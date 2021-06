Sự thật về 'công xưởng thi đại học' lớn nhất Trung Quốc

4. Học sinh chỉ có 15 phút để ăn cơm: Khi lên lớp 12, học sinh ở Mao Thản Xưởng gần như "chạy đua" với thời gian, tận dụng từng phút để học bài. Thông thường, một ngày học bắt đầu từ 6h10 và kết thúc vào 22h50, các em chỉ dành 10-15 phút để ăn uống và 1 tiếng nghỉ giải lao. Thậm chí, giáo viên lên lịch tắm rửa, vệ sinh cho cả lớp để tránh lãng phí thời gian học, theo Insider. Mỗi cuối tuần, các em chỉ có 90 phút nghỉ ngơi. The New York Times từng miêu tả khung cảnh trong giờ nghỉ trưa tại Mao Thản Xưởng: "Hàng nghìn thiếu niên ùa ra khỏi cổng trường Trung học Mao Thản Xưởng. Nhiều em mặc chiếc áo gió màu trắng in khẩu hiệu tiếng Anh: “I believe it, I can do it”, trang này viết. Ảnh: The New York Times.