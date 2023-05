Sự thật về vấn nạn rao bán tình dục ở LHP danh giá nhất thế giới

Ngày 27/5, Liên hoan phim Cannes lần thứ 76 chính thức khép lại sau gần nửa tháng diễn ra rầm rộ. Những gì đọng lại hình ảnh các ngôi sao hạng A thế giới xuất hiện lộng lẫy trên thảm đỏ một trong những sự kiện điện ảnh danh giá nhất và hàng loạt bữa tiệc hào nhoáng ở trung tâm vùng duyên hải Pháp.

Tuy nhiên, ít ai biết đằng sau đó là thế lực ngầm xấu xí liên quan đến đường dây gái gọi cao cấp chuyên phục vụ các vị khách giàu có, thích hưởng lạc.

Một cuộc điều tra của Daily Mail tiết lộ gái gọi thị trường từ khắp Châu Âu, được gọi là "putes de luxes" ở Pháp, đổ xô về nơi tổ chức sự kiện thường niên để rao bán cơ thể trong các khách sạn sang trọng.

Giá quan hệ tình dục với gái “bán hoa” cao cấp để lách luật chống mại dâm nghiêm ngặt của Pháp là khoảng 1.000 euro/giờ (25 triệu đồng).

Trên đất liền, các người đẹp tính phí khách hàng theo giờ. Trong thời gian diễn ra liên hoan phim, mức giá thường ngày sẽ được tăng lên đáng kể.

Nhiều người có thể tăng thu nhập qua tiền boa và quà tặng, đặc biệt là từ các khách hàng Trung Đông giàu có.

Daily Mail tìm thấy một người làm dịch vụ này bên ngoài khách sạn Le Majestic ở Cannes - giá phòng cho một đêm ở đây là 2.000 euro (50,3 triệu đồng), trong khi bình thường chỉ 395 euro (gần 10 triệu đồng). Đó là cô gái tóc vàng người Slovakia, tên là Klara, mặc chiếc váy xẻ đùi. Cô nóng bỏng và đẹp không kém hàng ngũ người mẫu, diễn viên và ngôi sao Instagram tại các sự kiện điện ảnh.

Cô nói chuyện trôi chảy bằng tiếng Anh: “Tôi thường làm việc ở Paris, nhưng hàng năm tôi đi theo tour đến đây. Cơ hội kiếm tiền lớn. Đôi khi, tôi chỉ ngồi ở sảnh khách sạn hoặc trong quán bar. Những người đàn ông đến và hỏi tôi có đang làm việc hay muốn giao dịch không. Họ cho tôi biết số phòng, sau đó tôi đi theo họ lên lầu.

Bạn phải cẩn thận vì các khách sạn không muốn điều đó xảy ra, nhưng họ không thể ngăn chặn nó. Đây là ngành công nghiệp lâu đời nhất thế giới. Kinh doanh điện ảnh là tất cả về sự quyến rũ và phấn khích. Tất nhiên, mọi người muốn quan hệ tình dục. Tôi tính 1.000 euro/giờ. Có giảm giá nếu đi từ 2 giờ trở lên, còn giá cả đêm là 5.000 euro. Nhưng thực tế, người ta thường chỉ mất vài phút. Sau đó, vấn đề chỉ là trò chuyện với họ. Họ say xỉn hoặc dùng ma tuý cũng không giúp ích gì, trừ khi dùng Viagra và tôi phải trải qua thời gian khó khăn. Tiền không thành vấn đề bởi họ đủ khả năng ở một nơi như Le Majestic. Tôi không bao giờ tiết lộ tên của bất kỳ ai”.

Klara kể thêm một khách hàng hài lòng với dịch vụ qua đêm của cô đến mức mua tặng cô một vòng cổ trị giá 3.000 euro (hơn 75,5 triệu đồng) từ cửa hàng trang sức Messika trên Đại lộ de La Croisette bên bờ biển nổi tiếng của Cannes.

Trên Đại lộ de La Croisette có khách sạn Carlton sang trọng - nơi trú chân của Johnny Depp, Leonardo DiCaprio, Jude Law, vợ chồng Michael Douglas và Catherine Zeta-Jones năm nay. Theo một người phục vụ nhà hàng giấu tên, Carlton là khách sạn tốt nhất trong thị trấn, an ninh nghiêm ngặt, chỉ những vị khách của khách sạn mới được phép vào buổi tối.

“Nhưng tôi biết hai người (làm gái gọi) đã đặt phòng ở đó. Họ tiêu tốn gần 3.000 euro/đêm, nhưng họ dễ dàng lấy lại số tiền đó. Không thiếu những người đàn ông muốn sử dụng dịch vụ của họ. Nhưng quyền riêng tư là trên hết. Họ sẽ không bao giờ thảo luận về danh tính khách hàng”, người phục vụ nói.

Daily Mail tìm thấy bằng chứng về những gái gọi cao cấp đi du lịch đến Cannes trong suốt 12 ngày diễn ra liên hoan phim.

