nói về tình dục.

Theo bài viết ngày 5/4 của SCMP, giữa ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc đòi hỏi chuẩn mực cao về đạo đức, Park Na Rae đang hứng chịu làn sóng tẩy chay vì hành vi quấy rối tình dục. Khán giả yêu cầu Park Na Rae rời khỏi chương trình I Live Alone, Where is My Home, Amazing Saturday - Doremi Market và The House Detox dù trước đó nữ diễn viên đã lên tiếng xin lỗi.

Thậm chí theo tờ Busan, cảnh sát đã đệ đơn yêu cầu điều tra Park Na Rae về tội vi phạm Đạo luật Bảo vệ Trẻ em và Thanh thiếu niên. Khi thông tin được đăng tải trên các phương tiện truyền thông Hàn Quốc, công chúng cũng bày tỏ sự nghi ngờ.

Nói về vấn đề này trên SCMP, có chuyên gia cho rằng Hàn Quốc chưa công bằng trong việc xử lý sai phạm về cáo buộc tình dục giữa nghệ sĩ nam và nữ. Ngược lại, cũng có ý kiến nhận định Park Na Rae là gương mặt nổi tiếng và ngôi sao nữ hiếm hoi thoải mái nói về tình dục. Do đó, việc cảnh sát điều tra Park Na Rae cũng như động thái thể hiện sự quyết liệt khi xử phạt các tội phạm tình dục tại Hàn Quốc.

Vì sao Park Na Rae bị xử lý mạnh?

Bên cạnh những ý kiến đồng tình, nhiều khán giả đặt câu hỏi vì sao cảnh sát có thời gian để điều tra hành vi quấy rối tình dục một con búp bê, đặc biệt ở một quốc gia mà hình phạt dành cho tội phạm tình dục đối với phụ nữ vẫn còn khá nhẹ nhàng như Hàn Quốc.

Cũng có khán giả phàn nàn về tiêu chuẩn kép đang tồn tại tại thị trường giải trí Hàn Quốc. Họ cho rằng các ngôi sao nam, bao gồm rapper nổi tiếng đã sản xuất nhiều nội dung khiêu dâm nhưng ít người trong số đó bị chỉ trích hoặc lên tiếng xin lỗi.

Theo HuffPost Korea đưa tin vào tháng 4, rapper được biết đến sau show Show Me The Money, Owen Ovadoz có bình luận khiếm nhã về ca sĩ Ryu Jin, thành viên nhóm ITZY. Anh bị chỉ trích thậm tệ nhưng giữ im lặng và tiếp tục hoạt động sau vụ việc. Đây không phải lần đầu tiên Owen Ovadoz gây bất bình khi có hành vi quấy rối tình dục.

Giải thích việc Park Na Rae bị xử lý mạnh tay, Cho Hee Hyung, một giáo sư luật tại Đại học Hongik ở Seoul, nói với SCMP cảnh sát có nghĩa vụ điều tra bất kỳ khiếu nại nào mà họ nhận được. Tuy nhiên, Cho Hee Hyung rất ngạc nhiên về việc cảnh sát tiến hành điều tra vụ việc của Park Na Rae.

Park Na Rae bị tẩy chay vì quấy rối tình dục.

Cho Hee Hyung cho biết: “Trước đây, các khiếu nại về quấy rối tình dục dường như không nhận được ưu tiên cao trong điều tra. Tuy nhiên, trường hợp mô tả thẳng thắn về tình dục và quan hệ tình dục như Park Na Rae là điều bất thường đối với một phụ nữ ở Hàn Quốc”.

“Có những người thích Park Na Rae bởi sự táo bạo đó. Nhưng rõ ràng có những người khó chịu vì những gì cô ấy đã làm. Vì thế họ gửi đơn khiếu nại và cảnh sát phải điều tra”, Cho Hee Hyung giải thích.

Theo chuyên gia, Park Na Rae là ngôi sao nữ hiếm hoi vướng tranh cãi về vấn đề quấy rối tình dục. Do đó, Sohn Hee Jeong - giáo sư của Trung tâm Nghiên cứu đa văn hóa tại Đại học Kyung Hee - cho biết phản ứng dữ dội chống lại Park Na Rae phản ánh sự phân biệt đối xử giữa sao nữ và đồng nghiệp nam.

Trong xã hội vốn bảo thủ như Hàn Quốc, việc một ngôi sao nữ nói về Park Na Rae càng khiến công chúng khó chấp nhận hơn so với đồng nghiệp nam.

Sohn Hee Jeong giải thích: “Khi tiếng nói của phụ nữ ngày càng lớn hơn và ảnh hưởng của nữ quyền ngày càng mở rộng, cái gọi là 'những người đàn ông trở thành nạn nhân' đã xuất hiện".

