Sự thật về Billie Eilish

The Independent có bài viết lý giải tại sao Billie Eilish là màu sắc đặc biệt của nền âm nhạc thế giới.

Khi âm nhạc của Billie Eilish vang lên trong nhà hàng và hình ảnh nữ ca sĩ xuất hiện với mái tóc xanh nổi bật trên TV, những thực khách đã phải buông đũa dõi theo từng cử chỉ của hiện tượng âm nhạc 20 tuổi.

Tuy nhiên, trong số khán giả có người nói rằng: "Âm nhạc của cô ấy quá u tối, buồn bã, chán nản, và không đủ hạnh phúc". Cũng có người săm soi khoản chưng diện trang phục rộng thùng thình, hoặc bất cứ món phụ kiện nào trên người nữ ca sĩ.

Nhưng theo The Independent, đó mới là Billie Eilish - màu sắc độc nhất đang tồn tại trong thế giới teen pop. "Hai bản hit Bad Guy và Everything I Wanted đã khiến tên tuổi Eilish vươn xa hơn, vượt khỏi khuôn khổ âm nhạc và nghệ thuật pop đơn thuần", Roisin O'Connor, cây bút của The Independent bình luận.

"Người trẻ thường bị đánh giá thấp"

"Tôi muốn mọi người lắng nghe tôi", Billie Eilish nói trên tạp chí Vogue hồi tháng 6, khi quảng bá cho ca khúc Your Power (Sức mạnh của bạn).

Your Power được hàng triệu người hâm mộ nữ ca sĩ 20 tuổi, trong đó có nhiều người bằng hoặc nhỏ tuổi hơn Eilish, đồng cảm. Bởi vì Eilish đại diện cho mong muốn được lắng nghe, được công nhận của thanh thiếu niên, được thấu hiểu cảm giác bối rối, tuyệt vọng, đau lòng và mờ mịt, thay vì bị gạt bỏ.

Mặc dù cũng vấp phải tranh cãi, sản phẩm của Eilish vẫn chễm chệ trên vị trí đầu bảng xếp hạng. Điều đó giúp cho cô gái Mỹ trở thành một trong những nghệ sĩ sở hữu ca khúc được phát trực tuyến nhiều nhất thế giới khi can đảm khai thác khía cạnh tâm lý tuổi teen mà hiếm nghệ sĩ chính thống nào tiếp cận.

Billie Eilish trong sự kiện ra mắt phim điện ảnh No Time To Die ngày 29/9. Ảnh: Billieeilish.

"Những nét vẽ nguệch ngoạc về các sinh vật có răng nanh, đôi mắt đỏ rực trong cuốn nhật ký xuất hiện ở phim tài liệu The World's a Little Blurry khiến tôi bất ngờ. Tôi từng làm điều tương tự khi còn trẻ. Nét vẽ của tôi và Eilish giống nhau đến độ khiến tôi nửa tin nửa ngờ rằng có phải cô ấy đã đánh cắp nhật ký khỏi phòng ngủ thời thơ ấu của tôi?", Roisin O'Connor giải thích đây là sự tương đồng trong cách những tâm hồn tuổi teen bộc lộ cảm xúc cuồng nộ.

Những cảm xúc tiêu cực được cô thể hiện xuyên suốt trong các sản phẩm âm nhạc, từ hình ảnh thiên thần sa ngã trong All the Good Girls Go to Hell, đến những giọt nước mắt đen như mực ở When the Party Over.

Theo The Independent, màu sắc tối tăm trong âm nhạc của Eilish là nỗi khiếp sợ đối với văn hóa đại chúng. Nhưng điều đó không làm chùn bước chân nghệ sĩ trẻ. Cô cảm thấy mình là ngôi sao nhạc pop khác biệt vì nói ra tiếng lòng của người bị coi thường.

Năm 2019, Eilish tâm sự trên NME: "Mọi người thường đánh giá thấp sức mạnh của một bộ óc trẻ trước trải nghiệm đầu tiên. Tôi và những người trẻ khác bị phớt lờ tài năng, thật là ngớ ngẩn. Chúng tôi hiểu và biết tất cả đấy".

