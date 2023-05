Sự thật việc dùng thực phẩm chức năng để con phòng dịch

Số ca Covid-19 gia tăng, không ít phụ huynh cố gắng cho con dùng nhiều loại thực phẩm chức năng để tăng đề kháng, tránh mắc bệnh. Tuy nhiên, trẻ có nguy cơ "bổ quá hóa hại'.

Không ít phụ huynh cố gắng cho con dùng nhiều loại thực phẩm chức năng để tăng đề kháng, tránh mắc bệnh trong mùa dịch. Ảnh: Onlymyhealth.

Hiện dịch Covid-19 gia tăng ở khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Mỗi ngày, nước ta ghi nhận khoảng 2.000 ca bệnh Covid-19. Để có thể yên tâm cho con đến trường, vui chơi, đồng thời phục hồi nhanh nếu không may bị mắc bệnh, nhiều cha mẹ đã tìm đến các loại thực phẩm chức năng (TPCN) để tăng sức đề kháng cho trẻ.

Dùng thực phẩm chức năng theo trào lưu

Dạo một vòng các group, hội nhóm chia sẻ kinh nghiệm nuôi con, rất nhiều bài viết của cha mẹ hỏi về việc nên bổ sung loại TPCN nào cho con để tăng cân, thông minh hay tăng sức đề kháng, phòng bệnh trong mùa dịch. Dưới mỗi bài viết, không ít loại TPCN được giới thiệu với rất nhiều công dụng "thần thánh".

Chị Vân Anh (28 tuổi, trú tại Hai Bà Trưng, Hà Nội) cũng là một thành viên chăm chỉ đọc các nội dung trên. Con trai của Vân Anh năm nay 3,5 tuổi nhưng gầy hơn khá nhiều so với các bạn bè cùng lớp. Bé cũng hay ốm vặt, đặc biệt hiện nhiều dịch bệnh lưu hành nên khiến bà mẹ một con lo lắng.

"Bạn bè hay trên mạng mách dùng TPCN nào tôi đều tìm hiểu và mua về. Phổ biến nhất là các sản phẩm có chứa Omega, DHA, EPA, DPA, vitamin… với quảng cáo giúp tăng cường phát triển tế bào thần kinh, vóc dáng cao lớn, thông minh lại tăng sức đề kháng. Tuy nhiên, đã vài tháng áp dụng cách này nhưng tôi chưa thấy con có cải thiện rõ ràng", chị Vân Anh tâm sự.

Cũng từng “lạc” vào “rừng” sản phẩm chăm sóc sức khỏe cho trẻ em trên Internet, chị Nguyễn Tú Anh (29 tuổi, Hà Đông, Hà Nội) bị choáng ngợp. Các sản phẩm đa dạng từ dạng nước đến kẹo, bột...

Tuy nhiên, thay vì vội vàng mua theo trào lưu, chị Tú Anh quyết định cho con đi khám và nghe tư vấn của bác sĩ.

"Sau khi kiểm tra, kết quả con tôi không bị suy dinh dưỡng hay thiếu dưỡng chất nào nghiêm trọng. Để tăng sức đề kháng cho con, bảo vệ trước nguy cơ mắc bệnh trong mùa dịch, các bác sĩ khuyên tôi nên chú ý đến việc chuẩn bị bữa ăn đa dạng thực phẩm, sinh hoạt nề nếp và vận động thể chất thường xuyên", chị Vân Anh nói.

Theo bà mẹ 29 tuổi, con gái 2 tuổi của chị rất thích ăn rau củ và hơi "lười" ăn các thực phẩm giàu đạm. Vì vậy, chị thường tìm nhiều cách chế biến khác nhau để con ăn cân bằng dinh dưỡng. Đặc biệt, bé thích uống sữa nên chị rất kỹ lưỡng khi lựa chọn thức uống này. Tuy nhiên, bà mẹ này không cho con uống quá nhiều sữa trong một ngày để có thể ăn ngon miệng trong bữa chính.

"Mỗi ngày, tôi cho con uống 2 ly sữa, tổng lượng sữa không quá 300 ml.

Nutifood GrowPLUS+ Sữa non với công thức sữa non của chuyên gia dinh dưỡng châu Âu, được nghiên cứu và phát triển bởi Viện Nghiên cứu Dinh dưỡng Nutifood Thụy Điển, phù hợp với đặc thù thể trạng trẻ em Việt Nam.

Bổ sung thực phẩm chức năng cho trẻ ra sao để không "bổ quá hóa hại"?

