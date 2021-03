Sự trở lại của tài tử Hàn từng bị cáo buộc hiếp dâm khi đi lính

Lee Min Ki từng bị tố hiếp dâm một phụ nữ trong thời gian nhập ngũ. Những thông tin này khiến sự nghiệp của Lee Min Ki lao đao.

Cách đây 5 năm, Lee Min Ki vướng tin cưỡng hiếp một phụ nữ trong thời gian nhập ngũ. Mặc dù vụ việc đã được đính chính là hiểu nhầm nhưng điều này vẫn phần nào khiến hình ảnh của anh bị hoen ố.

Hiện tại, ở tuổi 36, guồng quay cuộc sống của Lee Min Ki chủ yếu xoay quanh công việc. Nam diễn viên sắp tái xuất với dự án truyền hình Oh! Master, hợp tác cùng Nana. Tác phẩm dự kiến ra mắt vào ngày 24/3 trên kênh MBC.

Quá khứ và scandal chấn động lúc tại ngũ

Lee Min Ki âm thầm nhập ngũ vào tháng 8/2014 với tư cách nhân viên phục vụ cộng đồng. Tháng 7/2016, nam diễn viên bất ngờ bị buộc tội tấn công tình dục ngay khi hạn xuất ngũ chỉ còn chưa đầy một tháng.

Cụ thể, tờ Koreajoongang Daily cho hay Lee Min Ki bị người phụ nữ mà anh từng gặp gỡ tại một câu lạc bộ ở Busan tố cáo về hành động dâm ô. Vụ việc diễn ra từ hồi tháng 2/2016.

Lee Min Ki từng bị cáo buộc hiếp dâm một người phụ nữ trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Theo Sports Chosun, Lee Min Ki tới hộp đêm vào tối 27/2. Tại đây, anh được người quen giới thiệu với một người phụ nữ (gọi tắt là A). Cả hai phát sinh quan hệ tình dục. Ngày 29/2, cô A tố bị cưỡng dâm. Sau đó, cảnh sát vào cuộc điều tra. Tuy nhiên, kết thúc cuộc thẩm vấn, nam diễn viên họ Lee được chứng minh là vô tội.

Thời điểm đó, công ty quản lý của Lee Min Ki thừa nhận rằng tài tử 36 tuổi vướng cáo buộc hiếp dâm nhưng từ chối bình luận thêm. “Chúng tôi lo sợ rằng những tranh cãi hoặc hiểu lầm có thể nổ ra nếu chúng tôi bình luận thêm bất cứ điều gì về vụ việc ngay bây giờ”, đại diện công ty phát biểu.

Sau đó, đại diện công ty nhấn mạnh rằng: “Đúng là Lee Min Ki đã đến một câu lạc bộ ở Busan và bị một người phụ nữ buộc tội tấn công tình dục do hiểu lầm. Nam nghệ sĩ đã nhanh chóng tham gia cuộc thẩm vấn của cảnh sát với thái độ thành khẩn và được tuyên bố trắng án”.

Vụ hiếp dâm sau đó được đính chính là hiểu lầm.

Theo công ty này, phía người phụ nữ thừa nhận đã nhầm lẫn khi tố cáo Lee Min Ki và gửi lời xin lỗi. Đại diện công ty bày tỏ quan điểm: “Chúng tôi hy vọng rằng những hiểu lầm như vậy sẽ không xảy ra trong tương lai”.

Sự nghiệp gặp rắc rối, hình ảnh hoen ố

Sau khi vụ việc trên nổ ra, dù đã được đính chính là hiểu lầm, Lee Min Ki vẫn gặp rắc rối. Theo Newsen, một vài nhà làm phim đã đưa nam diễn viên vào danh sách đen.

Hồi đầu tháng 7/2016, Lee Min Ki được mời thử vai trong dự án Tomorrow With You của đài tvN. Tuy nhiên, kế hoạch thay đổi. Phía nhà sản xuất muốn loại Lee Min Ki khỏi dự án vì lo sợ bê bối của anh sẽ ảnh hưởng tới danh tiếng của bộ phim.

