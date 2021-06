Sự trỗi dậy của ca sĩ gen Z

Các ca sĩ gen Z chủ yếu được phát hiện từ mạng xã hội. Họ dần ghi dấu ấn trong giới giải trí bằng tư duy âm nhạc riêng biệt.

Theo People, làng nhạc thế giới đang xuất hiện những cái trên trẻ trung và tài năng. Gen Z (những bạn trẻ sinh từ năm 1997 đến khoảng 2015) dần kế thừa, thay thế ca sĩ đi trước với tư duy âm nhạc khác biệt.

Điểm chung của những ca sĩ gen Z là được phát hiện, nổi tiếng nhờ mạng xã hội. Sau thời gian đăng video lên mạng, họ dần bước vào con đường hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp.

Ca sĩ đổi đời chỉ từ một ca khúc

Brye sinh ra ở vùng ngoại ô Chicago. Nghệ sĩ 17 tuổi gần đây có bước tiến lớn trong sự nghiệp, sau khi đĩa đơn LEMONS của cô xuất hiện khắp các mạng xã hội, hiện thu về hơn 40 triệu lượt stream.

"Nếu không có mạng xã hội, tôi không thể có lượng khán giả khổng lồ và tiếp tục hoạt động nghệ thuật. Tôi sẽ mãi biết ơn LEMONS. Nếu không có nó, tôi không biết mình sẽ ở đâu", Brye nói với People.

Trong cuộc trò chuyện với People, ngôi sao gen Z cho biết âm nhạc của cô là "nhạc pop xưng tội". Cô lớn lên với tình yêu âm nhạc, thường xuyên đăng các bản cover lên mạng.

Brye là ca sĩ gen Z nổi tiếng nhờ mạng xã hội.

"Tôi dùng âm nhạc để đối phó với cuộc sống. Tôi tìm đến nó mỗi khi mỏi mệt. Nếu không có âm nhạc, tôi thấy cuộc sống thật đáng sợ và choáng ngợp", Brye khẳng định.

Brye được biết đến là ngôi sao đa tài khi có thể viết, sản xuất và thể hiện tác phẩm của mình. American Songwriter cho rằng Brye kế thừa năng lực của Lorde và Billie Eilish. Đĩa đơn nổi tiếng gần nhất của nữ ca sĩ là I'd Rather Be Alone.

Ca sĩ nổi tiếng từ năm 14 tuổi

Riley Clemmons tạo dấu ấn qua ca khúc Over and Over. Các sáng tác của ca sĩ 21 tuổi lấy cảm hứng từ quá trình lớn lên của chính cô. Theo lời nữ ca sĩ, cô bị ảnh hưởng bởi âm nhạc Kito giáo và nhạc pop quốc tế.

Từ năm 14 tuổi, Clemmons làm việc tại các phòng thu địa phương và nổi tiếng ở quê nhà. Đĩa đơn gần nhất mang tên Keep On Hoping là lần ra mắt thành công nhất của ca sĩ gen Z, hiện có 5 triệu lượt phát trực tiếp toàn cầu.

Trong cuộc phỏng vấn với People, Riley cho biết bài hát Headspace là lời giới thiệu đầy đủ về con người cô với tư cách là nghệ sĩ trẻ. "Ca khúc có giai điệu du dương và trữ tình. Tôi thấy tự tin khi thể hiện bài hát này. Nếu thấy mình đang trống rỗng, tôi nghĩ Headspace phù hợp với bạn", ca sĩ 21 tuổi nói.

Ambar Lucid và Riley Clemmons là những nhân tố mới của làng nhạc quốc tế.

Nữ ca sĩ sáng tác để truyền cảm hứng

Đối với Ambar Lucid, cô chưa bao giờ dám nghĩ đến chuyện trở thành ngôi sao âm nhạc chuyên nghiệp. Ca sĩ 20 tuổi có mẹ là người Dominica và cha là người Mexico. Thuở nhỏ, cô đối mặt với nhiều khó khăn sau khi cha bị trục xuất.

Tuy nhiên, cô tìm thấy cách chữa lành những tổn thương thông qua âm nhạc. Cô muốn mang điều đó đến những người có hoàn cảnh khó khăn, gặp vấn đề về tâm lý.

"Âm nhạc của tôi xuất phát từ trái tim và tâm hồn. Tôi phát hành sản phẩm nhằm mục đích chữa lành và truyền cảm hứng", nữ ca sĩ khẳng định.

Năm 2020, Lucid phát hành album Garden of Lucid. Những ca khúc của cô mang đậm màu sắc psych-rock trippy. Gần đây, ca sĩ gen Z phát hành đĩa đơn Get Lost In The Music.

