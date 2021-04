Sự trùng hợp trong các vai diễn của Quỳnh Kool

Trong ba vai diễn gần đây, nhân vật do Quỳnh Kool đảm nhận đều là tiểu thư xinh đẹp, con nhà giàu, nhưng bị tổn thương vì chuyện gia đình.

Quỳnh Kool, sinh năm 1995, gây ấn tượng với khán giả sau vai Ngọc trong Đừng bắt em phải quên (đóng cặp cùng Thanh Sơn). Tiếp đến, cô tham gia hai phim truyền hình Hướng dương ngược nắng và Hãy nói lời yêu. Ba nhân vật trong 3 tác phẩm có những điểm trùng hợp, khiến người xem không khỏi liên tưởng.

Tiểu thư bị tổn thương vì chuyện của cha mẹ

Trong ba bộ phim gần nhất, Quỳnh Kool đều đảm nhận vai tiểu thư xinh đẹp, con nhà giàu, nhưng gia đình lại gặp sóng gió hôn nhân. Ở vị trí người con, nhân vật của Quỳnh Kool bị tổn thương vì những rạn nứt, mâu thuẫn từ cha mẹ. Ba ông bố trên màn ảnh của cô đều có mối quan hệ với người thứ ba, khiến cuộc sống đảo lộn.

Với Hướng dương ngược nắng, hoàn cảnh có một chút khác biệt bởi cha mẹ của Minh Ngọc (Quỳnh Kool đóng) không yêu thương nhau từ đầu. Hôn nhân của họ là do sự sắp đặt.

Vai Ngọc (trái) và Hoàng My có những điểm tương đồng.

Còn trong Đừng bắt em phải quên và Hãy nói lời yêu, sự tương đồng nhiều hơn. Đầu tiên, vai diễn Ngọc và Hoàng My đều ở lứa tuổi học sinh, sinh viên, cá tính mạnh. Tạo hình của hai nhân vật cũng không quá khác biệt, khiến khán giả dễ liên tưởng khi xem phim. Thứ hai, Ngọc và Hoàng My đều lầm tưởng gia đình mình rất hạnh phúc, êm ấm cho đến khi sự thật vỡ lở.

Từ chỗ đang thần tượng bố, ngưỡng mộ tình yêu của đấng sinh thành, Ngọc và Hoàng My chuyển sang trạng thái suy sụp, mất niềm tin. Ngọc (Đừng bắt em phải quên) bỏ học để theo dõi bố, nhiều lần thay mẹ tuyên chiến với tiểu tam. Cô bỏ nhà ra đi khi nỗ lực hàn gắn cha mẹ không thành.

Trong Hãy nói lời yêu, nhân vật Hoàng My cũng có cảnh đánh ghen thay mẹ. Cô phát hiện bố mình ngoại tình ngay trong buổi tiệc sinh nhật mẹ, nên gần như không thể giữ bình tĩnh. Hoàng My sau đó khuyên mẹ có thể ly hôn nếu như khó tha thứ cho bố.

Mẹ của Hoàng My không phải mẫu phụ nữ hiền lành, chịu nhịn nhục. Bà thậm chí có tính quân phiệt, nguyên tắc, làm chủ gia đình. Nhưng vì giữ thể diện, bà không bao giờ lựa chọn ly hôn, mà vẫn cố giữ vỏ bọc một gia đình hạnh phúc. Sâu bên trong, mẹ của Hoàng My luôn nghi ngờ, dằn vặt chồng.

Chính vì những điểm trùng hợp giữa hai nhân vật, khi Hãy nói lời yêu mới lên sóng, nhiều khán giả liên tưởng Hoàng My với Ngọc. Một số ý kiến còn bày tỏ lo ngại Quỳnh Kool có thể bị lặp lại vai diễn cũ, khó mang đến màu sắc mới, đột phá.

Song, đến lúc này, nhân vật Hoàng My phần nào đã cho thấy có sự khác biệt về tính cách, diễn biến tâm lý. Biến cố trong cuộc sống của cô được dự báo khắc nghiệt hơn vai Ngọc. Diễn xuất của Quỳnh Kool ở phim mới cũng tự nhiên, trưởng thành hơn.

Hoàng My yêu nhầm người và bị đánh ghen

Trả lời phỏng vấn Zing, Quỳnh Kool không phủ nhận các vai diễn cô đảm nhận có điểm chung là xuất thân trong gia đình có điều kiện, tính cách bướng bỉnh. Song cô cũng tự tin Hoàng My sẽ cho thấy một Quỳnh Kool khác trên màn ảnh.

Theo nữ diễn viên, Hoàng My là nhân vật tâm lý nặng, khiến cô bị ám ảnh: "Cô ấy sống với quá nhiều nỗi buồn, trải qua mọi cung bậc cảm xúc, áp lực từ gia đình, cha mẹ, bị cuộc sống vùi dập. Cô ấy còn bị lừa tình, bị đánh ghen. Tôi vẫn nhớ phân cảnh đánh ghen hôm ấy quay từ khoảng 10h đến 15-16h. Tôi bảo bạn diễn cứ đánh thật để đẩy cảm xúc tốt nhất. Sau cảnh đó, tôi bị đỏ vai và đau khắp người. Quay xong rồi, tôi vẫn khóc nức nở".

Theo diễn biến mới của phim, nhân vật lừa tình Hoàng My là Bình (Hà Việt Dũng đảm nhận). Họ vô tình chạm mặt trong một lần đi ăn và sau đó có duyên gặp lại. Cử chỉ ân cần, quan tâm nhẹ nhàng của Bình ngay lập tức khiến cô sinh viên trẻ xốn xang.

Với những tình tiết đã được hé lộ, sau này, Hoàng My sa vào lưới tình của Bình và bị đánh ghen bầm dập. Với một người từng chứng kiến bố ngoại tình như My, đây sẽ là một cú sốc lớn và không dễ để vượt qua.

Quỳnh Kool và Công Dương đóng cặp trong phim mới.

Nhân vật nam khác đang ở cạnh Hoàng My hiện tại là Phan (Công Dương đảm nhận). Phan hơn tuổi My nhưng học cùng lớp đại học. Anh được miêu tả là người keo kiệt, khó tính, tiền bạc chi li. Em trai của Phan thậm chí xấu hổ khi chứng kiến anh đòi My - hoa khôi của trường - 17 nghìn đồng tiền sửa máy tính.

Trong một tình huống khác, Phan mời Hoàng My đi ăn sau khi dự án chung của họ thành công. Nhưng My lại rủ bạn thân Tú (Bảo Hân) đi cùng. Phan quyết định hóa đơn sẽ được chia ba và anh trả hai phần. Như vậy, My phải trả suất ăn của Tú.

Từng đóng chung trong Nhà trọ Balanha, Quỳnh Kool và Công Dương có sự kết hợp lại khá ăn ý. Những màn tranh cãi, đụng độ của My và Phan trên màn ảnh khiến không khí bộ phim giảm căng thẳng, mang đến cảm giác thú vị cho khán giả. Diễn biến tình cảm sắp tới của cặp "oan gia ngõ hẹp" cũng gây tò mò cho người xem.