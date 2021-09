Sự thay đổi của James Bond

Sau 59 năm xuất hiện, thương hiệu điện ảnh chứng kiến thành công của 6 tài tử làm nên cái tên James Bond qua 24 bộ phim.

Theo SCMP, từ khi tiểu thuyết Casino Royale ra mắt năm 1952, James Bond của tác giả Ian Fleming được miêu tả là mật vụ tài ba, đặc vụ chính phủ sành sỏi. Anh đi khắp thế giới, trong tay nhấm nháp rượu vodka martini và thu hút những người đẹp.

Đến khi được phát triển thành thương hiệu điện ảnh, loạt phim có hành trình dài gần 60 năm. Từ năm 1962 đến nay, có 6 diễn viên đóng vai 007 qua 24 bộ phim. James Bond của từng thời kỳ có nhiều thay đổi để phù hợp với thời đại. Mỗi diễn viên lại có cách thể hiện nhân vật rất riêng, không trùng lắp.

Sean Connery (1962-1967, 1971, 1983)

Trong tiểu thuyết, Ian Fleming mô tả James Bond có nhiều nét tương đồng với nhạc sĩ người Mỹ Hoagy Carmichael. Ban đầu, tác giả không hài lòng giao vai diễn cho Sean Connery. Ông muốn diễn viên David Niven đảm nhận vai trò James Bond hơn là Connery.

Song, đến khi trở thành 007 đầu tiên của màn ảnh, Sean Connery tạo ra vai diễn thành công, định hình thương hiệu James Bond. Từ cảnh đầu tiên trong Dr. No (1962), Connery gây ấn tượng với hình ảnh châm thuốc, thốt ra câu nói biểu tượng Bond, James Bond.

Sean Connery định hình thương hiệu James Bond.

Theo SCMP, Connery mang đến hình ảnh James Bond dí dỏm không có trong tiểu thuyết. Trong sách, Bond là nhân vật trung lập với những điều thú vị trong cuộc sống. Song, Bond của Connery tương tác với thế giới xung quanh, biết cách tự tạo niềm vui trong công việc.

Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Hollywood Reporter, đạo diễn Cary Fukunaga có phát ngôn táo bạo về nhân vật James Bond của Connery. Trong Thunderball (1965), James Bond cưỡng hôn một y tá (Molly Peters thủ vai). Điệp viên 007 sau đó đề nghị giữ bí mật thông tin anh khiến nữ y tá mất việc. Khi nhân vật của Peters nói: "Ồ, không", Bond đã đẩy cô vào phòng tắm hơi.

Trong xã hội hiện đại, hành vi phóng khoáng của James Bond là đáng trách. Song, vào những năm 1960, hành động táo bạo của nhân vật được cổ vũ vì anh làm những thứ không ai dám làm.

Từ những năm 1960, việc đóng James Bond đưa Connery trở thành ngôi sao toàn cầu. Song, sau bộ phim thứ năm mang tên You Only Live Twice (1967), nam diễn viên cảm thấy mệt mỏi với vai diễn và quyết định tạm ngưng tham gia loạt phim.

Song, đến năm 1971, Sean Connery trở lại với Diamonds Are Forever, sau đó là Never Say Never Again (1983) - phiên bản phỏng theo Thunderball (1965) trước khi hoàn toàn từ bỏ vai trò điệp viên 007.

George Lazenby (1969)

Ngôi sao người Australia chỉ đóng một bộ phim về James Bond. Song, ông để lại ấn tượng với ngoại hình nam tính, vạm vỡ.

Trong On Her Majesty’s Secret Service, lần đầu Bond đi đến các sườn núi trượt tuyết, cố gắng lật tẩy âm mưu gây ra đại dịch toàn cầu của Ernst Stavro Blofeld - kẻ thù lâu năm của Bond, thủ lĩnh của SPECTRE, đang tìm cách lẩn trốn.

George Lazenby và Diana Rigg trong On Her Majesty’s Secret Service (1969).

Quan trọng hơn, khán giả được dịp chứng kiến James Bond kết hôn, cô dâu là Contessa Teresa di Vicenzo (Diana Rigg thủ vai).

Theo SCMP, Lazenby có lối diễn ấn tượng, không bị lép vế so với James Bond tiền nhiệm. Tuy nhiên, do lo sợ tương lai của loạt phim không khả quan, nam diễn viên chọn cách rời loạt phim trước khi bộ phim phát hành.

Quyết định này khiến Lazenby bị lãng quên. “Anh ấy biến mất nhanh chóng như cách xuất hiện và giành lấy vai James Bond”, SCMP bình luận.

Roger Moore (1973-1985)

Roger Moore thủ vai James Bond khi đã bước sang tuổi 46. Điều ấn tượng là nam diễn viên được trọng dụng, gắn với thương hiệu hơn một thập kỷ.

Trước khi đến với vai 007, nam diễn viên thành danh nhờ hai tác phẩm The Saint và The Persuaders. Sang loạt phim, Moore thể hiện James Bond là tay chơi phóng khoáng. Bond ăn mặc bóng bẩy, đôi mày cong với nụ cười nhếch mép thương hiệu.

Roger Moore trong phần phim khoa học viễn tưởng Moonraker (1979).

Trong loạt phim ra mắt vào những năm 1970, Bond phải đối mặt với những kẻ cuồng loạn, ôm ấp kế hoạch ngớ ngẩn nhằm thống trị thế giới.