Sự thành công của ca sĩ hát rong

Maisie Peters cho biết thành quả của cô hiện tại dựa vào việc cố gắng hết mình.

Nữ ca sĩ sinh năm 2000 từng là ca sĩ hát rong ở Brighton. Sau nhiều năm nỗ lực, cô trở thành một trong những nhạc sĩ trẻ nhất thế giới đảm nhận toàn bộ phần nhạc cho loạt phim Try của Apple.

Ngôi sao trẻ hiện nhận nhiều lời khen từ Sam Smith, Phoebe Bridgers và Taylor Swift. Đây cũng là thần lượng lớn nhất trong cuộc sống của cô.

"Tôi xem Taylor Swift là nguồn cảm hứng. Cô ấy mãi mãi là người có ảnh hưởng lớn nhất đến sự nghiệp âm nhạc của tôi", Peters khẳng định.

Hiện tại, Maisie Peters có hơn 3 triệu người nghe/tháng trên ứng dụng nghe nhạc. Độ nổi tiếng của của ngôi sao 21 tuổi ngày càng tăng sau khi cô hợp tác với James Bay - nghệ sĩ từng được đề cử giải Grammy.

Maisie Peters và Madeline the Person có thời gian khó khăn trước khi nổi tiếng.

Ca sĩ đi lên từ nhạc cover

Madeline the Person được biết đến khi cover những ca khúc của Frank Ocean và Harry Styles. Sau khi khoe giọng trên mạng xã hội, cô phát hành một số ca khúc như As a Child, I Talk to the Sky...

Trong cuộc phỏng vấn với People, nữ ca sĩ cho biết âm nhạc của cô bị ảnh hưởng bởi chính cuộc sống của mình, nhất là khi đối mặt với sự ra đi của cha ruột.

"Âm nhạc là liều thuốc để hàn gắn cảm xúc của mọi người. Bạn không bao giờ cô đơn và luôn được cảm thông bằng mọi giá. Tôi làm nghệ thuật cũng vì điều đó", nữ ca sĩ nói.

Madeline the Person cũng dùng âm nhạc để thể hiện cá tính. Đĩa đơn gần nhất Haunted của ca sĩ 19 tuổi nói về cuộc đời của chính cô. "Khi không thể hiện được cảm xúc bên ngoài, tôi mượn âm nhạc để thể hiện. Dù buồn hay vui, tôi đều gửi chúng vào bài hát", cô nói.

Ca sĩ không xác định giới tính

Đặc điểm chung của những ca sĩ gen Z là đều nổi lên từ mạng xã hội. Frances Forever cũng không ngoại lệ. Sau khi ca khúc Space Girl thịnh hành trên mạng, cô công khai là người không xác định giới tính. Cô cho rằng việc nói ra giới tính để bản thân không còn bị bàn tán và có thể tập trung vào âm nhạc.

"Tôi chỉ biết làm nhạc, bỏ qua mọi thị phi về giới tính. Tôi bắt đầu sáng tác khi nhận ra mình cần nơi giãi bày, gặp vấn đề trong cuộc sống. Tôi hy vọng những người thuộc cộng đồng LGBTQ+ sau khi nghe nhạc của mình sẽ nhận được sự đồng cảm và vực dậy", nữ ca sĩ nói.

Sắp tới, Frances Forever phát hành EP paranoia party. Cô muốn người nghe biết được những rắc rối và hành trình vươn lên trong cuộc sống của chính mình.

Frances Forever và Sofia Valdes là hai nhân tố nổi bật của gen Z.

Viên ngọc quý của âm nhạc hiện đại

Theo People, Sofia Valdes là một trong những viên ngọc quý của văn hóa pop đương đại. Với EP đầu tay Ventura, nữ ca sĩ sinh năm 2000 tạo ra những ca khúc ballad đầy cảm xúc như Lonely, Handful of Water... Cô có chất giọng nhẹ nhàng, phù hợp với những bản ballad.

Ca sĩ người Panama cho biết cô muốn là đại diện của quê nhà. Valdes không muốn làm ai đó thất vọng khi bước vào sự nghiệp âm nhạc. "Trách nhiệm của tôi rất lớn. Họ luôn ủng hộ và yêu thương tôi trong bước đường hoạt động nghệ thuật", ca sĩ 20 tuổi nói.

Sofia Valdes khẳng định mọi ca khúc hiện tại đều do cô sáng tác. "Sáng tác là đam mê từ nhỏ của tôi. Những ca khúc đều lấy cảm hứng từ cuộc sống và từ những gì có thật. Tôi hy vọng người nghe có cảm giác gần gũi, liên quan khi thưởng thức ca khúc của mình", Sofia Valdes chia sẻ.