Sự trở lại của Song Hye Kyo, Jun Ji Hyun

Sau thời gian dài im ắng, Song Hye Kyo sắp trở lại với 2 dự án phim là I'm Breaking Up Now và The Glory. I'm Breaking Up Now dự kiến lên sóng vào tháng 10 do biên kịch Jane Kang thực hiện. Đây là người đứng sau thành công của bộ phim đình đám Thế giới hôn nhân. Trong phim, Song Hye Kyo vào vai một trưởng nhóm thời trang thông minh, lạnh lùng và nhạy bén. Nữ diễn viên lần đầu hợp tác với đàn em kém 11 tuổi là Jang Ki Yong.