James Bond của Roger Moore đối mặt với nhiều vấn đề, từ blaxploitation (thuật ngữ chỉ trào lưu làm phim về người da đen nổi đình đám thập niên 1970) trong Live and Let Die (1973), kung fu trong The Man with the Golden Gun (1974) và khoa học viễn tưởng trong Moonraker (1979).

Theo SCMP, trong thời kỳ đầy biến động, nhiều thương hiệu điện ảnh ra đời, loạt phim James Bond do Moore thủ vai vẫn được yêu thích tại phòng vé. Trong số đó, The Spy Who Loved Me (1977) thành công hơn cả và mang lại cho nam diễn viên lượng người hâm mộ trung thành.

Timothy Dalton (1987-1989)

Sau khi Moore rời thương hiệu, Eon Productions mời nam diễn viên sân khấu Timothy Dalton đóng vai James Bond để kéo dài thương hiệu điện ảnh lâu năm.

Theo SCMP, Dalton là ngôi sao có gương mặt nghiêm nghị, giống với mô tả nhân vật James Bond trong tiểu thuyết gốc của Fleming - lạnh lùng và hầu như không có tiếng cười.

Tiếp quản thương hiệu điện ảnh vào cuối những năm 1980, Timothy Dalton đối đầu với các ngôi sao hành động cơ bắp như Sylvester Stallone và “Kẻ hủy diệt” Arnold Schwarzenegger.

Dalton cũng tìm cách để cạnh tranh với tuyến nhân vật cảnh sát khôn ngoan trong các phim của Bruce Willis và Mel Gibson. Cuối cùng, thành công phòng vé của hai bộ phim The Living Daylights (1987) và License to Kill (1989) mang lại tên tuổi cho nam diễn viên.

Timothy Dalton (trái) và Pierce Brosnan là hai James Bond ngầu nhất màn ảnh.

Pierce Brosnan (1995-2002)

Sau 6 năm tạm dừng sản xuất (dài nhất trong lịch sử thương hiệu), loạt phim trở lại với vai nam chính thuộc về Pierce Brosnan. Trước đó, ông được chọn mặt gửi vàng để thay thế Roger Moore. Song, nam diễn viên không thể phá vỡ hợp đồng truyền hình Remington Steele để vào vai 007.

Kể từ bộ phim của Brosnan, James Bond không còn hút thuốc trên màn ảnh. Đây cũng là thời điểm các Bond girl nổi lên và trở thành đề tài được đề cập nhiều trên mặt báo. Sự xuất hiện của Famke Janssen, Dương Tử Quỳnh, Halle Berry trong loạt phim đến nay vẫn còn để lại ấn tượng.

Daniel Craig (2006-2021)

“Kỷ nguyên Daniel Craig” được xem là thời kỳ lâu dài và thành công nhất của thương hiệu điện ảnh James Bond. Song, Daniel Craig ban đầu bị fan của loạt phim chỉ trích. Chiến dịch Bond Not Blond (tạm dịch: James Bond không phải người tóc vàng) gây khó khăn cho nam diễn viên. Vượt qua mọi khó khăn, nam diễn viên chính thức trở thành James Bond tóc vàng hoe đầu tiên trong lịch sử với Casino Royale (2006).

"Bất cứ khi nào thấy Craig trên màn ảnh, bạn sẽ không muốn xem ai khác. Anh ấy tỏa sáng từ bên trong. Rõ ràng Craig có tố chất ngôi sao điện ảnh", nhà sản xuất Barbara Broccoli nói về quyết định chọn nam diễn viên đóng vai James Bond từ lần đầu gặp mặt.

Broccoli cho biết hãng phim muốn gặp gỡ nhiều ứng viên khác nhưng cô chắc nịch vai 007 phải thuộc về Daniel Craig. Nhà sản xuất gọi điện cho nam diễn viên, khiến anh nôn nao trong ba ngày.

Daniel Craig - James Bond tóc vàng đầu tiên của màn ảnh - sẽ rời loạt phim sau 15 năm gắn bó.

Sau 15 gắn bó với vai diễn điệp viên 007, Daniel Craig xác lập nhiều kỷ lục. Từ năm 2005 đến nay, Daniel Craig đóng bốn bộ phim về James Bond. Nam diễn viên mang về cho loạt phim 3,68 tỷ USD . Nếu No Time To Die thu về khoảng 1,27 tỷ USD , tài tử Anh sẽ vượt Sean Connery để trở thành diễn viên giúp loạt phim kiếm tiền nhiều nhất.

Theo The Times, Daniel Craig là James Bond uống nhiều rượu nhất và di chuyển nhiều nhất. Tài tử Anh đi được khoảng 114.366 km, hơn Roger Moore 739 km, uống 85 đơn vị cồn, hơn Moore hai đơn vị.

Số liệu trên được phân tích dựa trên 24 bộ phim về James Bond do Eon Productions - công ty sở hữu bản quyền loạt phim - sản xuất. Ngoài ra, Daniel Craig giữ kỷ lục là James Bond thất tình nhiều nhất.

No Time To Die dự kiến ra rạp tại Mỹ ngày 8/10 sau nhiều lần hoãn chiếu. Đây cũng là bộ phim cuối cùng Daniel Craig đóng vai điệp viên 007. Trong phim tài liệu Being James Bond, tài tử 53 tuổi khẳng định anh muốn rời khỏi thương hiệu từ năm 2015 nhưng được nhà sản xuất thuyết phục để kéo dài loạt phim.

"Tôi cần nghỉ ngơi và muốn chấm dứt 'nhiệm kỳ' của mình. Việc chia tay là không dễ dàng. Tôi không gắn bó với James Bond chỉ vì tiền bạc và danh vọng", nam diễn viên khẳng định.