Sự trở lại ấn tượng của Hoa hậu Honey Lee

Tập 3 của "One The Woman" đạt rating trung bình 12,7%. Nội dung phim và diễn xuất của Honey Lee nhận được sự yêu thích.

Ngày 26/9, Insight đưa tin One The Woman do Honey Lee đảm nhận vai chính đạt rating (tỷ suất người xem) ấn tượng sau khi phát sóng.

Theo thống kê, tập đầu của phim chiếu vào ngày 17/9 đạt rating 7,1%. Tập 3 lên sóng tối 24/9, tỷ suất người xem trung bình là 12,7%, thời điểm cao nhất đạt 16,4%.

Hoa hậu đẹp nhất Hàn Quốc đảm nhận hai nhân vật có ngoại hình giống nhau nhưng tính cách đối lập trong phim mới. Ảnh: Soompi.

Nielsen Korea đánh giá sau 4 tập phim, One The Woman có rating tăng nhanh, dần bắt kịp tác phẩm tiền nhiệm Penthouse 3. Bộ phim thu hút khán giả nhờ tình tiết và diễn xuất hài hước của nữ chính Honey Lee, theo WikiTree.

One The Woman kể về Jo Yeon Joo và Kang Mi Na (Honey Lee thủ vai) - hai phụ nữ có ngoại hình giống hệt nhau nhưng mang tính cách đối lập.

Sau khi gặp tai nạn, thân phận của cả hai bị tráo đổi cho nhau. Từ công tố viên, Yeon Joo bất đắc dĩ trở thành con dâu của tập đoàn tài phiệt Han Ju. Ảnh hưởng của vụ tai nạn khiến cô mất trí nhớ. Trong vai Kang Mi Na "giả", Jo Yeon Joo lên kế hoạch vạch trần và hạ gục gia đình chaebol với nhiều vấn đề đang được che giấu.

Ở những tập phim đầu tiên, diễn xuất của Honey Lee nhận được nhiều lời khen. Cô gây ấn tượng với nỗ lực học nói tiếng Việt trong cảnh quay với nữ giúp việc tên Trang (Nguyễn Thị Hương đóng).