Sự thật về thành phố nhàm chán nhất Nhật Bản

Ẩm thực địa phương của Nagoya, Nagoya-meshi, có những đặc trưng của lịch sử, do thành phố này vừa là một hải cảng, vừa là một phần trên tuyến đường Tokaido nối cố đô Kyoto và Edo (tên cũ của Tokyo). Nơi này có nhiều món ăn đa dạng, từ các món truyền thống như cơm lươn, ramen đến cánh gà, spaghetti hay sashimi gà sống. Ảnh: Nagoya Is Not Boring.