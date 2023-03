Sự thờ ơ với hôn nhân ở quốc gia có tỷ lệ sinh thấp nhất thế giới

Trong khi các chương trình truyền hình thực tế về hẹn hò bùng nổ ở Hàn Quốc, một số lượng đáng kể người trẻ vẫn né tránh chuyện kết hôn và sinh con.

Hơn 20 chương trình truyền hình thực tế về hẹn hò, hôn nhân được phát sóng ở Hàn Quốc trong năm qua. Single's Inferno (Địa ngục độc thân) là một trong số show nổi bật. Ảnh: Netflix.

Mối quan tâm của Hàn Quốc đối với sự lãng mạn chưa bao giờ lớn hơn thế.

Ít nhất 20 show hẹn hò được phát sóng trên các mạng truyền hình cáp và nền tảng phát trực tuyến video của đất nước này vào năm 2022, nhiều hơn gấp 3 lần năm 2021, theo thống kê của Reuters.

Rất nhiều chương trình mai mối cho người trẻ độc thân, nhưng đáng chú ý là ngày càng có nhiều show cho thấy Hàn Quốc dần chấp nhận các mối quan hệ phi truyền thống không xoay quanh hôn nhân và lập gia đình.

Ví dụ, Living Together without Marriage (tạm dịch: Sống chung không hôn nhân) tập trung vào các cặp đôi chọn không kết hôn và His Man (tạm dịch: Người đàn ông của anh) có sự tham gia của người thuộc cộng đồng LGBT, The Korea Times đưa tin.

Ít quan tâm

Những thử thách, bi kịch của việc hẹn hò và các mối quan hệ vốn là “thức ăn” cho nội dung truyền hình ở hầu hết nền văn hóa từ rất lâu. Nó có tầm quan trọng đặc biệt tại Hàn Quốc.

Ở đây, sự phổ biến của hôn nhân cũng như mong muốn làm cha mẹ đã giảm sút. Bất bình đẳng giới nghiêm trọng và chi phí nuôi con cao ngất ngưởng là nguyên nhân được nhiều người chỉ ra.

Kim Jin, Giám đốc sản xuất của Living Together without Marriage, cho biết chương trình không có ý định ủng hộ việc sống thử khi chưa kết hôn hay ngăn cản hôn nhân, mà chỉ nhằm tạo kịch tính.

“Bằng cách giới thiệu lối sống của các cặp đôi hiện đại và lý do đằng sau quyết định của họ, chúng tôi muốn đưa chủ đề này lên xu hướng trong xã hội”, cô nói.

Trong khi số liệu thống kê chính thức về số lượng cặp vợ chồng chưa kết hôn sống cùng nhau không được lưu giữ, kiểu "gia đình" này không còn bị kỳ thị ở Hàn Quốc.

Ngày càng nhiều người trẻ Hàn Quốc chọn không kết hôn, sinh con hoặc chung sống với người yêu mà không cần sự ràng buộc. Ảnh: Yonhap/EPA-EFE/Shutterstock.

Cho Sung-ho và Lee Sang-mi (32 tuổi), cặp đôi gắn bó hơn 10 năm xuất hiện trong chương trình, cho rằng việc có kết hôn hay không là vấn đề gây căng thẳng.

Đối với Lee, người mẫu, quyết định sống chung khi chưa kết hôn là lựa chọn có chủ ý để không bị ràng buộc bởi truyền thống. Cô không muốn có con, thực tế là không tự tin mình có khả năng trở thành người mẹ tốt.

“Tôi cảm thấy thoải mái nhất với cuộc sống hiện tại. Tôi không hiểu vì sao mình phải kết hôn và có nhiều nghĩa vụ hơn như thăm bố mẹ hai bên vào kỳ nghỉ lễ”, Lee nói.

Trong khi đó, Cho, cựu thần tượng Kpop, vẫn hy vọng về hôn nhân và con cái. Dù vậy, anh hiểu sự miễn cưỡng của Lee vì phụ nữ thường chịu gánh nặng lớn hơn trong việc nuôi dạy con cái.

Có thể giúp ích

Sự bất mãn của người Hàn Quốc đối với hôn nhân và sinh con được nhấn mạnh bởi những số liệu thống kê nghiệt ngã: số lượng cặp vợ chồng mới cưới giảm 23% trong 5 năm qua, trong khi quốc gia này có tỷ lệ sinh thấp nhất thế giới.

Các chương trình thực tế về hẹn hò, hôn nhân có thể đang thịnh hành, nhưng một số lượng đáng kể người Hàn Quốc cũng tỏ ra xa lánh các mối quan hệ.

Theo cuộc khảo sát với khoảng 1.000 người vào năm ngoái của Hiệp hội Dân số, Sức khỏe và Phúc lợi Hàn Quốc, khoảng 2/3 người trong độ tuổi 19-34 không có mối quan hệ nào. Trong số đó, 61% phụ nữ và 48% nam giới cho biết họ không muốn tìm bạn trai/bạn gái trong tương lai.

Các chương trình truyền hình thực tế về hẹn hò ở Hàn Quốc được cho là có thể thúc đẩy thái độ tích cực hơn đối với việc hẹn hò cũng như hôn nhân. Ảnh: Netflix.

Những chương trình như Living Together without Marriage minh họa cách Hàn Quốc chấp nhận sự đa dạng trong các mối quan hệ theo cách gần gũi hơn với xã hội phương Tây, nhưng vẫn rất khác biệt.

Hầu hết diễn biến đều có ít xung đột và tức giận. Mặc dù hành động tán tỉnh, ôm và âu yếm được mô tả, hôn và tình dục thì không.

Ngay cả trên các show hẹn hò như Single's Inferno, một nhóm người trẻ tuổi được đưa đến một hòn đảo hoang vắng, hầu hết nội dung đều xoay quanh các cuộc trò chuyện giữa những người tham gia.

Lim Myung-ho, giáo sư tâm lý học tại Đại học Dankook, cho biết các cuộc thảo luận trong và xung quanh chương trình hẹn hò rất tốt cho Hàn Quốc.

“Chính phủ và xã hội thực sự cần nỗ lực thúc đẩy thái độ tích cực hơn đối với việc hẹn hò cũng như hôn nhân. Những chương trình thực tế này có thể giúp ích cho điều đó”, ông nói.