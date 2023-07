Sự trỗi dậy của áo tắm dây

Các mẫu bikini dây đang trở thành sản phẩm chủ đạo của nhiều thương hiệu. Chúng được giới mộ điệu tìm mua.

Bikini dây đang là mẫu đồ bơi thịnh hành nhất, theo Wall Street Journal. Chúng được ưa chuộng khi mang lại vẻ ngoài gợi cảm, có thể điều chỉnh theo nhiều kiểu mặc khác nhau.

Trong khi nhiều người săn đón mẫu bikini dây, số khác cho rằng thiết kế để lộ khuyết điểm cơ thể. Kiểu trang phục này cũng khiến nhiều người bối rối và bị cho là phức tạp. Tuy nhiên, những ý kiến trái chiều không khiến mẫu đồ bơi giảm sức hút.

Mẫu đồ tắm lấy cảm hứng từ thời trang đời thường

Trang phục áo tắm từng bị giới hạn trong 2 kiểu quen thuộc là đồ bơi một mảnh và hai mảnh. Sau đó, chúng dần phát triển, những set bikini có quần lọt khe xuất hiện và phủ sóng mạnh mẽ. Các mẫu đồ bơi có họa tiết, cut-out hoặc làm từ chất liệu lấp lánh thu hút sự chú ý của giới trẻ nhờ vẻ ngoài khác biệt. Trong khi những thiết kế này trở nên quen thuộc, bikini dây dần trỗi dậy và được yêu thích.

Xu hướng đồ bơi thường có liên quan đến các trào lưu thời trang đời thường phổ biến. Sabra Krock, giám đốc sáng tạo của nhà bán lẻ Everything but Water, giải thích: "Các mốt đồ bơi thường bắt nguồn từ quần áo trong bộ sưu tập ready-to-wear. So với trang phục được giới thiệu trên sàn diễn, các xu hướng đồ bơi sẽ trễ hơn một chút".

Bikini dây đang là xu hướng được giới trẻ ưa chuộng. Ảnh: WSJ, Pop Sugar.

Bởi vậy, không quá ngạc nhiên khi những mẫu đồ bơi có nét tương đồng với trang phục gợi cảm đang được ưa chuộng trong thời gian gần đây.

The Zoe Report chỉ ra rằng trang phục có chi tiết dây là xu hướng thịnh hành trong mùa hè năm 2021. Các mẫu váy cắt xẻ, được trang trí thêm chi tiết dây phủ sóng mạnh mẽ trên mạng xã hội. Điều này giúp bikini dây thêm nổi tiếng.

Caroline Maguire, giám đốc của nhà bán lẻ Shopbop, chia sẻ suy nghĩ về sự phủ sóng của bikini dây: "Lúc đầu, xu hướng này có vẻ đáng sợ. Tuy nhiên, tôi nghĩ chúng thú vị và đáng để thử".

Thời của bikini dây

Kiểu đồ bơi này trở nên nổi tiếng nhờ những nghệ sĩ như Emily Ratajkowski, các nhà thiết kế tên tuổi bao gồm Jacquemus, Ottolinger và Christopher Esber. Chúng có nhiều kiểu dáng, bao gồm mẫu đồ bơi có dây buộc quấn quanh người và bộ đồ một mảnh có chi tiết dây phức tạp.

Một số thương hiệu xa xỉ như Balenciaga và Versace cho ra mắt đồ bơi có dây đai quấn quanh người. Mặt khác, các thương hiệu bình dân hơn như Vitamin A, Bananahot cũng tích cực lăng xê trào lưu này.

Nhà mốt Matteau bắt đầu giới thiệu các mẫu bikini dây từ năm 2020. Người đồng sáng lập thương hiệu, Peta Heinsen, cho biết kiểu áo tắm này trở thành sản phẩm bán chạy nhất, đặc biệt là ở Mỹ.

Tính linh hoạt là điểm mạnh giúp bikini dây trở nên phổ biến. Ảnh: WSJ.

Diễn viên Mo Fry Pasic thường diện bikini dây vì yêu thích sự linh hoạt của thiết kế. Cô nhận thấy những phần dây có thể điều chỉnh theo sở thích của người mặc, với nhiều kiểu dáng khác nhau. Với một mẫu bikini, người mặc có thể điều chỉnh thành nhiều phom nhờ phần dây dài.

Ngoài ra, những ngôi sao trên show truyền hình thực tế cũng góp phần giúp bikini dây thêm nổi tiếng. Khi chọn mặc mẫu đồ bơi này, họ muốn thu hút sự chú ý.

Khi bikini dây trở nên nổi tiếng, những phiên bản độc đáo bắt đầu xuất hiện. Nhà thiết kế người Thổ Nhĩ Kỳ Dilara Findikoglu ra mắt các mẫu đồ bơi có thêm xích, những sợi dây có thể tùy chỉnh một cách linh hoạt.

"Với quần áo, tôi giống như một phù thủy", Dilara Findikoglu nhận định. Những bộ đồ bơi do cô thiết kế được ví giống những chiếc dreamcatcher.

Trong khi nhiều phiên bản khác nhau của bikini dây được giới thiệu, nhiều người vẫn trung thành với các thiết kế đơn giản. Phom áo bơi tam giác cùng quần đai mảnh được nhiều người ưa chuộng. Các chi tiết dây giúp kiểu dáng quen thuộc trở nên cá tính hơn. Yếu tố này cũng là lý do bikini dây trở thành xu hướng đang thịnh hành.