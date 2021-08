Sự trở lại của Megan Fox sau bộ phim thảm họa

Nữ diễn viên vẫn được đón nhận sau bộ phim thảm họa đóng cùng người yêu Machine Gun Kelly. Cô sẽ tham gia phim mới cùng Jason Statham.

Ngày 30/8, Daily Mail đưa tin Megan Fox gây chú ý khi xuất hiện ở khu phố Brentwood, Los Angeles. Diễn viên 35 tuổi diện bộ bodysuit màu neon. Cô phối trang phục cùng áo khoác denim oversize.

Megan Fox đóng phim mới sau khi bị chê diễn xuất. Ảnh: REX.

Hình ảnh trên được ghi lại chỉ một ngày sau khi biểu tượng gợi cảm được mời tham gia phim Expendables. Nữ diễn viên đóng cùng Sylvester Stallone, Jason Statham và 50 Cent, theo Hollywood Reporter. Bộ phim sẽ sản xuất vào tháng 10, Scott Waugh đảm nhận vai trò đạo diễn.

Megan Fox được mời đóng phim mới sau khi Midnight in the Switchgrass - bộ phim se duyên cho nữ diễn viên và bạn trai Machine Gun Kelly (MGK) bị đánh giá là thảm họa.

Ben Kenigsberg của tờ New York Times gọi Midnight in the Switchgrass là bộ phim tệ hại. "Họ tạo ra bầu không khí có vẻ nhếch nhác nhưng thực tế không có gì đặc biệt. Phim toàn những câu thoại vô cảm, câu chuyện nửa vời", tác giả viết trong bài đánh giá.

Hollywood Reporter lại gọi bộ phim se duyên giữa Megan Fox và Machine Gun Kelly là màn ra mắt thiếu sức hút, không đáng kỳ vọng dù ở mức thấp nhất.

Phim lần đầu đánh dấu sự hợp tác giữa Megan Fox và Machine Gun Kelly bị đánh giá thảm họa. Ảnh: Lionsgate.

Ngay cả MGK cũng không đánh giá cao bộ phim. “Tôi không đả động gì tới một bộ phim nọ có mặt mình bởi nó rác quá”, anh viết trên trang cá nhân. Bài viết được đăng tải sau khi nam rapper và Megan Fox vắng mặt tại buổi ra mắt Midnight in the Switchgrass.

“Do số ca lây nhiễm Covid-19 tại California đã gia tăng trở lại, Megan Fox sẽ không tham dự sự kiện ra mắt phim tối nay. Chúng tôi rất mong nhận được sự thông cảm của các bạn”, đại diện của Megan Fox công bố.