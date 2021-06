Sự trở lại của 'công chúa Hong Kong Disneyland'

Vai diễn người giúp việc ở tác phẩm "Still Human" đã khơi dậy niềm đam mê nghệ thuật của ngôi sao người Philippines.

Năm 2010, Crisel Consunji gác lại công việc biểu diễn ở Hong Kong Disneyland. Cô quyết định sống cuộc đời ngoài ánh đèn sân khấu, trước khi sợi dây duyên nợ với nghiệp diễn một lần nữa được nối lại.

Theo South China Morning Post, vai người giúp việc ở tác phẩm Still Human (2018) đã mang Consunji về với nghệ thuật. Ngoài đóng phim, cô cũng ca hát như trước kia. Ngày 12/6 tới, cô sẽ tổ chức buổi hòa nhạc hoành tráng cho riêng mình.

"Số lượng vé đã hết sạch chỉ sau vài giờ mở bán. Trong show hôm ấy, Crisel Consunji sẽ thể hiện những nhạc phẩm từ các vở kịch Miss Saigon, Les Misérables và nhiều hơn thế nữa", nguồn tin cho biết.

Từ bỏ nghệ thuật để làm giáo viên

Crisel Consunji sinh năm 1984 ở Manila, Philippines. Cô đã được đào tạo bài bản trong nhà hát Repertory Philippines từ nhỏ. Khi lên 10 tuổi, Consunji bắt đầu diễn xuất trong các vở kịch nghệ.

Năm 2008, cô khăn gói rời quê hương đến Hong Kong sống và làm việc. Người đẹp tâm sự trên South China Morning Post: "Cơ duyên đến với tôi tình cờ. Tôi đã đậu trong buổi thử giọng cho Disney, và tôi cảm thấy thật tuyệt khi có cơ hội làm việc cho thương hiệu này".

Crisel Consunji là nghệ sĩ biểu diễn nổi tiếng của Hong Kong Disneyland ở thập kỷ trước. Ảnh: Crisel Consunji.

Đảm nhận vị trí hát chính các ca khúc nhạc phim High School Musical, The Golden Mickeys..., Consunji tạo dấu ấn bởi giọng hát cao vút, lảnh lót và ngọt ngào, cùng với đó là những màn vũ đạo bắt mắt trong trang phục màu sắc.

Khán giả thời đó rất thích xem Consunji diễn. Theo SCMP, họ gọi cô là "công chúa Hong Kong Disneyland" và là gương mặt không thể thiếu trong các show ca nhạc ở công viên giải trí xứ Cảng thơm.

Nhưng sau 2 năm, họ không còn nhìn thấy cô gái Philippines cầm micro hát nữa.

Theo South China Morning Post, Consunji quay về làm giáo viên mầm non theo ý của gia đình. Cô được chồng Carsten Rakutt hỗ trợ rất nhiều trên con đường này. Vào năm 2015, cả hai thành lập trung tâm giáo dục toàn diện Baumhaus - nơi đào tào các lớp nghệ thuật sáng tạo cho trẻ dưới 6 tuổi.

"Tôi chưa bao giờ nghĩ và tin con đường nghệ thuật dài lâu sẽ khả thi với bản thân. Tôi tự nhủ mình sẽ phải hy sinh rất nhiều để có cơ hội biểu diễn trước khán giả", Consunji thẳng thắn về lý do rút khỏi nghệ thuật.

Vai diễn tạo nên bước ngoặt

4 năm trước, Consunji được mời casting cho dự án phim Still Human do Trần Tiểu Quyên giữ vai trò đạo diễn.

"Lúc ghi hình Still Human, cô ấy rất bận. Bộ phim từng chỉ là cuộc dạo chơi và bị ép đưa vào lịch trình dày đặc của Crisel. Công việc chính của cô vẫn là điều hành công ty và hoàn thành bằng thạc sĩ tại Đại học Sư phạm Hong Kong", bạn của diễn viên chia sẻ.

Evelyn Santos - nhân vật Consunji đảm nhận, là cựu y tá, người đã gác lại ước mơ trở thành nhiếp ảnh gia và đến thành phố kiếm sống bằng công việc chăm sóc người đàn ông lớn tuổi bị liệt nửa người (Huỳnh Thu Sinh thủ vai).

Vai của Consunji có chiều sâu, những ẩn ức tâm lý. Giới phê bình đánh giá màn thể hiện tuyệt vời của cô góp phần không nhỏ vào thành công phim. Chỉ với ngân sách chỉ 3,25 triệu HKD (khoảng 415.600 USD ), Still Human thắng lợi vang dội, trở thành tác phẩm gây bất ngờ và nổi bật của điện ảnh Hong Kong trong nhiều năm.