Alica (25 tuổi), đến từ Kazakhstan, thường làm việc ở Anh, nhưng chuyển địa bàn hoạt động đến thành phố biển nước Pháp trong thời gian liên hoan phim.

Trên trang web Euro Girls Escort, Alica cho biết ở Cannes trong vòng một tháng kể từ ngày 15/5. Cô tính phí 1.000 euro/giờ và 5.500 euro/12 giờ (138,5 triệu đồng) cho một lần đi khách. Người đẹp cũng cung cấp số điện thoại di động ở Anh làm đầu mối liên hệ.

“Xin chào, chào mừng đến thế giới của tôi. Tôi là cô gái quyến rũ tự nhiên, thân thiện, đáng yêu và cởi mở. Tôi hân hạnh được đi cùng bạn trong buổi hẹn ăn tối, làm bạn đồng hành của bạn du lịch vòng quanh. Đảm bảo bạn có thời gian vui vẻ và tuyệt vời, chỉ cần cho tôi biết những gì bạn muốn”, hồ sơ của Alica viết.

Trang web cũng giới thiệu Marina (31 tuổi), đến từ Bỉ, thường làm việc ở Monaco, đến Cannes từ 15-31/5.

Cô gái tóc vàng cao 1,67 m, nói được tiếng Anh, Pháp, Đức và Nga. Cô tính phí 500 euro/giờ (gần 12,6 triệu đồng) cho một lần quan hệ tình dục trực tiếp và cộng thêm phụ phí nếu muốn các dịch vụ đặc biệt khác.

Trong khi đất liền các cô gái làm dịch vụ tình dục hoạt động sôi nổi, có một hình thức mại dâm tinh vi hơn tồn tại trên một số siêu du thuyền hạng sang chuyên cung cấp “khách sạn di động” trong suốt thời gian diễn ra liên hoan phim cho ngôi sao Hollywood, lãnh đạo các công ty sản xuất phim và người hâm mộ điện ảnh giàu có.

Giá thuê du thuyền có thể lên đến hơn 2 triệu USD /tuần (hơn 46 tỷ đồng ). Dù vậy, các bến tàu vẫn chật cứng các du thuyền thuộc sở hữu tư nhân. Vịnh Cannes và những vùng biển lân cận cũng đầy những con tàu neo đậu ngoài khơi.

Những người mẫu, diễn viên tham vọng và một số nhân vật có ảnh hưởng trên Instagram được mời tham dự các bữa tiệc hoặc ở lại trên tàu, thưởng thức rượu sâm banh.

Như một luật bất thành văn, những người đẹp này - được gọi là “cô gái du thuyền” - phải cảm ơn chủ bữa tiệc bằng cách “ân ái” với họ hoặc những vị khách khác. Kết thúc kỳ nghỉ, họ được tặng một phong bì chứa đầy tiền mặt.

Một nhân viên làm việc trên du thuyền, không thể tiết lộ danh tính do đã ký thỏa thuận bảo mật thông tin với chủ tàu, tiết lộ sự hiện diện của các “cô gái du thuyền” tại các bữa tiệc trên biển là một “bí mật mở”.

“Đây là Cannes và những người tổ chức tiệc trên du thuyền muốn có những người nổi tiếng và người đẹp trong số khách mời của họ. Tất cả nhằm tăng sự hấp dẫn của dịp này. Có nhiều người mẫu và nữ diễn viên làm bất cứ điều gì để được mời. Họ không nhận mình là gái gọi nhưng ranh giới là mờ nhạt.

Họ có thể nhận được một số tiền thay cho lời cảm ơn hoặc một số loại quà tặng nếu họ ngủ với ai đó hoặc điều đó có thể giúp họ tiếp cận với những người có quyền lực và ảnh hưởng. Một sự sắp xếp phù hợp cho tất cả người tham gia.

Chắc chắn không phải mọi người mẫu được mời dự tiệc đều lên giường với ai đó, nhưng chuyện đó đã xảy ra và các nhân viên nhìn thấy tất cả. Họ được đào tạo để giữ im lặng nhưng không tránh được việc truyền tai nhau”, nguồn tin nói.

Theo nhân viên giấu tên, việc sử dụng dịch vụ 18+ trên du thuyền trở nên kín đáo hơn nhiều trong những năm gần đây, một phần do luật chống mại dâm của Pháp được ban hành vào năm 2016 quy định việc mua dâm là bất hợp pháp, có thể bị phạt tới 3.750 euro (gần 94,5 triệu đồng). Bên cạnh đó, phong trào #MeToo cũng khiến mọi người dè dặt hơn.

Người này nói thêm thuật ngữ “cô gái du thuyền” cũng thay đổi trong những năm gần đây. Nó được mở rộng để chỉ những phụ nữ đi chơi với đàn ông giàu có, dù trên du thuyền hay bất kỳ nơi nào khác trong khu nghỉ mát.

