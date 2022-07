Các mẫu quần không đáy đang phủ sóng sàn diễn, tại lễ hội. Phom dáng của thiết kế gây tranh cãi.

Thời gian gần đây, những mẫu trang phục khoe lưng, ngực trở thành mốt. Tuy nhiên, đây không phải điểm dừng của sự gợi cảm. Phong cách quyến rũ đang bước sang một trang mới với sự trỗi dậy của mốt mặc quần không đáy, theo The Guardian.

Trào lưu mặc quần không đáy được cho là xu hướng thời trang hài hước nhất trong mùa hè 2022. Các mẫu quần không đáy được phối cùng quần lót tam giác. Chúng từng là một phần không thể thiếu của những người theo đuổi phong cách cao bồi.

Mẫu quần gắn liền với hình ảnh cao bồi

Steve McQueen và Yul Brynner là những người khởi xướng trào lưu sử dụng quần chap. Xu hướng này nổi tiếng sau bộ phim The Magnificent Seven. Những mẫu quần chap bằng da giúp hoàn thiện tạo hình của các diễn viên.

Nhiều nhà thiết kế trang phục sử dụng quần chap để xây dựng hình tượng cứng rắn của chàng cao bồi cho diễn viên. Hình ảnh của Benedict Cumberbatch trong phim The Power of the Dog là một ví dụ điển hình.

Mẫu quần được cho là xu hướng vui nhộn. Ảnh: Getty.

Trong những năm gần đây, các mẫu quần không đáy dần xuất hiện trong thời trang cao cấp. Tại Tuần lễ thời trang nam Paris, Thom Browne trình diễn mẫu quần không đáy làm bằng vải tweed. Thiết kế khiến khách mời bật cười trong buổi trình diễn.

Sau show, hình ảnh mẫu quần được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Khi làm ra những chiếc quần không đáy, Thom Browne muốn "bất kỳ ai mặc chúng đều cảm thấy vui vẻ".

Nhãn hiệu chuyên quần áo nam của Paris, Casablanca, giới thiệu mẫu quần không đáy tông màu pastel. Thiết kế ống suông được trang trí bằng họa tiết trắng dọc viền.

Trào lưu này thêm nổi tiếng khi Megan Thee Stallion diện thiết kế hở vòng 3 của Mugler. Kiểu quần chap khoe vòng 3 được thương hiệu Pháp tích cực lăng xê.

Lorna Hall, đang làm việc tại công ty phát triển xu hướng WGSN, cho rằng những mẫu quần không đáy trở lại "do sự hồi sinh của thời trang vào những năm 2000". Đối với những người biết cách phối đồ, quần chap là một món đồ hữu ích, giúp ngoại hình thêm cá tính. Đa số các mẫu quần làm từ chất liệu denim, da. Thiết kế thường được trang trí thêm tua rua và phối cùng boots cao bồi.

Quần không đáy xuất hiện nhiều trên các sàn diễn thời trang. Ảnh: Vogue.

Ngoài ra, Patricia Maeda, làm việc tại công ty dự báo xu hướng Fashion Snoops, nhận thấy mẫu quần không đáy nổi tiếng trở lại liên quan đến việc tôn vinh cơ thể. "Sau đại dịch, cảm xúc của mọi người thay đổi. Phụ nữ đang hướng đến những thiết kế tôn vinh cơ thể. Đàn ông cũng vậy".

Bên cạnh đó, quần không đáy có mối liên hệ với những người yêu thích twerking. Thiết kế được Doja Cat, Lizzzo ưa chuộng. Các rapper diện chúng khi trình diễn trên sân khấu.

Thiết kế gây tranh cãi

Sức ảnh hưởng của quần không đáy đang lan rộng. Theo báo cáo từ Depop, lượng tìm kiếm về thiết kế tăng 10% trong tháng 5,6. Hầu hết, mọi người tìm mua quần chap để mặc đến các lễ hội - nơi hàng loạt quy tắc trang phục bị lược bỏ.

Doja Cat mặc quần không đáy khi trình diễn ở Indianapolis. Ảnh: Getty.

Lorna Hall nhận thấy xu hướng này mang lại cảm giác vui nhộn, độc lạ. Tuy nhiên, kiểu dáng của quần không đáy vướng phải nhiều ý kiến trái chiều. Vào tháng 2/2019, thương hiệu ASOS bị chỉ trích vì ra mắt mẫu quần không đáy trị giá 18 USD . Thiết kế bị nhận xét là vô nghĩa, khó mặc và hở hang.

Nhiều người muốn tránh xu hướng mặc quần không đáy. Trong khi đó, các chuyên gia nhận định sức ảnh hưởng của người nổi tiếng sẽ khiến trào lưu này phát triển mạnh mẽ và tác động đến giới trẻ. Lorna Hall nói: "Người nổi tiếng, các nhà mốt khiến thiết kế này trở nên hợp lý để mặc hàng ngày. Hãy nhìn Rihanna và thời trang bầu của cô ấy. Đây là một ví dụ rõ ràng nhất".

Patricia Maeda nhận thấy những mẫu quần không đáy làm từ vải denim là dễ mặc nhất và không bị lỗi mốt. Nhiều người thường phối mẫu quần với đồ lót cùng màu. Công thức phối đồ này tạo nên trang phục sành điệu, tiết kiệm thời gian phối đồ.