"Lùm xùm của Lee Min Ki khiến nhà đài phải suy nghĩ lại. Họ cho rằng tin tức này sẽ khiến đoàn phim gặp khó khăn khi phát sóng. Họ xem xét việc hủy bỏ buổi trò chuyện về dự án mới với Lee Min Ki. Nhiều khả năng anh ấy sẽ không có mặt trong dự án mới", Newsen trích dẫn thông tin nội bộ. Kết quả, tài tử 36 tuổi thực sự đánh mất vai diễn trong Tomorrow With You.

Scandal khiến Lee Min Ki gặp rắc rối trong sự nghiệp và hứng chịu nhiều ý kiến chỉ trích của cư dân mạng.

Trên các diễn đàn, cư dân mạng Hàn cũng để lại nhiều bình luận tiêu cực về đời tư của nam diễn viên. “Có nhiều tin đồn về đời tư bẩn thỉu của anh này lắm”, “Tôi tò mò không biết Min Ki sẽ cảm thấy xấu hổ như thế nào?”, “Tôi vẫn còn nhớ là Lee Min Ki thường đóng mấy vai hiền lành trên phim, thế mà lại có cả tình một đêm ở câu lạc bộ”… là những ý kiến chỉ trích Lee Min Ki trên diễn đàn Nate.

Hậu bê bối, Lee Min Ki im ắng một thời gian. Đến năm 2017, nam diễn viên mới quay trở lại với công việc diễn xuất và được một số nhà sản xuất đón nhận. Because This is My First Life là tác phẩm đánh dấu sự trở lại của anh sau lùm xùm chấn động trên. Sau đó, anh tiếp tục góp mặt trong các dự án như The Beauty Inside (2018), The Lies Within (2019)…

Kể từ khi tác phẩm The Lies Within khép lại, Lee Min Ki vắng bóng khỏi màn ảnh 2 năm. Đến 2021 này, anh mới nhận lời tham gia dự án Oh!Master.

Độc thân và dành thời gian cho sự nghiệp

Lee Min Ki gia nhập làng giải trí từ năm 2004 nhưng chưa một lần công khai yêu đương. Tài tử từng có cơ hội hợp tác cùng nhiều nữ diễn viên xinh đẹp qua các bộ phim nổi tiếng như Haeundae, Quick, Spellbound, Dal-ja's Spring… song, anh cũng chưa từng vướng tin đồn hẹn hò.

Nam diễn viên dành phần lớn thời gian cho việc phát triển sự nghiệp bởi anh nuôi tham vọng thử nghiệm càng nhiều kiểu nhân vật càng tốt.

“Tôi muốn trải nghiệm mọi thứ. Bởi vì, chúng ta chỉ có một cuộc đời để sống, vậy nên tôi muốn thử sống những cuộc đời khác nhau thông qua diễn xuất. Tôi không được đào tạo bài bản từ lúc chân ướt chân ráo bước vào nghiệp diễn. Do đó, tôi nghĩ mình cần phải trải nghiệm mọi thứ để có thể diễn tốt hơn”, Lee Min Ki chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Marie Claire vào năm 2017.

Ở tuổi U40, Lee Min Ki vẫn độc thân và chủ yếu dành thời gian cho sự nghiệp.

Trong một cuộc phỏng vấn khác với tạp chí trên vào năm 2019, Lee Min Ki tiết lộ thói quen cuộc sống của anh trong quãng thời gian nghỉ ngơi giữa các dự án. Lịch trình hàng ngày tài tử dường như không có chỗ cho thời gian yêu đương mà chủ yếu là các hoạt động rèn luyện sức khỏe.

“Khi còn trẻ, bất kể thức dậy, nghỉ ngơi hay chơi bời, tôi nghĩ đó đều là thời gian tự do cá nhân. Tuy nhiên, một ngày nọ, tôi bắt đầu cảm thấy mình chỉ thực sự được cân bằng khi hình thành một thói quen, một lịch trình. Giờ đây, tôi tập thể dục mỗi ngày và khởi động ngày mới với nguồn năng lượng dồi dào”, nam diễn viên nói.