Sự trở lại của Song Hye Kyo sau 2 năm ly hôn

Sau thời gian dài im ắng, Song Hye Kyo chuẩn bị tái xuất với 2 dự án phim. "I'm Breaking Up Now" do cô đảm nhận vai chính lên sóng vào tháng 10.

Tờ Insight đưa tin ngày 16/5, hình ảnh hiếm hoi của Song Hye Kyo trên phim trường I'm Breaking Up Now được công bố. Đây là dự án đầu tiên của nữ diễn viên sau 2 năm im ắng, đồng thời đánh dấu sự trở lại kể từ khi cô ly hôn. Thời gian qua, mọi động thái, hoạt động từ Song Hye Kyo đều được chú ý, đặc biệt những thông tin của I'm Breaking Up Now.

Kết hợp với bạn diễn trẻ

Song Hye Kyo ban đầu từ chối vai diễn trong I'm Breaking Up Now. Cô thậm chí đề xuất đồng nghiệp khác đảm nhận thay. Nữ diễn viên đổi ý sau khi xem xét kỹ kịch bản. Lần này, Song Hye Kyo vào vai Ha Young Eun trưởng nhóm thiết kế của một công ty thời trang. Nhân vật được miêu tả lạnh lùng, thông minh, có tính kỷ luật cao và nhạy bén.

Đọc qua kịch bản, công chúng cho rằng vai diễn mới của Song Hye Kyo tương đồng với nhân vật cô từng đảm nhận trong Encounter diễn cùng Park Bo Gum phát sóng cuối năm 2018. Đặc biệt, cô tiếp tục hợp tác với bạn diễn kém nhiều tuổi là Jang Ki Yong.

Tuy nhiên, không vì thế sức hút của phim bị ảnh hưởng bởi đây là dự án đánh dấu sự trở lại của Song Hye Kyo sau 2 năm vắng bóng. Theo Spotify News, công ty sản xuất Samhwa Networks đã bán bản quyền phát sóng 16 tập của I'm Breaking Up Now cho Nhật Bản. Số tiền của hợp đồng không được tiết lộ.

I'm Breaking Up Now là tác phẩm xoay quanh giới thời trang với câu chuyện tình yêu giữa trưởng nhóm thiết kế với chàng nhiếp ảnh gia tự do. Bộ phim được miêu tả là chứa đựng nhiều cung bậc cảm xúc do biên kịch Jane Kang thực hiện. Đây là người đứng sau thành công của bộ phim đình đám Thế giới hôn nhân. Đạo diễn của phim là Lee Gil Bok - người từng thực hiện Giant, My Love from the Star và Vagabond.

Song Hye Kyo đang quay 2 dự án mới.

Đảm nhận vai nam chính của phim là Jang Ki Yong. Nam diễn viên sinh năm 1992 cao 1,87 m, xuất thân người mẫu gần đây nổi tiếng tại thị trường giải trí Hàn Quốc. Anh đang có bộ phim lên sóng là My Roommate Is a Gumiho. Cũng trong năm 2021, anh đóng vai chính trong bộ phim hài lãng mạn Sweet & Sour cùng Chae Soo Bin, Krystal Jung. Tờ Star YTN nhận định Jang Ki Young đang là diễn viên được các ê-kíp sản xuất ưu ái dành cho những bộ phim tình cảm.

I'm Breaking Up Now còn có sự tham gia của Sehun (thành viên nhóm EXO) và Yura (Girl’s Day). Với dàn diễn viên, biên kịch, đạo diễn nổi tiếng, I'm Breaking Up Now càng nhận được sự quan tâm từ công chúng.

Theo Spotv News, Song Hye Kyo là ngôi sao Hallyu nổi tiếng ở Nhật Bản và Trung Quốc. Bởi vậy, không chỉ thị trường trong nước mà khán giả quốc tế cũng mong đợi I'm Breaking Up Now. Thậm chí nhiều đơn vị quan tâm và đề nghị mua bản quyền tác phẩm mới của Song Hye Kyo.

I'm Breaking Up Now đã khởi quay vào tháng 4 và dự kiến được phát sóng trên đài SBS vào nửa cuối năm nay.

