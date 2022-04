Sự trở lại của chủ nhân hit 'Gangnam Style'

Album mới của PSY có sự góp mặt của nhiều ngôi sao Hàn Quốc như Suga (BTS) hay "tình đầu quốc dân" Suzy. Sản phẩm được phát hành ngày 29/4.

The Korea Times đưa tin PSY có cuộc họp báo giới thiệu album mới Psy 9 tại Fairmont Ambassador Seoul ở Yeouido, Seoul. Sản phẩm đánh dấu sự trở lại của PSY sau 5 năm vắng bóng được phát hành vào 18h ngày 29/4 với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Hwasa (Mamamoo), Crush, Jessi, Heize, Tablo (Epik High) và Sung Si Kyung.

Ca sĩ kiêm diễn viên Suzy cũng tham gia MV Celeb. Đặc biệt, Suga của nhóm nhạc nam BTS là nhà sản xuất và xuất hiện trong MV chủ đề mang tên That That. Trong cuộc họp báo, PSY cho biết anh thử sức với bản beat và phong cách rap thời thượng của giới trẻ. Với rapper, đó là một thử thách lớn.

Suzy và Suga tham gia sản phẩm mới của PSY.

“Tôi nghĩ điều mà các nhạc sĩ lâu năm mệt mỏi nhất là quá hài lòng với bản thân. Điều đó khiến họ trở nên tự mãn và lạc lõng. Tôi luôn cố gắng hợp tác với các nghệ sĩ trẻ hơn để ngăn chặn sự tự mãn như vậy và có được nguồn cảm hứng mới. Làm việc với Suga là một nguồn cảm hứng lớn cho tôi. Làm việc với các nghệ sĩ trẻ cũng thúc đẩy tôi luyện tập vũ đạo. Vì vậy tôi có thể bắt kịp với họ”, PSY nói.

That That có giai điệu khá bắt tai, sôi động. PSY cho biết anh dành nhiều tâm huyết cho sản phẩm. PSY ra mắt vào năm 2001 và được biết đến với các ca khúc Champion (2002), Father (2005), Right Now (2010). Rapper trở thành một hiện tượng quốc tế vào năm 2012 nhờ bản hit Gangnam Style.

Anh tiếp tục phát hành Gentleman (2013), Daddy (2015) và New Face (2017). Sản phẩm gần nhất của PSY là full album thứ 8 mang tên PSY 8 4X2 = 8 được phát hành vào tháng 5/2017. Trong 5 năm gián đoạn, PSY tập trung vào việc bồi dưỡng những tài năng mới tại công ty giải trí P Nation.