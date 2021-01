Sự trở lại ấn tượng của TWICE

MV mới đạt hơn 200 triệu lượt xem sau 76 ngày. Đây là thành tích ngoài mong đợi của các cô gái.

Ngày 10/1, truyền thông Hàn Quốc đưa tin MV của TWICE mang tên I can't stop me đã đạt 200 triệu lượt xem trên YouTube.

MV này được phát hành vào ngày 26/10/2020. Chỉ trong 76 ngày, sản phẩm của TWICE đạt 200 triệu lượt xem - kết quả lập kỷ lục mới bởi trước đó, Likey từng đạt dấu mốc này trong thời gian 128 ngày.

I can't stop me đạt 200 triệu lượt xem trên YouTube chỉ sau 76 ngày phát hành.

Để ăn mừng thành tích, JYP Entertainment - công ty chủ quản của TWICE đã phát hành poster riêng và chia sẻ hình ảnh này qua nhiều kênh truyền thông chính thức của họ.

I can't stop me là sản phẩm đánh dấu sự trở lại của TWICE sau 4 tháng nghỉ ngơi. Với giai điệu đậm chất retro, mang nét đặc trưng của thể loại synthwave, I can’t stop me nhanh chóng có tên trên các bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc.

Thuộc thể loại synth-pop, I can't stop me đưa khán giả trở về với bầu không khí cuối thập niên 1980. Ê-kíp sản xuất cũng có những cải thiện về kỹ xảo, đem đến cảm giác chân thực hơn cho MV.

Giống với đa phần MV khác của TWICE, I can't stop me không làm dạng story-telling (kể chuyện), mà thiên về hướng sử dụng hình ảnh ẩn dụ và tập trung quay cận vào gương mặt thành viên. Phần điệp khúc được khen có giai điệu bắt tai, dễ nhớ khiến tổng thể chất lượng bài hát được nâng cao. Đây cũng là điểm sáng của nhạc phẩm.