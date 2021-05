Sự trở lại của diva Celine Dion

Diva làng nhạc thế giới sẽ trở lại Las Vegas biểu diễn sau thời gian tạm ngừng hoạt động nghệ thuật vì tình hình dịch bệnh căng thẳng.

Sau tình hình dịch bệnh tạm ổn, nhiều ngôi sao thế giới trở lại với những buổi hòa nhạc trực tuyến. Celine Dion không nằm ngoài trào lưu này. Diva làng nhạc thế giới vừa công bố buổi hòa nhạc đầu tiên, sau khi đại dịch khiến cô tạm hoãn Courage World Tour năm 2020.

Theo USA Today, biểu tượng nhạc pop sẽ khai trương đêm nhạc tại The Theatre at Resorts World Las Vegas. Với 10 suất chiếu bắt đầu từ ngày 5/11, đêm diễn được giới thiệu có mặt các ngôi sao như Carrie Underwood, Katy Perry và Luke Bryan.

Trong 16 năm lưu trú ở Las Vegas, Celine Dion để lại nhiều ấn tượng. Lần biểu diễn này đánh dấu sự trở lại của nữ ca sĩ người Canada gốc Pháp sau hai năm tạm rời nơi lưu trú.

Nữ ca sĩ thông báo cô sẽ kỷ niệm 25 năm ra mắt album Falling Into You (1996), với những bản hit đột phá All By Myself và Because You Loved Me. Diva làng nhạc Celine Dion có cuộc phỏng vấn với USA Today nhân ngày trở lại.

Celine Dion sắp trở lại sau thời gian tạm ngừng biểu diễn vì dịch bệnh. Ảnh: Getty.

- Sau hơn một năm không có buổi biểu diễn nào, tại sao chị cảm thấy đây là thời điểm thích hợp để trở lại Las Vegas?

- Hiện tại, tôi cảm thấy đây là cơ hội tuyệt vời để bắt đầu công việc. Lần trở lại Las Vegas này, tôi thấy nhà hát được trang bị rất hiện đại. Không chỉ riêng tôi, những người cộng sự đều thấy hào hứng. Chúng tôi đang làm việc rất miệt mài, chuẩn bị tốt nhất cho buổi diễn.

Ngay bây giờ, nước Mỹ đang đối mặt với tình hình dịch bệnh tương đối căng thẳng. Chúng tôi đang cố gắng chuẩn bị cho đêm diễn, chậm nhưng chắc. Ngay bây giờ, nhiều nước trên thế giới như Canada, Ấn Độ và Brazil đang đối mặt với tình hình dịch bệnh căng thẳng. Covid-19 vẫn chi phối cuộc sống của chúng ta. Rất nhiều nơi chưa thể bước ra ánh sáng. Thật khó khi thực hiện đêm diễn trong tình hình này.

Tất nhiên, tôi rất vui mừng, phấn khích và hồi hộp cho buổi ra mắt. Chúng tôi cũng mong muốn đóng góp cho xã hội đang gặp khó khăn, dùng tất cả lợi nhuận để cứu trợ bệnh nhân mắc Covid-19. Đối tác của chúng tôi, đơn vị tổ chức chương trình, cũng vui khi được giúp đỡ bệnh nhân.

- Chị cho rằng đây là đêm diễn kỷ niệm 25 năm album "Falling Into You", chị có định hát tất cả ca khúc trong album?

- Chúng tôi đang nghiên cứu xem ca khúc nào sẽ thích hợp với đêm diễn. Nhưng có lẽ tôi sẽ hát những bài hát giúp tôi đạt được vị trí ngày hôm nay. Tuy nhiên, tôi gặp thách thức là sẽ làm mới những ca khúc nổi tiếng của mình như thế nào để khán giả không bị nhàm chán.

Tất nhiên tôi không muốn lên sân khấu và thay đổi toàn bộ bài hát. Điều đó có thể làm người hâm mộ thất vọng. Nhưng tôi đang suy nghĩ làm cách gì đó cho khán giả thấy ngạc nhiên.

- Jim Steinman, nhạc sĩ sáng tác ca khúc "It's All Coming Back to Me Now" từ album, đã qua đời vào tháng trước. Chị nhớ gì về anh ấy?

