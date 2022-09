Sự trở lại gây thất vọng của 'ngọc trai đen' Yuri SNSD

"Good Job" của ENA được công chúng chú ý khi có sự tham gia của Jung Il Woo, Kwon Yuri. Tuy nhiên, truyền thông Hàn Quốc nhận định nội dung phim thiếu thuyết phục và gây thất vọng.

Đang đứng đầu về tỷ suất người xem trong các bộ phim truyền hình phát sóng vào thứ tư và thứ năm hàng tuần nhưng Good Job của ENA vẫn gây tranh cãi. Khán giả đánh giá nội dung phim trẻ con, khiên cưỡng và diễn xuất của hai diễn viên chính Jung Il Woo, Kwon Yuri cũng không thuyết phục được khán giả.

Good Job đánh dấu màn tái hợp của Jung Il Woo và Kwon Yuri sau bom tấn cổ trang Bossam: Steal the Fate của MBN. Đặc biệt, đây là phim kế sóng của Luật sư kỳ lạ Woo Young Woo - dự án nổi tiếng nhất Hàn Quốc thời gian qua. Do đó, khán giả đặt kỳ vọng vào Good Job. Nhưng với những tập đã lên sóng, phim chưa thỏa mãn sự mong đợi.

Sự trở lại được mong đợi

Bossam: Steal the Fate là dự án cổ trang quan trọng nhằm kỷ niệm 10 năm thành lập của MBN. Lấy bối cảnh ở triều đại Joseon dưới thời Gwanghaegun, Bossam: Steal the Fate miêu tả sự thay đổi số phận của một bossam-man có tên Ba Woo khi anh bắt cóc nhầm con gái góa bụa của nhà vua (do Yuri thể hiện). Theo tập tục của người Hàn Quốc, bossam-man miêu tả người đàn ông độc thân hoặc góa bụa bắt cóc bà góa rồi cưới cô.

Theo Nielsen, Bossam: Steal the Fate ra mắt ngày 1/5/2021 với tỷ suất người xem là 2,498%. Phim kết thúc với tỷ suất người xem trung bình là 9,8% trên toàn quốc trong tập cuối cùng lên sóng ngày 4/7/2021. Thành tích không ngừng tăng qua từng tập thể hiện sự yêu thích của khán giả với phim. Bossam: Steal the Fate trở thành bộ phim truyền hình có tỷ suất người xem cao nhất trong lịch sử MBN.

Yuri và Jung Il Woo hợp tác ăn ý trong Bossam: Steal the Fate. Ảnh: MBN.

Ngoài nội dung hấp dẫn, Bossam: Steal the Fate được đánh giá cao về diễn xuất của dàn diễn viên, đặc biệt Yuri có xuất thân ca sĩ thần tượng. Thành viên được mệnh danh ngọc trai đen của nhóm SNSD gây bất ngờ với diễn xuất có chiều sâu, cảm xúc và lột tả chân thực diễn biến tâm lý của nhân vật.

Từ thành công của Bossam: Steal the Fate, khán giả mong đợi màn tái hợp của Yuri và Jung Il Woo. Good Job - dự án mới của hai ngôi sao - là phim truyền hình điều tra xoay quanh thám tử có xuất thân giàu có Eun Seon Woo (Jung Il Woo) và người phụ nữ mắc chứng tăng động giảm chú ý Dong Se Ra (do Kwon Yuri đảm nhận).

Rắc rối đầu tiên của Good Job là việc đột ngột đổi đạo diễn. Khoảng một tháng trước khi tập đầu tiên phát sóng, đạo diễn bất ngờ bị thay đổi, gây ra nhiều tranh cãi. Đạo diễn Kang Min Goo tham gia bộ phim và thay thế vị trí trước đó được giao cho đạo diễn Ryu Seung Jin. Sự thay đổi này dấy lên thông tin đạo diễn mâu thuẫn với ê-kíp sản xuất.

Đáp lại thông tin trên, đội ngũ sản xuất của Good Job giải thích đạo diễn Seung Jin chuyển sang vị trí biên kịch nhằm nâng cao chất lượng tổng thế của tác phẩm. Tuy nhiên, đạo diễn Kang Min Goo cũng vắng mặt trong buổi giới thiệu phim với lý do trùng lịch quay.

Hình ảnh Yuri trong phim Good Job. Ảnh: ENA.

Những điểm gây tiếc nuối

Tập đầu tiên của Good Job đạt tỷ suất người xem là 2,3%. Con số trên thấp hơn rất nhiều so với tác phẩm phát sóng cùng khung giờ và cùng đài ENA trước đó là Luật sư kỳ lạ Woo Young Woo. Tuy nhiên, tỷ suất người xem Good Job vẫn cao hơn các phim phát sóng cùng ngày.

Adamas của tvN và If You Say Your Wish của KBS2 đều chỉ đạt được 2% tỷ suất người xem. Ở tập 4, tỷ suất người xe tăng lên 3,2% và tiếp tục chiếm vị trí đầu tiên trong các bộ phim phát sóng thứ tư và thứ năm. Phim thậm chí đánh bại các tác phẩm có sự góp mặt của diễn viên nổi bật như Ji Sung và Ji Chang Wook.

Tuy nhiên, Ten Asia chỉ ra ngay cả khi là phim dẫn đầu về tỷ suất người xem trong khung giờ, thành tích Good Job vẫn khiêm tốn so với mặt bằng chung của phim truyền hình Hàn Quốc. Việc Good Job với rating 2-3% đã vươn lên dẫn đầu chỉ càng chứng tỏ các phim phát sóng giữa tuần của Hàn Quốc đang rơi vào cảnh ế ẩm và bất ổn.

Tác phẩm cũng vấp phải ý kiến trái chiều. Vấn đề gây tranh cãi nhất là nội dung phi thực tế. Chi tiết chủ tịch của một tập đoàn lớn mặc đồ như thám tử rồi hoạt động như một hacker được đánh giá không hợp lý. Eun Seon Woo được xây dựng hoàn hảo, thông minh, giỏi thể thao và võ. Một mình anh có thể đối đầu với hàng chục người.

Cách phát triển nội dung trong Good Job được nhận định chưa hợp lý.

Trong phim Yuri đảm nhận vai nữ chính Don Sera - cô gái có mắc chứng tăng động giảm chú ý. Sự phát triển câu chuyện trong phim gượng ép và trẻ con, phóng viên Ten Asia nhận định.

Ten Asia cho biết thêm tranh cãi về kỹ năng diễn xuất của các diễn viên cũng nổ ra khi tác phẩm có nhiều kẽ hở. “Đây là bộ phim đầu tiên của Yuri sau thành công của Bossam: Steal the Fate nhưng nữ diễn viên đã phản hồi sự kỳ vọng của khán giả bằng diễn xuất đáng thất vọng. Jung Il Woo cũng vậy. Nhân vật Eun Seo Woo do Jung Il Woo thể hiện có lối thể hiện hơi cường điệu, không phù hợp với tạo hình”, Ten Asia viết.

Điểm mạnh của Good Job là dự án duy nhất trong số các phim truyền hình phát sóng tối thứ tư, thứ năm được chuyển thể từ truyện tranh nên dễ xem. Trong khi đó, Adamas có cấu trúc câu chuyện phức tạp, If You Say Your Wish tập trung vào cuộc sống của người già.