Năm 2007, cảnh sát triệt phá đường dây mại dâm cung cấp 50 phụ nữ mang quốc tịch khác nhau cho các khách hàng, chủ yếu là người Trung Đông, trong Liên hoan phim Cannes năm 2007.

Những phụ nữ bị bắt bao gồm gái gọi toàn thời gian, người mẫu và nữ hoàng sắc đẹp phục vụ đàn ông trong khách sạn, trên du thuyền và trong những biệt thự cho thuê trên sườn đồi nhìn ra biển.

Doanh nhân Lebanon Elie Nahas, chủ công ty quản lý người mẫu ở Beirut (thủ đô của Lebanon), bị cáo buộc là kẻ cầm đầu đường dây. Y bị bắt khi cảnh sát đột kích phòng tại khách sạn Carlton. Nahas sau đó bỏ trốn khỏi Pháp và bị toà án ở thành phố Marseilles (Pháp) kết án tù 8 năm vắng mặt.

Phiên toà xác định một số phụ nữ bị lừa đến Cannes và ép làm gái mại dâm. Tuy nhiên, Elie Nahas phủ nhận có tội.

Trong cuộc phỏng vấn với The Hollywood Reporter năm 2013, ông hé lộ những điều ít biết về cuộc sống của những gái gọi cao cấp ở Cannes.

Theo Nahas, các cô gái “bán hoa” nhắm đến những khách sạn cao cấp có khách hàng đến từ Ả Rập.

“Họ có thể kiếm tới 40.000 USD /đêm (939 triệu đồng). Người Ả Rập là những người hào phóng nhất trên thế giới. Nếu họ thích bạn, họ sẽ cho bạn rất nhiều tiền. Tại Cannes, họ mang theo từng xấp tiền 10.000 euro. Đối với họ, chúng chỉ như giấy. Họ thậm chí không thích đếm chúng. Họ trao nó cho các cô gái mà không cần suy nghĩ”, Nahas kể.

Ông nói thêm thời gian “làm việc” bắt đầu sau 22h. Các cô gái ngồi trong hành lang khách sạn và khách hàng tiềm năng sẽ tiếp cận họ. Quá trình giao dịch diễn ra bằng tín hiệu tay. Đàn ông ra hiệu số phòng và phụ nữ đi theo họ.

Ông bác bỏ cáo buộc điều hành đường dây gái gọi nhưng thừa nhận sắp xếp cho các cô gái đến Cannes trong thời gian diễn ra liên hoan phim. Theo Nahas, công việc của ông là đón họ tại Sân bay Quốc tế Nice, đưa họ đến bến cảng ở Cannes, chuẩn bị thuyền nhỏ đưa họ ra những du thuyền sang trọng.

“Tôi không tham gia bất kỳ hoạt động nào khác. Tôi không biết chuyện gì xảy ra giữa họ. Họ có thể chỉ ở đó để nói chuyện và vui chơi”, Nahas nhấn mạnh.

Nahas và một số gái gọi kỳ cựu xác nhận với The Hollywood Reporter các khoản thanh toán được thực hiện dưới dạng “quà tặng” trong phong bì.

“Mỗi năm trong dịp liên hoan phim có 30 hoặc 40 du thuyền sang trọng ở vịnh Cannes. Mỗi chiếc thuộc về một người rất giàu có. Mỗi du thuyền có khoảng 10 cô gái trên đó. Họ thường là người mẫu, khoả thân hoặc bán khoả thân. Nó bao gồm rượu, ma tuý và phụ nữ đẹp. Hãy lên một chiếc và bạn sẽ thấy. Các cô gái đều chờ đợi phong bì của họ vào cuối đêm. Nó diễn ra ở đó được 60 năm rồi”, Nahas nhấn mạnh.

Một phụ nữ Nga quản lý một công ty dịch vụ 18+ ở Paris cho biết khách hàng được yêu cầu bỏ tiền vào phong bì và viết “quà tặng” ở bên ngoài.

The Hollywood Reporter dẫn lời Daisy, gái mại dâm ở Cannes, cho hay tất cả phụ nữ trong ngành đều mong chờ đến liên hoan phim.

“Cạnh tranh là không tránh khỏi vì có quá nhiều cô gái, nhưng người địa phương có lợi thế hơn. Chúng tôi biết những người gác cửa khách sạn”, cô nói.

Một người làm việc lâu năm trong ngành điện ảnh chia sẻ đôi khi không có sự khác biệt giữa gái gọi tại liên hoan phim và những nữ diễn viên, người mẫu hạng B hoặc C của Hollywood nhận tiền để quan hệ tình dục với những người đàn ông lớn tuổi giàu có.

“Họ là những nữ diễn viên đã đưa ra những lựa chọn nghề nghiệp tồi tệ và không được chú ý. Họ nói với bản thân những gì họ đang làm ở Cannes là ổn, rằng họ chỉ hẹn hò với những người đàn ông giàu có, trong khi thực tế là họ đang làm những gì gái mại dâm làm. Nhưng họ thích tiền”, nguồn tin đánh giá.

