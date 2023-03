Sự trở lại cần thiết của Tạ Đình Phong

Sau nhiều năm tạm gác sự nghiệp diễn xuất để kinh doanh, Tạ Đình Phong đã tái xuất showbiz với những dự án lớn và vai trò mới.

Theo HK01, Liên hoan phim Điện ảnh và Truyền hình Quốc tế Hong Kong được tổ chức vào ngày 14/3. Sự kiện công bố 20 dự án phim ảnh có quy mô đầu tư khủng, được sản xuất trong năm nay. Tác phẩm quy tụ dàn sao nổi danh của showbiz xứ Hương Cảng như Thành Long, Trương Học Hữu, Lưu Đức Hoa, Cổ Thiên Lạc, Trương Gia Huy, Lương Triều Vỹ, Tạ Đình Phong.

Trong đó, Tạ Đình Phong nhận được sự quan tâm đặc biệt. Sau thời gian dài rời xa màn ảnh, anh sắp trở lại với rất nhiều dự án điện ảnh. "Tạ Đình Phong cuối cùng cũng đã chịu bỏ mũ, buông thìa để quay lại showbiz với tư cách diễn viên", QQ bình luận.

Năm 2017, Tạ Đình Phong tạm dừng đóng phim để trở thành đầu bếp, thành lập thương hiệu ẩm thực Phong Vị. Mãi đến năm 2021, anh mới tái xuất màn ảnh với tác phẩm Nộ hỏa: Trọng án, đóng cùng Chân Tử Đan. Phim đạt doanh thu phòng vé 225 triệu USD .

Kết thúc thời gian gián đoạn sự nghiệp

Theo HK01, năm nay, Tạ Đình Phong được mời đóng chính trong 4 dự án là Mặt trận hải quan, Câu chuyện cảnh sát 2, Nộ hỏa mạn diên, Nhiệm vụ vô hạn.

Tạ Đình Phong đã quay xong bộ phim Mặt trận hải quan, hợp tác với Lưu Nhã Sắt và Trương Học Hữu. Dự án đánh dấu việc tài tử Hong Kong lần đầu thử sức với vai trò mới là thiết kế, chỉ đạo cảnh hành động - võ thuật.

Tạ Đình Phong được Thành Long tin tưởng giao vai trò cầm trịch dự án Câu chuyện cảnh sát 2. Ảnh: HK01.

Chia sẻ với On, Tạ Đình Phong cho biết rất lo lắng khi trở thành chỉ đạo võ thuật. Nam diễn viên chia sẻ vận dụng kinh nghiệm 10 năm đóng phim để phát triển phong cách hành động phù hợp với đặc trưng tích cách của từng nhân vật. Anh hy vọng có thể đáp ứng kỳ vọng của khán giả về cảnh quay hành động hoành tráng, mãn nhãn trong Mặt trận hải quan.

Mặt trận hải quan có nội dung xoay quanh quá trình đấu tranh, trấn áp tội phạm buôn lậu xuyên quốc gia của lực lượng hải quan Hong Kong.

Không giới hạn bản thân ở vai trò "cao thủ" hay chỉ đạo võ thuật - hành động, sắp tới, Tạ Đình Phong còn mở rộng tầm ảnh hưởng của mình hơn nữa. Anh sẽ làm đạo diễn trong bộ phim Câu chuyện cảnh sát 2. Tác phẩm này do Thành Long đầu tư sản xuất. Tài tử thuộc hai thế hệ diễn viên tài năng của điện ảnh Hong Kong cũng sẽ đảm nhận vai chính, hợp tác với Thái Trác Nghiên.

Thành Long cho biết Câu chuyện cảnh sát 2 là dự án tâm huyết của ông, được kỳ vọng tiếp nối thành công của phần 1, ra mắt vào năm 1985. Câu chuyện cảnh sát 1 có doanh thu phòng vé 26,62 triệu USD , được vinh danh là 19 phim hành động hay nhất thế giới.

Theo On, Câu chuyện cảnh sát 2 được xem là tác phẩm đánh dấu cuộc chuyển giao thế hệ trên màn ảnh Hong Kong. Thành Long chia sẻ đích thân mời và sắp xếp vai trò cho Tạ Đình Phong trong dự án. Trên sân khấu, nam diễn viên họ Tạ cúi đầu biết ơn trước sự tin tưởng của Thành Long khi giao cho anh 2 nhiệm vụ quan trọng là đạo diễn và diễn viên chính.

Tác phẩm thứ 3 mà Tạ Đình Phong giữ vai trò chủ chốt là Nộ hỏa mạn diên. Dự án do Lưu Đức Hoa đóng chính kiêm nhà sản xuất, còn Tạ Đình Phong được mời thủ diễn một nhân vật quan trọng trong việc phát triển mạch phim.

Bộ phim cuối cùng trong loạt bom tấn hành động phải quay vào năm 2023 của Tạ Đình Phong là Nhiệm vụ vô hạn. Anh sẽ hợp tác với Trần Vỹ Đình, Dương Thiên Vũ. Nội dung của dự án chưa được công bố. Theo hé lộ của nhà sản xuất, Nhiệm vụ vô hạn chứng kiến cuộc đấu súng kịch tính giữa các nhân vật.

Tương lai mới của điện ảnh Hong Kong

Theo HK01, sự trở lại của Tạ Đình Phong có ý nghĩa quan trọng với nền điện ảnh xứ Hương Cảng.

Trên sân khấu Liên hoan phim Điện ảnh và Truyền hình Quốc tế Hong Kong, Thành Long nhấn mạnh tầm ảnh hưởng của Tạ Đình Phong: "Cậu ấy ở hiện tại là tôi trong quá khứ. Tôi hy vọng rằng tôi ở hiện tại chính là tương lai của cậu ấy. Cống hiến hết mình cho ngành nghệ thuật".

Theo On, Tạ Đình Phong bắt đầu đóng phim hành động từ năm 1996, với tác phẩm Young and Dangerous: The Prequel của đạo diễn Lưu Vỹ Cường.

Tạ Đình Phong là niềm kỳ vọng mới, có thể giúp điện ảnh Hong Kong vực dậy. Ảnh: QQ, On.

Hiện tại, trong dàn diễn viên có thể gánh vác điện ảnh Hong Kong, chỉ có nam diễn viên là cái tên triển vọng. Anh đảm bảo yếu tố ngoại hình, diễn xuất và sự nhiệt tình lăn xả trong các pha hành động. Trên phim trường Mặt trận hải quan, Tạ Đình Phong tự thực hiện cảnh quay nguy hiểm. Anh nhảy xuống từ độ cao 2 tầng lầu, đi qua điểm nổ mà không sử dụng đồ bảo hộ.

Theo Sina, việc nhận được 4 dự án lớn, lần đầu đảm nhận nhiều vai trò chủ chốt quyết định thành bại của tác phẩm trong ngày trở lại, cho thấy vị thế và sự coi trọng của nhà đầu tư với Tạ Đình Phong. On nhận định tài tử đang đứng trước cơ hội trở thành ngôi sao hành động hàng đầu châu Á, sánh ngang với Thành Long, Lưu Đức Hoa hay Chân Tử Đan.

Quan trọng hơn cả việc gia tăng tầm ảnh hưởng của cá nhân nam diễn viên trong showbiz, sự chuyển tiếp từ vai trò diễn viên, chỉ đạo võ thuật đến đạo diễn của Tạ Đình Phong, được hy vọng tiếp nối thế hệ đàn anh thực hiện nhiệm vụ chấn hưng nền điện ảnh Hong Kong.