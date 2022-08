Sự thay đổi của Nicola Peltz Beckham

Đến dự lễ kỷ niệm Power of Young Hollywood 2022 của Variety, Nicola Peltz gây chú ý khi cho thấy nét gợi cảm trưởng thành hơn trước, theo Hello Magazine. Cô mặc chiếc áo dáng quây thắt dây, in họa tiết houndstooth kết hợp với quần cạp thấp thấp từ bộ sưu tập Ready to Wear mùa Thu 2022 của Fendi. Thiết kế này thể hiện phong cách may đặc trưng của Kim Jones pha trộn với chút hoài niệm những năm 1980. Ảnh: Axelle.