- Jim Steinman là người sống rất tình cảm. Dù anh ấy đang chơi piano hay đề xuất một bài hát mới, anh luôn tin tưởng vào những thứ mình đang làm. Jim và chồng tôi (qua đời từ năm 2016) có điểm chung đều là những người hay khóc. Khi hạnh phúc, gặp đau buồn, họ đều khóc rất nhiều. Anh ấy là người mong manh, nhạy cảm nhưng đầy tình cảm.

Celine Dion là diva của làng nhạc quốc tế. Ảnh: Getty.

- Năm nay là dịp kỷ niệm 30 bộ phim "Beauty and the Beast - Người đẹp và quái vật" của Disney ra đời. Sau ca khúc, chị trở thành ngôi sao đang lên. Bộ phim và ca khúc có ý nghĩa như thế nào đối với sự nghiệp của chị?

- Người đẹp và Quái vật có rất nhiều ý nghĩa với tôi. Bài hát đã đưa tên tuổi tôi đến gần người hâm mộ và mở ra cho tôi nhiều cánh cửa trong sự nghiệp. Ca khúc là một phần khởi đầu cho chặng đường nghệ thuật của tôi với tư cách là ca sĩ.

Khi được hỏi về những ca khúc giúp tôi làm nên sự nghiệp, tôi thường nói về It Was Only a Dream - ca khúc mẹ tôi sáng tác, sau đó là Beauty and the Beast, The Power of Love, Because You Loved Me và My Heart Will Go On - nhạc phim Titanic.

Đây là những ca khúc tôi hát trong phần lớn cuộc đời mình. Những ca khúc được khán giả xem như những tác phẩm kinh điển. Đôi lúc, tôi ước mình có thể hát những ca khúc khác. Tuy nhiên, mỗi khi tôi thể hiện những tác phẩm này, tôi nhìn thấy nhiệt huyết trong mắt mọi người. Cách họ hát cùng tôi đều khiến tôi thấy hạnh phúc. Tôi rất cảm ơn những người hâm mộ. Họ rất tuyệt vời.

Nữ ca sĩ 53 tuổi dành nhiều thời gian cho gia đình trong mùa dịch. Ảnh: Instagram.

- "All By Myself" đến giờ vẫn là ca khúc có nhiều nốt cao gây khó khăn cho những ai muốn thể hiện. Chị có cách nào để thực hiện một cách dễ dàng hơn không?

- Tất nhiên là không. Ngay từ đầu, điều đó không hề dễ dàng. David Foster (nhà sản xuất bài hát) và tôi đã nói chuyện qua điện thoại không biết bao nhiêu lần, cuối cùng, chúng tôi thống nhất được nốt nhạc của ca khúc.

Tuy nhiên, khi đến phòng thu, David có nói với tôi rằng: “Trước khi thu âm, tôi muốn dành cho bạn điều bất ngờ”. Tôi chỉ biết nói “Được thôi”. Tôi không thể đoán được điều bất ngờ đó là gì, nhưng rất có thể đó là thay đổi lớn lao từ David Foster. Cuối cùng, anh ấy đưa tôi bài hát, tôi phát hiện rằng nó gần như cao hơn một nửa so với những gì tôi và anh ấy thỏa thuận trước đó.

Thời điểm ấy, tôi nghĩ điều đó thật không vui chút nào. Tuy nhiên, anh ấy khiêu khích tôi: "Đừng lo lắng. Nếu bạn không hát, Whitney Houston có thể đến đây và làm điều đó". Tôi chỉ biết kêu trời, sau đó vào phòng thu. Vì vậy, tôi vào phòng thu và thực hiện bài hát. Tôi thực sự rất muốn thể hiện ca khúc đó. May mắn ca khúc đã thành công. Nhưng đến giờ tôi vẫn nói rằng điều đó rất khó khăn.

- Trong mùa dịch, chị và các con đã làm gì?

- Ngoài việc đi học ở trường, tôi cho các con học piano và vẽ. Năm trước, chúng tôi dành nhiều thời gian ở Quebec để tham gia các hoạt động ngoài trời. Bọn trẻ cũng rất thích nghe nhạc jazz, điều đó khiến tôi rất bất ngờ.

Các con tôi cũng rất thích xem phim, nhất là Chiến tranh giữa các vì sao. Tôi cũng mua cho con lightsabers để các con sống với đam mê. Riêng bản thân mình, tôi thích vẽ, nấu ăn và đánh piano. Chúng ta đang sống trong thời kỳ mà mọi người đều khó khăn.