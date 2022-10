Sự thay đổi của ngôn ngữ tình yêu

Cuốn sách “The 5 Love Languages: How to Express Heartfelt Commitment to Your Mate” xuất bản 30 năm trước vẫn còn nhiều giá trị cho chuyện tình yêu thời hiện đại.

Có nhiều cách để bày tỏ tình yêu, tác giả Gary Chapman đúc rút lại thành 5 ngôn ngữ chính. Ảnh: eHarmony.

Theo chia sẻ gần đây của Gary Chapman với chương trình CNBC Make It, ông và vợ đã có "rất nhiều tranh cãi" khi bắt đầu cuộc hôn nhân của họ.

Chapman là tác giả cuốn The 5 Love Languages: How to Express Heartfelt Commitment to Your Mate, được xuất bản năm 1992. Theo đó, ông đã mô tả năm cách những người đang yêu thể hiện cảm xúc của mình (5 loại ngôn ngữ tình yêu): Các hành động phục vụ (làm điều gì đó cho người mình yêu); những cái vuốt ve, âu yếm; dành thời gian ở bên nhau một cách chất lượng; trao gửi quà tặng và những lời lẽ động viên.

Ngôn ngữ tình yêu của mọi người là gì?

Thông thường, một người sẽ dùng loại ngôn ngữ tình yêu mà họ thích nghe nhất để thể hiện với đối phương. Đối với Chapman, ông liên tục đưa ra những lời lẽ động viên cho vợ mình.

Ông nói: “Tôi đã nói với vợ tôi rằng cô ấy rất đẹp và tôi đánh giá cao những gì cô ấy đã làm. Tôi nói với cô ấy cả ngày là ‘Anh yêu em’".

Tác giả Gary Chapman đã chia sẻ nhiều điều về cuộc sống gia đình của vợ chồng ông. Ảnh: Christianity Today.

Còn ngôn ngữ tình yêu của vợ ông là hành động phục vụ khi bà luôn quan tâm, hỗ trợ ông và bà cũng muốn Chapman thể hiện điều đó với mình. Chapman chia sẻ: “Có một đêm cô ấy nói ‘nếu anh yêu em, sao anh không giúp đỡ em?'”.

Và sau đó Chapman bắt đầu thay đổi. “Tôi rửa bát, tôi đổ rác, tôi hút bụi sàn nhà và cô ấy nói với tôi rằng ‘tôi là người chồng tuyệt nhất trên thế giới’. Tôi biết điều đó là cường điệu nhưng tôi vẫn cảm thấy rất vui”.

Chapman chia sẻ rằng vấn đề của vợ chồng ông là phổ biến và đó là lý do 30 năm sau khi xuất bản lần đầu, cuốn sách The 5 Love Languages: How to Express Heartfelt Commitment to Your Mate vẫn được độc giả quan tâm.

Câu hỏi "Ngôn ngữ tình yêu của bạn là gì?" đã trở thành một câu nói phổ biến trong các buổi hẹn hò và được sử dụng để cải thiện các mối quan hệ lãng mạn, gia đình và bạn bè.

Chapman từng là một mục sư và ông đã đúc kết ra ngôn ngữ tình yêu sau nhiều thập kỷ hỗ trợ các cặp vợ chồng vượt qua khó khăn tại Nhà thờ Calvary ở Winston-Salem, Bắc Carolina, nơi ông và vợ mình sinh sống.

Sau khi trở thành mục sư, ông đã vô tình bị đẩy vào các cuộc tư vấn hôn nhân. “Nhiều lần, các cặp đã ngồi trong văn phòng của tôi. Một người nói: ‘Tôi cảm thấy như bạn không yêu tôi" và người kia đáp lại: ‘Tôi không hiểu sao bạn lại nói thế’”, Chapman chia sẻ.

"Tôi biết mọi người vẫn dành tình yêu cho nhau nhưng có thể họ đã bỏ lỡ tín hiệu từ người kia", Chapman chia sẻ. Ví dụ, một người vợ không thể hiện cảm xúc với món quà từ chồng không phải là cô không cảm nhận được tình yêu từ anh mà có thể là cách cô thể hiện bằng những cái vuốt ve hay dành thêm thời gian ở bên chồng.

Cuốn sách đã thu hút được một lượng lớn độc giả từ khi xuất bản năm 1992. Ảnh: CNBC.

Năm ngôn ngữ tình yêu vẫn còn nhiều giá trị

Theo CNBC, sách của Chapman vẫn đang có sự hiện hữu lớn khi nói về tình yêu vì nó có thể được áp dụng vào hầu hết mối quan hệ. Lisa Bobby, một nhà tâm lý học kiêm giám đốc lâm sàng của Trung tâm Tư vấn và Huấn luyện Phát triển Bản thân ở Denver cho biết bà thường thảo luận về ngôn ngữ tình yêu với bệnh nhân của mình.

“Cuốn sách viết rất dễ hiểu và chia sẻ rõ những khác biệt để chúng tôi có thể vạch ra các cách tiếp cận với bệnh nhân của mình”, bà nói.

Pamela Larkin, một nhà trị liệu các mối quan hệ, cho biết cũng ít có rào cản về nhận thức đối với cuốn sách này. Các bài kiểm tra về mối quan hệ được cuốn sách đưa ra là dạng trắc nghiệm, miễn phí và chỉ cần vài phút.

Bản thân từ “ngôn ngữ” cũng mang lại cảm giác thoải mái, Lia Love Avellino, CEO của Spoke - nhóm hỗ trợ cộng đồng vượt qua các vấn đề tâm lý - bày tỏ. Bà Avellino chia sẻ: “Một điều tôi nhận thấy khi hỏi mọi người ‘Bạn cần gì?’ hay ‘Bạn muốn gì?’ thì hầu hết không biết trả lời như thế nào. Và cuốn sách mang lại cho các cặp vợ chồng năm trụ cột để hiểu thêm về mối quan hệ của mình".

Dù vậy, sau 30 năm ra đời, cuốn sách cũng có một số hạn chế. Theo Lisa Bobby, đã có nhiều chia sẻ mới về mối quan hệ tình cảm và chúng bao trùm hơn so với khi Chapman xuất bản cuốn sách của mình.

Bobby nói: “Có nhiều cách khác nữa để trải nghiệm tình yêu và sự chăm sóc mà tiến sĩ Chapman không nói đến trong cuốn sách của mình. Đối với nhiều người, những cuộc trò chuyện thân mật về mặt tình cảm là ngôn ngữ tình yêu quan trọng nhất và Tiến sĩ Chapman không đề cập đến điều đó”.

Bên cạnh đó, ngôn ngữ tình yêu cũng có thể thay đổi cùng quá trình con người trưởng thành và trải nghiệm, Avellino nói.

Bà Avellino chia sẻ: “Chúng ta không có một bản ngã duy nhất. Những người khác nhau có những nhu cầu khác nhau và hoàn cảnh cũng thay đổi nhu cầu của bạn".