Sự trở lại của cựu thành viên SNSD

Jessica sẽ trở lại với tư cách là một ca sĩ bằng việc ra mắt ca khúc “I Can't Sleep".

Ngày 24/8, Newsen đưa tin Jessica phát hành ca khúc I Can't Sleep vào 27/8 tới đây. Ca khúc mang phong cách jazz, là bản OST đầu tiên cho chương trình thực tế As You Wish về chuyến đi đến Mỹ của Jessica và Krystal.

Với giọng hát ngọt ngào có phần đượm buồn độc đáo, Jessica đã thể hiện cảm xúc của bài hát một cách hoàn hảo. Ca khúc I Can't Sleep lột tả cảm xúc khi một người phụ nữ đau khổ và không thể ngủ bởi nỗi nhớ về người bạn trai cũ.

Jessica phát hành ca khúc I Can't Sleep vào ngày 27/8 tới đây. Ảnh: Allkpop.

Ca khúc đánh dấu sự trở lại của Jessica sau hai năm kể từ khi phát hành Call Me Before You Sleep vào năm 2019. Bên cạnh đó, cựu thành viên SNSD vẫn tích cực giao lưu với người hâm mộ thông qua mạng xã hội và kênh YouTube cá nhân.

Sau khi rời SNSD từ năm 2014, Jessica dành thời gian tập trung vào công việc kinh doanh thời trang. Hiện cô điều hành thương hiệu do bản thân sáng lập mang tên Blanc & Eclare. Năm 2017, Jessica nằm trong danh sách vinh danh Under 30 do Forbes châu Á bình chọn.

I Can't Sleep được phát hành vào ngày 27/8 trên các nền tảng âm nhạc số.