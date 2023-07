Sự trở lại đầy thách thức của Amber Heard

Lần đầu sải bước trên thảm đỏ sau 4 năm, Amber Heard ngẩng cao đầu, mặc dù nhận thức được vẫn còn những mối đe dọa.

Theo The Sun, lực lượng an ninh được điều động tới Liên hoan phim Taormina ở Sicily (Italy) cuối tuần qua để bảo vệ Amber Heard khỏi khán giả quá khích, nhất là những người cuồng Johnny Depp.

Heard, một diễn viên kiêm nhà hoạt động chống lạm dụng gia đình, tươi cười tự tin trên thảm đỏ. Cô đang tập trung vào kế hoạch đưa sự nghiệp điện ảnh trở lại đúng hướng với buổi công chiếu tác phẩm mới - In The Fire.

Từ khi thua kiện chồng cũ, ngôi sao 37 tuổi bị cuốn vào làn sóng chỉ trích, tẩy chay mạnh mẽ. Thay vì hỗ trợ Heard trong lúc khó khăn, Warner Bros. cân nhắc loại cô khỏi Aquaman 2. Nữ diễn viên buộc phải bán căn nhà ở California (Mỹ) để chi trả khoản phí pháp lý và khăn gói rời Hollywood, bắt đầu cuộc sống mới ở Tây Ban Nha.

Nhưng vào tuần này, Heard thể hiện giọng điệu thách thức khi tuyên bố: "Những gì xảy ra, những gì tôi đã trải qua không ảnh hưởng đến sự nghiệp của tôi chút nào. Và chắc chắn, biến cố không cản được bước chân tôi".

Amber Heard được chào đón khi trở lại showbiz. Ảnh: The Sun.

"Sự chăm chỉ giúp tôi thành công"

In the Fire do Conor Allyn đạo diễn, lấy bối cảnh Colombia năm 1899. Heard vào vai bác sĩ tâm thần ở New York, có nhiệm vụ chăm sóc đứa trẻ bị rối loạn tâm lý. Đây chỉ là dự án nhỏ với phần lớn diễn viên là người châu Âu.

Trong khi đó, Aquaman And The Lost Kingdom - tác phẩm đánh dấu sự trở lại của Heard với vai công chúa Mera - có kinh phí đầu tư tính bằng trăm triệu USD. Theo The Sun, bom tấn này tạo tiền đề đưa Heard trở lại sân khấu lớn hơn.

Chia sẻ với báo chí, Heard tự hào nói sự chăm chỉ là chìa khóa giúp cô thành công. "Những gì tôi có là do chính tôi tạo ra. Tỷ lệ thành công bằng sức lực trong ngành này khá thấp, nhưng bằng cách nào đó, tôi đã làm được. Tôi nghĩ mình được tôn trọng vì điều đó", cô chia sẻ hồi đầu tuần.

Người hâm mộ xin chụp ảnh cùng Amber Heard trong sự kiện mới đây. Ảnh: The Sun.

Variety cho biết In The Fire được thực hiện giữa vụ kiện phỉ báng của Depp và Heard ở London (Anh) vào năm 2020. Trong vụ kiện đó, Depp thua. Tuy nhiên, quá trình hoàn tất tác phẩm lại diễn ra giữa lúc Depp tiếp tục chống lại vợ cũ trong phiên xử rình rang ở Fairfax, Virginia (Mỹ), nơi anh giành chiến thắng.

Câu hỏi nhiều người đặt ra là sự nghiệp của ai sẽ trở lại mạnh mẽ hơn sau những phán quyết đó?

Nhà báo Nick Wallis, tác giả cuốn sách Depp v Heard: The Unreal Story, phát biểu: "Sau tất cả trò tai quái về mặt pháp lý, danh tiếng của ai được phục hồi nhanh hơn sẽ phụ thuộc vào các ông chủ hãng phim Hollywood. Họ đang xem xét mọi phản ứng đối với các phim Depp và Heard đã đóng".

Theo Wallis, nếu Aquaman 2 thành công và Heard được khen, khả năng cao sự nghiệp phía trước của cô không còn bị nhấn chìm bởi làn sóng "Cancel culture" (văn hóa hủy bỏ, tẩy chay).

Từng theo dõi sát sao diễn biến phiên tòa ở Mỹ, Wallis nhận thấy các ông trùm điện ảnh không hoàn toàn quay lưng với Heard. Bằng chứng là cô vẫn xuất hiện trong bom tấn Aquaman sắp tới.

Cuộc sống bình yên ở Tây Ban Nha

Một nguồn tin nói với People hồi tháng 4, Heard đang sống bình lặng bên con gái 2 tuổi, bé Oonagh, ở Tây Ban Nha. Lúc đầu, mẹ con Heard thuê căn hộ trên đảo Mallorca và sau đó chuyển tới Madrid định cư.

Tránh xa Hollywood độc hại, cô tìm thấy những giá trị tích cực ở châu Âu. Sao Aquaman nói bằng giọng bản địa của quốc gia châu Âu: "Tôi yêu Tây Ban Nha rất nhiều". Khi được hỏi về dự định ở lại đây lâu dài, Heard đáp: "Tôi hy vọng là vậy. Tôi thích sống ở nơi này".

Hồi tháng 5, paparazzi nhìn thấy Heard rời khỏi nhà ở Madrid với phong cách sành điệu. Cô được người hâm mộ bắt gặp, xin chữ ký và chụp ảnh cùng.

Khoảnh khắc đời thường của Amber Heard ở Tây Ban Nha. Ảnh: The Sun.

Lần khác, nữ diễn viên đưa con gái đi chơi công viên gần nhà. Cô để mặt mộc, buộc tóc đuôi ngựa và mặc đồ đơn giản. Tần suất xuất hiện của Heard gần như diễn ra liên tục, không còn "ở ẩn" như trước. Với hình ảnh gần nhất, diện mạo của cô được chăm chút hơn, phối đồ sành điệu.

The Sun đưa tin trong buổi ra mắt phim In The Fire ngày 24/6, người hâm mộ tập trung đông đảo để cổ vũ Heard và còn chúc cô may mắn.

Conor Allyn, đạo diễn của phim, cũng dành lời có cánh cho Heard. Ông khen nữ diễn viên có sự hăng hái, ham học hỏi và đặc biệt là thông minh. "Amber tỏa sáng đúng thời điểm. Trải qua những điều khủng khiếp, cô ấy mạnh mẽ bước tiếp và sống hoàn toàn bình thường. Điều này tôi không thể tưởng tượng được", Allyn chia sẻ với Deadline.

Từ chỗ bị coi là vết nhơ của #MeToo, Heard được hơn 130 nhà hoạt động xã hội, tâm lý học và nữ quyền cùng hàng chục tổ chức bảo vệ phụ nữ ký vào bức thư ủng hộ. Thêm nữa, trước sự suy yếu của văn hóa tẩy chay, công chúng đang dần có cái nhìn thiện cảm hơn với Heard.