Sự thay đổi của 'Sex and the City'

Trong "Sex and the City" phần tiếp theo, gu thời trang của dàn nữ chính có nhiều thay đổi.

SCMP nhận định Sex and the City là series đột phá trong cách miêu tả thẳng thắn, rõ ràng về cuộc sống, tình yêu của nhóm người phụ nữ sống tại Manhattan (Mỹ). Bộ phim cũng giúp thay đổi cái nhìn, quan điểm của công chúng với phụ nữ thành thị trong vấn đề tình dục, cách đối nhân xử thế.

Ngoài ra, Sex and the City còn làm nổi bật tầm quan trọng của thời trang đối với phụ nữ. Khán giả cho rằng bộ phim có thể đổi tên thành Sex, Style and the City bởi loạt trang phục phong phú của các nhân vật. Thời trang trong phim như điểm nhấn, thể hiện quan điểm sống, cách yêu của phụ nữ tân tiến.

Một phân đoạn trong Sex and the City. Ảnh: SCMP.

Sex and the City có sự góp mặt của bộ tứ nữ chính gồm Sarah Jessica Parker, Kristin Davis, Cynthia Nixon và Kim Cattrall.

Người phụ trách trang phục của phim - Patricia Field - cho biết mục tiêu của cô không phải biến loạt phim thành một buổi trình diễn thời trang trên truyền hình, mà thể hiện tính cách và suy nghĩ của bộ tứ thông qua trang phục của họ.

“Chúng tôi đang kể những câu chuyện và giới thiệu các nhân vật thông qua cách họ ăn mặc", Field nói với Fashionista vào năm 2018.

Dàn nữ chính trong Sex and the City phần tiếp theo có sự thay đổi về trang phục. Ảnh: SCMP.

Phần tiếp theo của Sex and the City có tên And Just Like That, dự kiến khởi chiếu trên HBO Max. Ở phần này, nhân vật Samantha vắng mặt. Field cũng không còn phụ trách phục trang. Đảm nhận thay vị trí của Field là Molly Rogers - người đứng sau, đồng hành cùng cô trong nhiều dự án, trong đó có The Devil Wears Prada.

Trong loạt ảnh được truyền thông ghi lại từ phim trường And Just Like That mới đây, khán giả cho rằng Charlotte giữ nguyên phong cách cổ điển và tinh tế. Ngoài ra, cô vẫn dành tình yêu đặc biệt cho những món đồ phụ kiện.

Phong cách, màu tóc của Miranda đã dịu đi khá nhiều. Không còn kiểu may đo cứng nhắc của công ty, thay vào đó, cô mặc những chiếc váy mềm mại, quyến rũ. Nhân vật Miranda sử dụng nhiều món đồ hiệu của Gerard Darel, Paco Rabanne Pacoïo, Altuzarra, Vince, Bottega.

Về phần Carrie, cô vẫn duy trì tình yêu với trang phục cổ điển. Nhiều món đồ được thấy trong triển lãm cách đây hai thập kỷ đã xuất hiện trở lại. Đáng chú ý nhất là sự thay thế chiếc túi Fendi Baguette màu tím trong loạt phim thứ ba bằng một chiếc thắt lưng nạm đá của California Streets Ahead mà Carrie đã dùng ở Sex and the City năm 2008.