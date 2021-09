Sự trở lại hụt hơi của nữ diễn viên hàng đầu Hàn Quốc

"Lost" của đài JTBC đánh dấu sự trở lại của Jeon Do Yeon sau thời gian dài vắng bóng. Phim được kỳ vọng nhưng lại có tỷ suất người xem khiêm tốn.

Jeon Do Yeon vừa trở lại sóng truyền hình sau 6 năm vắng bóng kể từ The Good Wife phát sóng trên tvN. Nữ diễn viên đóng vai chính trong bộ phim lãng mạn mới của JTBC mang tên Lost với vai một biên kịch đang chán chường, mất đi niềm tin cuộc sống. Phim gồm 16 tập bắt đầu lên sóng từ ngày 4/9. Cũng tham gia Lost và đảm nhận vai nam chính là diễn viên Ryu Jun Yeol.

Có sự tham gia của nữ diễn viên Hàn Quốc đầu tiên giành được giải thưởng diễn xuất tại Liên hoan phim danh giá Cannes lần thứ 60 nhưng thành tích của Lost lại đang gây thất vọng.

Ảnh hậu Cannes đầu tiên của Hàn Quốc

Tờ Korean Film nhận định khi được hỏi hình mẫu lý tưởng là ai, nữ diễn viên tân binh ở Hàn Quốc chủ yếu nhắc đến Jeon Do Yeon. Không chỉ được nhiều nữ diễn viên trẻ ngưỡng mộ và là một trong những cái tên đáng tin cậy nhất mà giới chuyên môn tin tưởng, cô còn là ngôi sao thế giới từng đoạt giải tại LHP Cannes.

Jeon Do Yeon không hoàn mỹ. Giọng mũi của cô thường bị các nghệ sĩ hài mang ra làm trò cười. Ngoại hình không quá ấn tượng. Trong số các đồng nghiệp cùng thời, cô ít được chú ý nhất khi mới ra mắt. Tuy nhiên, Jeon Do Yeon gần như là người “sống sót” duy nhất trong số họ.

Jeon Do Yeon giữ được sức nóng suốt nhiều năm.

Kể từ vai diễn đầu tiên trong Our Heaven vào năm 1992, cô tiếp tục đóng các vai phụ trong Scent of Love (1994), General Hospital (1994) và Love is Blue (1995). Giai đoạn đó, nữ ca sĩ vật lộn với việc diễn xuất nhưng không nhận được bất kỳ sự chú ý đáng kể nào.

Năm 1995, cô được công chúng biết tới khi đảm nhận một vai diễn trong bộ phim truyền hình ăn khách Our Sunny Days of Youth của đài KBS2. Phim ghi nhận tỷ lệ người xem cao nhất là 62,7%. Những năm tiếp theo, cô đóng các vai chính trong nhiều bộ phim truyền hình như Project, Way Station, Until We Can Love và Star in My Heart.

Jeon Do Yeon đã dành 5 năm để tham gia các bộ phim truyền hình trước khi có bước chuyển mình đầy thành công trên màn ảnh rộng nhờ phim The Contact năm 1997. Đây là phim Hàn Quốc có doanh thu cao thứ hai trong năm đó và giúp Jang Do Yeon giành nhiều giải thưởng, bao gồm Nữ diễn viên mới xuất sắc tại Lễ trao giải Grand Bell lần thứ 35, Giải thưởng Điện ảnh Rồng Xanh lần thứ 18.

Từ năm 1997, sau thành công của The Contact, Jeon Do Yeon trở thành gương mặt uy tín, được nhiều đạo diễn tin tưởng lựa chọn trong làng điện ảnh Hàn Quốc. Cô tiếp tục tạo dựng danh tiếng như một "tắc kè hoa" có thể đảm nhận nhiều loại vai khác nhau.

Về hình tượng, sự nghiệp điện ảnh của Jeon Do Yeon có thể được chia thành hai giai đoạn là trước và sau Secret Sunshine (2007). Từ bộ phim đầu tay The Contact (1997) đến You Are My Sunshine (2005), chủ đề nhất quán của cô là tình yêu. Theo Jeon Do Yeon, đồng nghiệp có thể tự tạo ra một nhân vật chỉ bằng sự tìm tòi, quan sát, diễn xuất. Nhưng với nữ diễn viên, cô nói: “Tôi chưa bao giờ đóng một nhân vật hoàn toàn khác với bản thân”.

Tất nhiên cô đã thể hiện rất nhiều loại phim, thậm chí cô đóng những bộ khác nhau như The Harmonium in my Memory, Happy End trong cùng một năm, và diễn xuất ở tất cả thể loại bao gồm cổ trang, hành động. Tuy nhiên, các nhân vật của cô đều nằm trong một chủ đề nhất quán về tình yêu.