Diễn viên người Philippines được vinh danh ở Giải thưởng Điện ảnh Hong Kong 2019. Ảnh: SCMP.

Với vai Evelyn Santos, Crisel Consunji trở thành diễn viên người Philippines đầu tiên thắng giải Diễn viên mới xuất sắc cùng đề cử Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Giải thưởng Điện ảnh Hong Kong 2019.

Trên sân khấu nhận giải, người đẹp 37 tuổi dùng cả tiếng Quảng Đông, tiếng Tagalog và tiếng Anh để gửi lời cảm ơn sâu sắc đến khán giả. Tham gia Still Human là trải nghiệm khó quên trong cuộc đời người đẹp 37 tuổi.

"Được lắng nghe câu chuyện của người lao động nhập cư, tôi có trách nhiệm phải thể hiện tiếng nói và sự chính trực vốn có của họ, những phụ nữ này (ám chỉ vai người giúp việc trong phim) với thế giới. Tôi muốn khán giả hiểu nhân vật là đại diện cho lớp người sống trung thực, tràn đầy cảm hứng về sự hy vọng, tình yêu và giấc mơ tươi sáng", Consunji phát biểu.

Sau bộ phim, nữ diễn viên đã khóc nhiều vì cô hiểu ra mình vẫn còn duyên nợ với nghệ thuật. Cô nhấn mạnh: "Thật khó chấp nhận rằng điều mà tôi từng nói đã hoàn thành lại là điều thực chất vẫn còn dang dở".

"Tôi sẽ hát nếu khán giả muốn nghe"

Theo South China Morning Post, Crisel Consunji nhận nhiều lời mời đóng phim điện ảnh và truyền hình sau hiệu ứng tích cực từ Still Human. Nhưng hiện tại nữ diễn viên vẫn còn đang cân nhắc.

11 năm sau khi rời Disney, Crisel Consunji chuẩn bị trở lại với A Night at the Musicals vào ngày 12/6. Đây là buổi hòa nhạc quy mô lớn do City Chamber Orchestra of Hong Kong - Dàn nhạc thính phòng thành phố Hong Kong (CCOHK) đứng ra tổ chức.

Đơn vị này cam kết giọng hát của Consunji sẽ đưa khán giả đến nhiều cung bậc cảm xúc với My Fair Lady, West Side Story, Miss Saigon và Les Misérables, đồng thời sẽ có các bài hát từ Wild, một vở nhạc kịch mà CCOHK đến năm sau mới ra mắt.

Crisel Consunji thu xếp thời gian tham gia nghệ thuật sau thành công của Still Human. Ảnh: SCMP.

Hồi năm ngoái, CCOHK quyết định thực hiện show nhạc với Jane Kelsey, một ca sĩ ở khu nhà hát West End của London (Anh), và Consunji sẽ hòa giọng cùng cô ấy trong vài bản thu âm. Tuy nhiên buổi diễn đã bị hoãn hai lần vì dịch Covid-19.

Hồi tháng 4, Giám đốc nghệ thuật Leanne Nicholls quyết định để Jane Kelsey sang một bên và hỏi rằng Consunji có đồng ý bùng nổ trong show diễn của riêng cô hay không.

"Tôi đã sớm nói với Leanne, nếu cô ấy cần, tôi vẫn luôn ở đó. Tôi luôn sẵn sàng. Tôi chưa bao giờ ngừng tập luyện, và dĩ nhiên, tôi đã gật đầu đồng ý khi Leanne ngỏ lời", Consunji kể lại tình huống đó.

Diễn viên kiêm ca sĩ Philippines đã trau dồi và rèn kỹ năng thanh nhạc, học phát âm và nhấn vào trọng âm ở các giai điệu rất kỹ lưỡng. Trước kia, Consunji được đào tạo bài bản về khoản này nhưng cô vẫn nghĩ mình cần học hỏi thêm.

Cô cho rằng nhạc kịch có vẻ dễ dàng nhưng thực tế không phải vậy. Mọi người đều có ý tưởng về cách hát. Phải hát làm sao để không sao chép những phiên bản mà khán giả đã nghe nhiều lần trước kia là điều rất khó.

Trong tương lai, nếu được, Consunji sẽ tiếp tục biểu diễn trên sân khấu, nhưng với điều kiện là show riêng của nữ nghệ sĩ.

"Tôi không nói rằng mình muốn trở thành ngôi sao. Nếu sự trở lại của tôi khiến mọi người hào hứng, tôi sẽ sẵn lòng hát cho họ nghe", cô chia sẻ thêm.