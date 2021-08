Sự thay đổi của Kylie Jenner ở tuổi 24

Năm 2007, show truyền hình thực tế Keeping Up With The Kardashians lên sóng cũng là lần đầu Kylie ra mắt khán giả. Lúc đó cô 10 tuổi, ít nói, tính cách rụt rè và mờ nhạt. Điều này khiến Kylie luôn bị nhận xét là cái bóng của chị gái Kendall Jenner. Ảnh: Us Weekly.