Sự tra tấn khi vào vai Marilyn Monroe

Từ đứa trẻ mồ côi ở Cuba trở thành nữ diễn viên chính, sự nghiệp Ana de Armas hứa hẹn rộng mở.

Ana de Armas đóng vai chính với Ryan Gosling trong The Grey Man và Daniel Craig trong No Time to Die. Nữ diễn viên người Cuba gốc Tây Ban Nha đóng vai Marilyn Monroe trong bộ phim tiểu sử Blonde.

Nữ diễn viên được lựa chọn kỹ lưỡng để đóng vai minh tinh của Hollywood. Đây được xem là bước tiến xác định sự nghiệp của cô.

Ana de Armas đảm nhận vai chính của bộ phim tiểu sử về Marilyn Monroe, Blonde. Ảnh: Fofoqueando.

Được mô tả như "bộ phim cổ tích ác mộng đầy cảm xúc", bản chuyển thể dự kiến ​​phát hành ngày 23/9, dựa trên tiểu thuyết tiểu sử viễn tưởng cùng tên của tác giả Joyce Carol Oates.

Phim có sự tham gia của các diễn viên hạng A gồm Adrian Brody trong vai nhà viết kịch Arthur Miller, Bobby Cannavale trong vai cầu thủ bóng chày Joe DiMaggio và Caspar Phillipson trong vai Tổng thống John F. Kennedy.

Ana de Armas vượt qua nhiều ứng cử viên để có mặt trong Blonde. Ảnh: Ana de Armas.

Ana de Armas đánh bại Jessica Chastain và Naomi Watts

Theo đạo diễn Andrew Dominik, phải mất gần một thập kỷ để làm được Blonde. Điều đó phần lớn do thử thách trong việc chọn vai chính hoàn hảo.

Các báo cáo nói rằng Jessica Chastain và Naomi Watts đều được cân nhắc cho vai chính. Cuối cùng, de Armas là người thuyết phục được Dominik và nhà sản xuất Brad Pitt giao cho cô vai diễn này trong một buổi thử vai duy nhất vào năm 2019.

Ana de Armas học để trở thành Marilyn Monroe. Ảnh: Ana de Armas.

Là người nói tiếng Tây Ban Nha bản ngữ, chỉ học tiếng Anh vào năm 2014 khi cô 26 tuổi, Ana de Armas là sự lựa chọn gây tranh cãi. Nhiều người đặt câu hỏi liệu cô có thể bắt chước giọng Mỹ của Marilyn Monroe với phong cách nói nhẹ nhàng, dễ thở đặc trưng của minh tinh hay không.

Ana de Armas đã trải qua 9 tháng tập luyện căng thẳng với huấn luyện viên phương ngữ. Cô mô tả đây là "sự tra tấn lớn". Nữ diễn viên cũng phải trang điểm 3 tiếng rưỡi/ngày và phải đội mũ che tóc hàng ngày - điều khiến cô bật khóc ít nhất một lần.

Hai diễn viên đang chăm chỉ làm việc trên phim trường Blonde. Ảnh: Ana de Armas.

Các mối tình nổi tiếng

Người đẹp tóc nâu gây xôn xao vào tháng 3/2020 khi xác nhận hẹn hò với Ben Affleck.

Cả hai gặp nhau vào năm 2019, khi quay bộ phim kinh dị Deep Water và thậm chí còn cách ly cùng nhau trong đại dịch. Sau một năm bên nhau, cả hai chia tay và hiện tại, Ben Affleck kết hôn với Jennifer Lopez.

Trước Ben Affleck, Ana de Armas kết hôn với nam diễn viên kiêm người mẫu Tây Ban Nha Marc Clotet trong hai năm trước khi dứt tình. Hiện nay, cô sống với doanh nhân công nghệ và Giám đốc điều hành Tinder Paul Boukadakis ở thành phố New York.

Ben Affleck và Ana de Armas từng hẹn hò trong một năm. Ảnh: Glamour.

Tuổi thơ không dễ dàng

Giống Marilyn Monroe, người lớn lên trong các nhà nuôi dưỡng và trại trẻ mồ côi, Ana de Armas đã có giai đoạn khó khăn trong những năm đầu trước khi nổi tiếng.

Ana de Armas và bà ngoại. Ảnh: Ana de Armas.

Sinh năm 1988, cô lớn lên trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế kéo dài ở Cuba, sau khi Liên Xô tan rã. Theo trang web Golden Globes, nữ diễn viên War Dogs lớn lên vào thời điểm chế độ phân chia lương thực và cắt điện, mô tả gia đình cô sống "như với thức ăn mà chúng tôi được cho".

Tuy nhiên, Ana de Armas vẫn tự hào về cội nguồn của mình. Giờ đây, cô gần gũi với gia đình và thường xuyên đến thăm họ ở Cuba, luôn đăng những bức ảnh thể hiện tình yêu thương lên mạng xã hội.