Ngoài I’m Breaking Up Now, trong năm 2021, Song Hye Kyo cũng đảm nhận vai chính trong phim The Glory. Bộ phim có chủ đề báo thù, được viết bởi nhà biên kịch vàng Kim Eun Sook. Với đề tài khác biệt so với những dự án trước đây của Song Hye Kyo, The Glory hứa hẹn cho thấy sự lột xác từ nữ diễn viên.

Song Hye Kyo cũng cho biết cô khá lo lắng khi đảm nhận vai diễn. Tuy nhiên, việc đến phim trường sau thời gian dài không diễn xuất tiếp thêm cho cô năng lượng.

“Lúc trước tôi không nghĩ đến việc này, nhưng bây giờ tôi nghĩ mình không còn nhiều thời gian nữa. Tôi không biết mình có thể diễn xuất đến bao giờ. Khi có những suy nghĩ đó, tôi bắt đầu cảm thấy thích thú khi ở trên phim trường”, cô tiết lộ trong cuộc phỏng vấn với Harper's Bazaar Korea.

Song Hye Kyo được mong đợi khi tham gia dự án phim về báo thù.

Đời tư ngày càng kín tiếng

Sau khi ly hôn, Song Hye Kyo khá im ắng. Cô cho biết bản thân muốn nghỉ ngơi nên không nhận phim mới trong năm 2020. Nữ diễn viên chỉ tham gia chụp hình cho một số tạp chí, dự sự kiện quảng cáo nhưng cũng chọn lọc, mang tính cầm chừng. Đặc biệt, hầu hết hoạt động cô tham gia ở nước ngoài thay vì Hàn Quốc.

Trang cá nhân của nữ diễn viên cũng chủ yếu được sử dụng để đăng ảnh quảng cáo các thương hiệu cô làm đại diện. Hình ảnh gần nhất chụp một đám mây được cô đăng tải cách đây một tuần. Truyền thông Hàn Quốc đánh giá Song Hye Kyo sống âm thầm, kín tiếng hơn kể từ khi ly hôn.

Trong bài phỏng vấn với Harper's Bazaar Korea vào tháng 3, Song Hye Kyo tiết lộ thời gian rảnh, cô đi du lịch cùng bạn bè, dắt chó đi dạo, vẽ hoặc học tiếng Anh, tiếng Trung. Nữ diễn viên muốn dành thời gian chăm sóc bản thân.

Song Hye Kyo cho biết cô thích khám phá những điều mạo hiểm.

“Ngoài công việc, tôi chỉ ở nhà hoặc dắt chó đi dạo. Tôi không đề phòng bất cứ điều gì. Tính tôi tò mò và không hề sợ hãi. Tôi liều lĩnh đến New York, San Francisco một mình, vì vậy tôi nghĩ mình độc lập và tận hưởng tự do”, cô tâm sự.

Tuy im ắng, Song Hye Kyo vẫn là diễn viên có sức ảnh hưởng sâu rộng, không chỉ tại quê nhà mà ở nhiều quốc gia. Tạp chí thời trang Women's Wear Daily đưa tin cuối tháng 5, Song Hye Kyo nhận được gần 500.000 USD cho mỗi bài quảng cáo trên trang cá nhân. Hiện tài khoản mạng xã hội Instagram của cô có 11,4 triệu người theo dõi.

Vừa qua, nữ diễn viên mua bất động sản 5 tầng trị giá 17,4 triệu USD tại Hannam-dong, Seoul, Hàn Quốc. Theo chuyên gia, tòa nhà được xây dựng năm 2014 và nằm gần khu Hannam The Hill.

Trong cuộc phỏng vấn với ELLE Đài Loan vào tháng 12/2020, Song Hye Kyo tiết lộ cô muốn tham gia bộ phim hài, lãng mạn. Ngôi sao Hậu duệ mặt trời cũng tâm sự về sự nghiệp kéo dài nhiều năm.

Song Hye Kyo cho biết: "Tôi đã có khởi đầu khá thuận lợi so với các diễn viên khác cùng tuổi, điều này giúp tôi tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm và kỷ niệm tuyệt vời. Bất cứ khi nào tập trung vào công việc, tôi nhận ra số lượng người hâm mộ cũng tăng lên. Tôi có thể đi đến hiện tại là nhờ sự ủng hộ của ê-kíp và người hâm mộ. Tôi bày tỏ lòng biết ơn về điều đó mỗi ngày".