Sự thật về trào lưu trộn nước lọc với đồ uống có cồn trên TikTok

Hỗn hợp đồ uống BORG được giới trẻ đón nhận như một cách "an toàn" để tiệc tùng. Ảnh: @braydoe.

BORG, viết tắt của Blackout Rage Gallon, dùng để gọi một hộp nhựa cỡ 1 gallon (khoảng 3,8 lít), chứa 1/2 thể tích là nước, số còn lại là rượu vodka và một loại đồ uống tùy chọn để tạo thêm hương vị.

Các video được gắn hashtag #borg hiện thu hút hơn 71,1 triệu lượt xem. Trong số đó, video về BORG được xem nhiều nhất có hơn 1,1 triệu lượt thích, Insider đưa tin.

Xu hướng này được coi như giải pháp cho các vấn đề phổ biến suốt nhiều thập kỷ ở nước Mỹ, liên quan đến việc uống rượu tại những bữa tiệc của sinh viên đại học.

Theo những nhà sáng tạo nội dung làm video về BORG, bằng cách sử dụng hộp nhựa này, họ có thể bảo vệ đồ uống khỏi bị bỏ thuốc mê, tự bù nước cho cơ thể nhờ bổ sung thêm nước và chất điện giải vào hỗn hợp, đồng thời giúp đẩy nhanh tốc độ tiêu thụ rượu.

Với tư cách là một người thuộc thế hệ Millennials đang làm việc với sinh viên đại học ở độ tuổi Gen Z, TikToker Leigh Beez cảm thấy nhẹ lòng hơn khi biết đến BORG.

“Tôi thấy tỷ lệ nước lọc trong hỗn hợp này rất lớn. Chất điện giải cũng được bổ sung vào món đồ uống này, giúp mọi người không bị mất nước khi tiệc tùng”, Beez nói trong một video.

Tuy nhiên, các chuyên gia sức khỏe có phản ứng trái chiều về “thủ thuật” nhậu nhẹt này, Insider đưa tin.

Nói với Boston 25 View, David Jernigan, giáo sư tại Khoa Luật, Chính sách & Quản lý Y tế tại Đại học Boston (Mỹ), khẳng định “hoàn toàn không có bất kỳ bằng chứng nào” rằng hỗn hợp đồ uống này thực sự giảm hậu quả, tác hại nhậu nhẹt.

Ông cũng nói rằng việc tuyên bố BORG giúp cơ thể người trẻ không bị mất nước “sẽ không làm giảm các nguy hiểm do việc nhậu nhẹt mang lại”.

Tương tự, Gus Colangelo, bác sĩ cấp cứu tại Trung tâm Y tế Tufts, tin rằng bản chất của BORG là “uống rượu không kiểm soát”.

“Bạn đổ gần 1 lít vodka, tương đương khoảng 16 ly shot (loại ly để nốc hết trong một ngụm - PV), vào 1 lít nước lọc có chứa chất điện giải để ‘đỡ hại người’. Nhưng về cơ bản, bạn vẫn uống 16 ly rượu mà thôi”, bác sĩ nói.

Theo Samantha Cassetty, chuyên gia dinh dưỡng và sức khỏe tập trung vào thực vật, để tránh tình trạng hangover, tác động của đồ uống có cồn đến cơ thể sau tiệc tùng, “tốt nhất bạn nên uống bia, rượu một cách có trách nhiệm ngay từ đầu”.

Ngoài nước lọc, Cassetty gợi ý nên uống nước dừa, hay các loại dung dịch điện giải ít hoặc không có đường. Tuy nhiên, không nên trộn nước có đường với rượu bởi hỗn hợp có thể làm trầm trọng thêm tình trạng nôn nao, say xỉn.

Viện quốc gia về Lạm dụng và Nghiện đồ uống có cồn Mỹ định nghĩa say rượu, bia là một "kiểu uống đồ có cồn khiến nồng độ cồn trong máu cao hơn 0,08%”.

Tình trạng này không những phổ biến nhất, mà còn gây chết người nhiều nhất trong các loại sử dụng rượu, bia quá mức, theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC). Một số hậu quả có thể kể đến như gây thương tích không chủ ý dẫn đến tử vong, bạo lực và các bệnh lây truyền qua đường tình dục.

Các nghiên cứu cho thấy sinh viên trong độ tuổi 18-24 ở Mỹ có nhiều khả năng say rượu hơn những người đồng trang lứa mà không học đại học. Cũng theo nghiên cứu, 696.000 sinh viên trở thành nạn nhân bị một sinh viên khác đang uống rượu hành hung.