Cuộc tranh cãi của Park Na Rae nêu bật thực tế là xã hội Hàn Quốc vẫn không thoải mái với những phụ nữ nói chuyện về tình dục. Sohn Hee Jeong nói: “Có một xu hướng bảo thủ trong các cuộc thảo luận về tình dục”. Theo Sohn Hee Jeong, việc Park Na Rae bị điều tra thể hiện động thái phân biệt đối xử với những phụ nữ Hàn Quốc dám thoải mái nói về chuyện tình dục.

Gia tăng hình phạt với vấn nạn quấy rối tình dục

Kwak Kyung Jik - đối tác chính tại công ty pháp lý Kwak & Company có trụ sở tại Seoul - đưa ra quan điểm khác. Ông Kwak Kyung Jik cho biết luật pháp ở Hàn Quốc đang ngày càng quan tâm đến vấn đề khiêu dâm và bình luận, hành động tục tĩu do phạm vi tiếp cận của Internet cũng như mối quan tâm về phúc lợi của thanh thiếu niên.

Thời gian qua, Hàn Quốc vướng tai tiếng bởi hàng loạt vụ tội phạm tình dục và sự gia tăng của máy ảnh gián điệp trong nhà vệ sinh công cộng, phòng thay đồ… Bên cạnh đó là những vụ buôn bán và bóc lột tình dục trẻ em được thực hiện thông qua ứng dụng nhắn tin Telegram gây chấn động dư luận năm 2020.

Vụ việc của Cho Joo Bin gây rúng động Hàn Quốc.

Tháng 11/2020, Cho Joo Bin (24 tuổi) bị kết án 40 năm tù vì điều hành một mạng lưới phòng chat được gọi là phòng chat thứ n. Đây là vụ việc gây chấn động không chỉ giới giải trí mà cả đất nước Hàn Quốc. Trong các phòng chat, Cho Joo Bin uy hiếp ít nhất 74 phụ nữ, trong đó có 16 thanh thiếu niên, để thực hiện các hành vi tình dục đồi bại và bạo lực.

Một số chính trị gia cấp cao cũng bị cáo buộc quấy rối tình dục, bao gồm cựu thị trưởng Seoul Park Won Soon. Park Won Soon tự kết liễu cuộc đời vào năm 2020 sau khi bị cáo buộc quấy rối thư ký trong vài năm.

Theo BBC News, cơ quan cảnh sát quốc gia Hàn Quốc cho biết có hơn 6.000 vụ phạm tội liên quan đến quay phim bất hợp pháp, quấy rối tình dục được báo cáo trong năm 2017, tăng gấp 5 lần kể từ năm 2010. Đến 2018, con số tăng lên 6.800 vụ.

Ngày 24/3, Korea Times đưa tin 7 trong số 10 phụ nữ làm việc trong ngành công nghiệp điện ảnh từng trải qua ít nhất một lần bị quấy rối tình dục. Đây là kết quả cuộc khảo sát của Women in Film Korea. Cuộc khảo sát có sự tham gia của 834 nhân viên đoàn phim và 41 người làm việc trong các lĩnh vực liên quan. Khoảng 74,5% phụ nữ trả lời họ từng bị quấy rối hoặc tấn công tình dục. Tỷ lệ nam giới trả lời "có" khoảng 37,9%.

Các nhà hoạt động nữ quyền của Hàn Quốc đã lên tiếng trong nhiều năm qua về vấn đề bạo lực tình dục gây nhức nhối ở nước này. Cùng lúc, phong trào #MeToo lan rộng và bùng lên vào cuối tháng 1/2020 khi một công tố viên xuất hiện trên chương trình truyền hình để nói về việc đồng nghiệp nam quấy rối cô trong nhiều năm.

Chính phủ Hàn Quốc ngày càng mạnh tay với vấn đề quấy rối tình dục.

Tổng thống Moon Jae-in đã lên tiếng ủng hộ #MeToo và bổ nhiệm nhiều phụ nữ hơn vào chính quyền của ông, bao gồm vị trí Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

Vào tháng 12, chính phủ Hàn Quốc đã công bố các hình phạt cứng rắn hơn lên tới 10 năm tù giam đối với tội buôn bán tình dục liên quan đến trẻ vị thành niên. Chính phủ cũng giám sát chặt chẽ hơn với những tội phạm tình dục trẻ em sau khi ra tù. Quy định trên được đưa ra trong bối cảnh công chúng phẫn nộ về việc Cho Doo Soon - kẻ hiếp dâm trẻ em khét tiếng - chuẩn bị ra tù.

Soo Jung Lee, giáo sư tâm lý học pháp y tại Đại học Kyonggi có trụ sở tại Seoul, nói với ABC News các hình phạt đã nghiêm khắc hơn đối với những phạm tội tình dục trong thời gian gần đây.