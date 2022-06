Sự trở lại của ảnh hậu Rồng Xanh

Ra mắt lần đầu với Love So Divine vào năm 2004, Chun Woo Hee sau đó đảm nhận vai phụ trong các bộ phim của đạo diễn Bong Joon Ho. Trong đó, vai nữ sinh trung học nổi loạn trong Sunny (2011) đã giúp cô được khán giả biết đến. Những năm sau, mỹ nhân 8X góp mặt trong loạt phim điện ảnh bom tấn như As One, 26 Years, Threads Of Life…