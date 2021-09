Sự trở lại khác biệt của Selena Gomez

Màn trình diễn ấn tượng của Selena Gomez góp phần giúp “Only Murders in the Building” thành series hài mở màn ấn tượng nhất lịch sử đài Hulu.

Only Murders in the Building là loạt phim trinh thám pha hài do Steve Martin và John Hoffman sáng tạo, với ba tập đầu ra mắt ngày 31/8. Tác phẩm nhanh chóng gây sốt, trở thành series hài mở màn với nhiều lượt xem nhất trong lịch sử đài Hulu. Trên Rotten Tomatoes, phim nhận 100% đánh giá tích cực.

Câu chuyện diễn ra ở tòa nhà Arconia tại New York (Mỹ), nơi sống của cựu diễn viên Charles-Haden (Steve Martin), đạo diễn Oliver (Martin Short) và cô gái trẻ Mabel (Selena Gomez). Họ tình cờ quen biết nhau do chung sở thích nghe những câu chuyện án mạng. Đúng hôm họ gặp gỡ, một người thật đã mất mạng ngay tại tòa nhà Arconia.

Từ trái sang: Selena Gomez, Steve Martin và Martin Short trong vai bộ ba cọc cạch.

Nạn nhân Tim Kono (Julian Cihi) là một thanh niên không được lòng các cư dân khác. Dù cảnh sát kết luận đây là vụ tự tử, bộ ba không tin điều đó. Cách đó ít lâu, họ vừa thấy Tim trong thang máy và bộ dạng của anh chẳng hề giống người sắp tự kết liễu. Bộ ba quyết định tự phá án, đồng thời sản xuất một podcast về cuộc điều tra.

Vai nặng ký của Selena Gomez

Selena Gomez được trao vai diễn nặng ký, đóng cùng hai bạn diễn đều là tài tử kỳ cựu ở Hollywood. Trong khi Charles-Haden và Oliver đều là người nổi tiếng, nhân vật Mabel của Gomez có phần bí ẩn, tự giới thiệu mình đến sửa chữa tòa nhà.

Kịch bản sớm tiết lộ một sự thật về Mabel khiến cô có vai trò và động cơ khác với hai người còn lại trong nhóm. Tuy nhiên, rất nhiều bí ẩn còn bỏ ngỏ về đường dây của nhân vật này.

Bộ trang phục ấn tượng của Selena Gomez trong phim.

Vài năm qua, Selena Gomez có bước tiến nhất định trong làng phim. Cô tham gia phim The Dead Don’t Die (chiếu mở màn ở LHP Cannes năm 2019) và A Rainy Day in New York (2019). Qua nhiều dự án, hình tượng nhân vật nữ cá tính, mạnh mẽ tỏ ra phù hợp với Gomez. Trong phim mới, nhân vật của cô cũng thuộc tuýp này. Mabel tỏ ra nhanh nhẹn, tập trung phá án hơn hai người đàn ông lớn tuổi.

Nhìn chung, Mabel mang đến năng lượng tích cực và sự thực tế cần thiết cho một phim trinh thám bí ẩn. Selena Gomez cũng đã trưởng thành đáng kể về cách diễn so với thời đóng Wizards of Waverly Place. Qua ba tập đầu, sao nữ đã làm tốt ở cả những cảnh hài và nội tâm của Mabel. Nhân vật này hứa hẹn sẽ là một vai diễn đáng nhớ và độc đáo của Selena.

Trong khi đó, Steve Martin và Martin Short là các “cây hài” của phim với nhiều màn tung hứng duyên dáng. Nhân vật của họ giống như một bộ đôi lão thành hay cà khịa nhau. Steve hóa thân một tài tử từng nổi tiếng với vai điều tra viên, nhưng chẳng còn ánh hào quang ở tuổi già. Còn vai của Martin là vị đạo diễn nhiệt huyết, dẻo miệng, có tài thuyết phục người khác.

Nếu Mabel là nữ cường trong nhóm, thì hai người còn lại giống những ông bác hài hước. Nhưng cả ba nhân vật đều có chuyện cá nhân khiến họ đau lòng, được ngụy trang bằng thái độ tếu táo hay quả quyết mỗi khi gặp nhau. Tuyến truyện phụ này giúp mạch phim cân bằng hơn, cũng như đào sâu hơn về nhân vật.

Câu chuyện giễu nhại dòng phim trinh thám

Only Murders in the Building mang tính trào phúng khi xoay quanh cuộc điều tra của các thám tử nghiệp dư. Ngoài Mabel, hai thành viên còn lại tham gia phá án vì quá… nhàn rỗi, không có dự án nghệ thuật mới. Kiến thức của họ tất nhiên chỉ dừng lại ở mức độ học lóm qua truyền hình và podcast.

Người mất mạng, Tim Kono, hóa ra từng gây thù chuốc oán với rất nhiều cư dân trong tòa nhà.

Họ cố dùng hiểu biết của mình để làm theo các bước điều tra của cảnh sát, như tái hiện chân dung người quá cố, tìm hiểu động cơ, đến nhà nghi phạm điều tra, nhưng liên tục gây ra những chuyện vụng về. Một phân đoạn khá hài hước khi Oliver tưởng tượng các cư dân xung quanh giống như những diễn viên đang đến thử vai và cố gắng thuyết phục ông rằng mình là hung thủ,

Dù vậy, vụ án mạng trong phim vẫn đủ sức gây tò mò cho khán giả. Người quá cố Tim Kono có nhiều hành động lạ trước lúc qua đời. Anh ta cũng thuộc kiểu nạn nhân quen thuộc trong truyện trinh thám khi gây nhiều thù ghét, dẫn đến việc không ít người có động cơ giết mình. Sau hai tập đầu nhiều tiếng cười, tập 3 đã bắt đầu đưa những manh mối rõ nét hơn cho cuộc điều tra.

Only Murders in the Building chiếu trên Hulu, Disney+, hiện ra đến tập 3 (trên 10 tập).