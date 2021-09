Sự trở lại chông gai của Irene và các sao

Theo SCMP, ngoài vai trò thành viên nhóm AOA, Seolhyun được biết đến qua hai bộ phim truyền hình Ugly Alert và My Country: The New Age. Cô cũng là ngôi sao đắt show quảng cáo tại Hàn Quốc. Song, sự nghiệp của cô bị ảnh hưởng nặng sau bê bối chỉ im lặng theo dõi Jimin bị bắt nạt nhưng không bênh vực. Tạp chí Vogue Korea từng xóa hình của nữ ca sĩ sau vụ việc. Ảnh: Naver.