Theo Korea Film, Jeon Do Yeon diễn xuất linh hoạt, không bị gò bó dù có thể các nhân vật chung một hình tượng. Cô từng nói mọi nhân vật đều giống con người thật của cô ấy theo cách này hay cách khác. Cũng vì thế, diễn xuất của cô mạnh mẽ, tự nhiên. Cô không cố gắng biến mình thành một nhân vật mới, và không tham khảo bất kỳ tài liệu nào. Nữ diễn viên sống với nhân vật và đó là lý do cô thú nhận: "Tôi bị trầm cảm mỗi khi làm xong một bộ phim".

Jeon Do Yeon đã thử sức với nhiều dạng vai.

Jeon Do Yeon có bước ngoặt lớn sau bộ phim thứ 10, Secret Sunshine. Lúc này, tình yêu không còn là chủ đề chính và tuyệt đối với cô. Trong Secret Sunshine, cô cùng nhân vật đi đến tột cùng của đau khổ. Cuối cùng cô phá vỡ lớp vỏ bọc của chính mình để chinh phục những thử thách mới.

Cũng chính bộ phim này giúp cô nhận giải Nữ diễn viên xuất sắc của ban giám khảo Liên hoan phim Cannes. Cô cũng giành giải Diễn xuất xuất sắc tại giải thưởng Màn ảnh Châu Á Thái Bình Dương lần thứ nhất.

Jeon Do Yeon càng mạnh mẽ, thử thách những dự án khó khăn, táo bạo hơn sau khi giành giải Cannes. Trong My Dear Enemy (2008), cô là kẻ quay cuồng trong cuộc sống thấp hèn. Đến vai Euni - người hầu gái trong The Housemaid (2010) - là một phụ nữ đầy tham vọng với khao khát thành công. Vai diễn của Jeon Do Yeon ở The Housemaid gây xôn xao vì có nhiều cảnh nóng.

Cô cũng từng diễn xuất trong phim 18+ Untold Scandal, Happy End và cái tên “nữ hoàng cảnh nóng” cũng từ đây gắn liền với Jeon Do Yeon.

Hụt hơi khi trở lại

Trong dự án đặc biệt kỷ niệm 10 năm ra mắt của JTBC Lost (do Heo Jin Ho, Park Hong Soo làm đạo diễn, Kim Ji Hye viết kịch bản), Jeon Do Yeon đảm nhận vai diễn một biên kịch đang thất vọng về bản thân.

Theo Edaily, Jeon Do Yeon đã hoàn thành xuất sắc diễn biến tâm lý, cảm xúc của nhân vật, giúp người xem đắm chìm vào nó suốt 60 phút. Jeon Do Yeon có khả năng làm lộ ra những điều ẩn sâu bên trong nhân vật. Tuy nhiên, diễn xuất của nữ diễn viên không đủ để níu kéo số đông khán giả.

Công chúng nhận xét Lost không giống các bộ phim truyền hình chính thống. Bộ phim có bầu không khí u ám, tiến độ khá chậm chạp, trì trệ. Dẫu vậy, rất khó nắm bắt diễn biến, nội dung phim nếu không hoàn toàn tập trung bởi bộ phim có xu hướng truyền tải thông điệp qua các cảnh hơn lời thoại.

Lost không có được tỷ suất người xem như mong đợi.

Sau 5 tập đầu tiên, Lost liên tục giảm tỷ xuất người xem dù có hai ngôi sao Jeon Do Yeon và Ryu Joon Yeol. Theo Nielsen Korea, một công ty khảo sát tỷ suất người xem, tập thứ 5 của Lost, được phát sóng vào khung giờ vàng dịp cuối tuần nhưng chỉ thu về 1,7% tỷ suất người xem.

Tập đầu tiên của bộ phim được phát sóng vào ngày 4/9 khởi đầu khá suôn sẻ với tỷ suất người xem 4,2%. Tuy nhiên, đến tập thứ 4, tỷ suất người xem giảm gần một nửa, còn 2,8%.

Lost kể về câu chuyện của một người phụ nữ 40 tuổi Lee Bu Jung (do Jeon Do Yeon thủ vai). Người phụ nữ mất niềm tin vào bản thân và không biết đi đâu về đâu. Trong khi đó, Ryu Joon Yeol thủ vai Lee Kang Jae.

Thành tích của phim khiến công chúng tiếc nuối cho sự trở lại sau thời gian dài vắng bóng trên màn ảnh nhỏ của "Ảnh hậu Cannes" Jeon Do Yeon.