TS.DS Phạm Đức Hùng, Bệnh viện Nhi Cincinnati, Ohio, Mỹ, cho biết không phải trẻ nào cũng cần dùng thực phẩm chức năng. Chúng không thể thay thế cho việc ăn uống điều độ và không phải là thuốc trị bệnh.

Những trẻ có chế độ dinh dưỡng tốt, không có nguy cơ gì về hấp thu, không cần bổ sung thực phẩm chức năng. Ông cho biết sai lầm tai hại của nhiều phụ huynh có quan niệm cứ cho trẻ uống nhiều thực phẩm chức năng, trẻ sẽ cao lớn và thông minh. Điều này không đúng khoa học.

Những trẻ có chế độ dinh dưỡng tốt, không có nguy cơ gì về hấp thu, không cần bổ sung thực phẩm chức năng. Ảnh: Rushmemorial.

"Rất ít người đưa con đi khám, kiểm tra xem trẻ thiếu chất gì và bổ sung theo chỉ định của bác sĩ. Họ đặt niềm tin vào 'bác sĩ Google' hoặc nghe truyền tai nhau về một sản phẩm nào đó. Con trẻ sẽ là những người chịu ảnh hưởng trực tiếp", TS Hùng nói.

Theo vị chuyên gia này, đa phần trẻ em nên bổ sung vitamin D. Các loại thực phẩm chức năng như canxi, vitamin K... không cần thiết nếu trẻ ăn uống đầy đủ và chúng cũng có nhiều trong thực phẩm.

Bên cạnh đó, khi trẻ được cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng, cơ thể khỏe mạnh, thể lực, trí não hay hệ miễn dịch của bé cũng được tăng cường, không có sản phẩm nào mang công dụng "thần thánh". Người bán thường thổi phồng công dụng của TPCN để bán hàng.

Đồng quan điểm, thạc sĩ Trần Hồng Loan, nghiên cứu sinh ngành Sinh học phân tử, Viện Nghiên cứu Hợp chất Thiên nhiên, ĐH Y Cao Hùng, Đài Loan (Trung Quốc), người tiêu dùng cần chú ý đến các thành phần được bổ sung trong loại thực phẩm đó. Một số yếu tố cần quan tâm là hàm lượng, tác dụng, liều giới hạn hàng ngày và độc tính.

Theo các chuyên gia, chúng ta cần nhớ mọi loại thành phần bổ sung không phải là thuốc và không thể thay thế thuốc chữa bệnh. Chúng cũng có thể gây ra những tác dụng phụ không mong muốn nếu sử dụng tùy tiện.

Cách đơn giản để tăng sức đề kháng cho trẻ

"Tăng sức đề kháng cho bé là một việc làm thiết yếu để tạo điều kiện cho bé có thể thuận lợi phát triển, hạn chế mắc bệnh. Cha mẹ cần tăng cường sức đề kháng cho trẻ, đặc biệt là thông qua chế độ dinh dưỡng hàng ngày và chế độ sinh hoạt, vận động lành mạnh", TS Hùng nói.

Đối với các bé sơ sinh, trẻ cần được bú thật nhiều sữa mẹ. Trong sữa mẹ cũng chứa một nguồn kháng thể dồi dào giúp bé có thể tránh được nhiều loại bệnh.

Các trẻ lớn hơn nên được uống đủ nước, ăn đầy đủ 4 nhóm thực phẩm, tăng cường các thực phẩm giàu kẽm như tôm, cua, gan động vật, thịt bò, các loại ngũ cốc... Ngoài ra, phụ huynh nên bổ sung các loại rau củ, hoa quả chứa nhiều vitamin C, E giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp nhuận tràng, tránh táo bón ở trẻ. Các loại đậu và ngũ cốc nguyên cám, sữa chua… cũng giúp tăng sức đề kháng cho trẻ.

Các loại trái cây họ cam quýt như bưởi, cam, chanh... là những nguồn rất giàu vitamin C. Uống thêm các loại nước ép khác cũng giúp bạn tăng cường sức đề kháng trong mùa dịch.

Tăng sức đề kháng cho bé là một việc làm thiết yếu để tạo điều kiện cho bé có thể thuận lợi phát triển, hạn chế mắc bệnh.

Một giải pháp hỗ trợ tăng sức đề kháng cho bé hiệu quả hơn mà vẫn đảm bảo an toàn là bổ sung sữa non kết hợp với các dưỡng chất như 2'-FL HMO, FOS giúp nhân đôi đề kháng, tạo nền tảng vững chắc cho bé phát triển toàn diện.

Bên cạnh đó, phụ huynh nên tập cho bé một lối sống lành mạnh, đảm bảo cho con ngủ đủ giấc, đúng giờ, rèn luyện cơ thể thường xuyên.