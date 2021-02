Sự trở lại của HyunA và BlackPink

Ngoài âm nhạc, nhiều nữ ca sĩ Hàn Quốc còn gây ấn tượng bằng phong cách thời trang nổi bật.

Theo SCMP, sự trở lại của các thần tượng Kpop đã mở ra tuần lễ thời trang hoành tráng dịp đầu năm thông qua những buổi hòa nhạc online, hình ảnh trong MV mới.

Từ nhóm nhạc quyền lực BlackPink, tân binh aespa cho đến những ca sĩ solo như HyunA, IU, phong cách của họ đa dạng từ tỏa sáng, gợi cảm cho đến lập dị.

Song, điểm chung là họ đều diện trang phục từ những thương hiệu lớn và làm bản thân tỏa sáng.

Sự trở lại của các ca sĩ nữ biến Kpop thành bữa tiệc thời trang đầy mãn nhãn.

Bữa tiệc thời trang của BlackPink

Chuyên gia thời trang cho rằng BlackPink đã tỏa sáng và gây ấn tượng mạnh với những bộ trang phục thể hiện cá tính bản thân khi xuất hiện ở concert The Show.

Trong concert âm nhạc, các thành viên chọn trang phục của The Blonds, thương hiệu thời trang có xuất thân từ New York, nổi tiếng với những sáng tạo theo cách khó hiểu.

Tuy diện trang phục thuộc BTS từ năm 2016 của thương hiệu, với gương mặt và thần thái vốn có, các cô gái của BlackPink vẫn tạo cảm giác thiết kế được làm riêng cho họ, làm nổi bật nét quyến rũ cho các thành viên.

BlackPink gây ấn tượng với những bộ trang phục màu sắc, thời thượng.

SCMP cũng cho rằng ngoài âm nhạc, thành viên nhà YG đã chiêu đãi khán giả bằng bữa tiệc thị giác. Blinks (fandom của BlackPink) thấy hài lòng khi bốn cô gái được đối xử công bằng.

Trong số những bộ trang phục trên sân khấu, người hâm mộ chú ý đến trang phục trắng in nổi của Rose đến từ thương hiệu Moncler, áo in 3D hoa hồng của Mihano Momosa do Jennie diện, váy organza màu tím của Jisoo đến từ thương hiệu Haleia và mẫu váy tua rua xanh lá của Lisa.

Sự trở lại đầy táo bạo của HyunA

Trong năm 2021, HyunA có sự trở lại hoành tráng với I'm Not Cool. Đây là ca khúc chủ đề trong album cùng tên của nữ ca sĩ.

Theo SCMP, MV của nữ ca sĩ tràn đầy năng lượng, đúng với phong cách của HyunA. "Vũ đạo rất nặng nên tôi phải giảm cân rất nhiều", nữ ca sĩ nói trong cuộc phỏng vấn.

I'm Not Cool cũng là bữa tiệc thị giác làm mãn nhãn khán giả.

HyunA trở lại đầy ấn tượng.

Vẻ ngoài của HyunA là sự pha trộn giữa thương hiệu thời trang cao cấp và đường phố. Nữ ca sĩ chọn xuất hiện với bộ bodysuit với những đường cắt xẻ, lộ phần thân, hông theo cách táo bạo của Rui Zhou, NTK chuyên thiết kế những bộ bodysuit.

Trong MV, nữ ca sĩ cũng làm khán giả chú ý với váy polo màu hoa cà từ thương hiệu Versace, boots đen dài đến gối của Jimmy Choo x Marine Sere.

Trong hình ảnh khác, HyunA tiếp tục làm khán giả chú ý với áo khoác da từ Moschino, áo xẻ tà của Alexander Wang và áo lưới của Area.

Vẻ ngoài sang trọng của aespa và IU

Trong bức ảnh hậu trường hé lộ hình ảnh mới, nhóm aespa được người hâm mộ mong đợi khi tiết lộ kiểu tóc mới. Nhóm cũng được mong đợi sẽ chiêu đãi fandom "bữa tiệc thời trang" khi xuất hiện với nguyên set Givenchy.

Trong lần trở lại trong năm 2021, IU cũng đầu tư về mặt hình ảnh. MV mở màn Celebrity cho album thứ năm sắp ra mắt gây ấn tượng với những tông màu pastel ngọt ngào. Trong MV, nữ ca sĩ diện váy yếm mềm mại nữ tính đến những bộ trang phục cá tính.

aespa và IU có sự đầu tư khi trở lại đường đua âm nhạc.

IU cũng giữ ấn tượng như mọi khi với váy ren màu xanh baby của thương hiệu Dewe Dewe Hàn Quốc. Chiếc váy lông vũ màu hồng sang trọng của thương hiệu Blumarine cũng gây ấn tượng mạnh.

Trong lần trở lại này, IU chọn nhiều thương hiệu nội địa gồm áo dệt kim của nhãn hiệu Odd One Out, quần gấp nếp của The Open Product và áo khoác Ganni.