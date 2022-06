Sự thật về cô gái bị 2 thanh niên lấy mất xe máy sau khi tai nạn

Trước thông tin cô gái bị 2 thanh niên chiếm đoạt xe máy, chỉ huy Công an phường Láng Thượng cho biết đơn vị đã bàn giao phương tiện cho chủ xe vào sáng 17/6.

Ngày 17/6, mạng xã hội lan truyền bài đăng với nội dung một cô gái bị mất xe máy sau khi gặp tai nạn.

Theo bài đăng, tối 16/6, cô gái đi xe máy gặp tai nạn ở đường Láng và gãy kính, không thể tiếp tục hành trình về nhà. Lúc này, 2 nam thanh niên tiếp cận đề nghị giúp đỡ.

Cô gái đến trụ sở công an phường nhận lại xe máy sáng 17/6. Ảnh: Hà Nội.

Một người chở cô gái bằng xe máy về nhà, người còn lại đi xe máy của cô gái. Tuy nhiên, khi đi được một đoạn, 2 xe lạc mất nhau. Cô gái được một trong 2 thanh niên chở về nhà, nhưng không thấy người còn lại đưa xe về nhà của cô.

Bài đăng cho rằng 2 nam thanh niên trên đã lợi dụng để lừa đảo, chiếm đoạt xe máy của cô gái trẻ.

Trao đổi với Zing sáng 17/6, chỉ huy Công an phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội, cho hay khoảng 9h cùng ngày, đơn vị đã bàn giao lại xe máy cho cô gái trong bài đăng.

"Tối hôm qua, 2 bạn nam chở cô gái bị ngã xe về nhà. Bạn nam đi xe máy của cô gái đi phía sau, nhưng do đường đông nên lạc. Sau đó, nam thanh niên này đã đem phương tiện đến trụ sở Công an phường Láng Thượng nhờ tìm chủ xe. Sáng nay, khi thấy bài đăng trên mạng xã hội, chúng tôi đã liên hệ với cô gái đến nhận lại xe máy", vị chỉ huy Công an phường Láng Thượng nói.