Sự trở lại của Joy (Red Velvet)

Bên cạnh âm nhạc, mỹ nhân họ Park còn được SM Entertainment đẩy mạnh theo hướng diễn xuất. Khả năng còn nhiều hạn chế song nhờ sức hút mạnh mẽ, Joy nhiều lần được mời đóng chính trong một số tác phẩm truyền hình như The Liar and His Lover (2017), The Great Seducer (2018). Sắp tới, nữ idol nhà SM tham gia bộ phim truyền hình mới của đài JTBC có tựa đề Only One Person. Bộ phim đánh dấu sự trở lại của cô sau 3 năm kể từ vai chính trong The Great Seducer (2018). Only One Person được dẫn dắt bởi đạo diễn Oh Hyun Jong - người đứng sau thành công của Tiên nữ cử tạ Kim Bok Joo.