Trong cuộc phỏng vấn với The Guardian năm ngoái, Eilish đã lặp lại chia sẻ của ca sĩ nhạc pop-rock Avril Lavigne - người mà Eilish coi là biểu tượng: "Trở thành phụ nữ và được thế giới lắng nghe là chuyện rất khó. Mọi người đôi khi không coi trọng bạn".

Nếu hiện tại, làng nhạc quốc tế có Billie Eilish thì cách nay 2 thập kỷ Avril Lavigne cũng mang áp lực tương tự. Năm 2002, Lavigne trình làng album đầu tay Let Go và bị giới phê bình chê sản phẩm âm nhạc quá nghiêm túc so với tuổi 17. Album Under My Skin sau đó 2 năm cũng tiếp tục vấp ý kiến phản đối phần lời "tăm tối" và không phù hợp với số đông.

Tâm điểm của soi mói

Khoảnh khắc giành được hàng loạt kèn vàng Grammy ở tuổi 18 cũng chính là lúc Billie Eilish bị bới móc dữ dội.

Khán giả và những nhà phê bình khó tính cho rằng mọi hành động của Eilish là kỳ quặc và không đáng tin. Hồi năm 2019, Eilish còn bị buộc lên tiếng trước nghi vấn giả mắc bệnh trầm cảm. Trên trang Reddit, dân mạng tạo ra chủ đề riêng để phân tích tính cách thực của nữ nghệ sĩ. "Hài hước hay thô thiển? Nghiêm túc hay giả tạo?"... là loạt nghi vấn xoay quanh chủ đề này.

Billie Eilish ở sự kiện Met Gala 2021. Ảnh: Allure.

Trên thực tế, Eilish phải hứng chịu nhiều hơn sự soi mói của giới truyền thông, ồn ào nhất là về lựa chọn trang phục của cô.

Khi mới nổi lên vào khoảng 15 hoặc 16 tuổi, cô thường mặc áo sơ mi và quần short phom dáng oversized. Nhưng cho đến năm 2019, mạng xã hội xôn xao với hình ảnh thay đổi chóng mặt của Eilish, khi cô diện áo hai dây ôm sát đi dạo ở Los Angeles.

Khi các báo lá cải đồng loạt đưa tin theo hướng miệt thị ngoại hình ngôi sao trẻ, phản ứng đáp trả của Eilish cũng rất gay gắt.

"Tôi sẽ bỏ toàn bộ trang phục quá khổ vì tôi cũng là phụ nữ, tôi yêu và muốn khoe cơ thể mình", Eilish nói với Elle.

Nữ ca sĩ nói thêm: "Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi quay video khoe cơ thể (không phải phim khiêu dâm). Tôi biết với quyết định này, nhiều người sẽ bàn tán kiểu 'đánh mất sự tôn trọng và yên mến dành cho Eilish'".

Dự đoán của cô đã đúng khi xuất hiện với bộ ảnh gợi cảm, tự tin để lộ thân hình trên tạp chí Vogue hồi tháng 4. Eilish đã mất 100.000 người theo dõi trên mạng xã hội vì quyết định này, tuy nhiên cô không lấy làm buồn bã.

"Mọi người thường luyến tiếc và bám chặt lấy quá khứ. Nhưng thật thiếu tính nhân văn khi tôi đánh mất 100.000 fan vì vòng một. Họ sợ hãi vòng một 'khủng'", Eilish tâm sự.

Diện mạo mới, hành trình mới

Tương tự Taylor Swift, việc Billie Eilish thay đổi diện mạo là dấu hiệu cho "kỷ nguyên" mới của cô trong âm nhạc. Theo đó, sự gợi cảm chính là hình ảnh được bắt gặp trong album thứ hai của cô, Happier Than Ever.

Trong album mới, ca khúc Your Power có phần lời tập trung vào sự ép buộc, mất cân bằng quyền lực bởi sự khác biệt về tuổi tác và kinh nghiệm sống. Phần giai điệu được mô tả là "rùng mình và tăm tối" trong đĩa đơn NDA, lại đề cập việc Eilish nổi tiếng từ nhỏ cùng với những nguy hiểm rình rập: "Tôi phải tiết kiệm tiền thuê vệ sĩ/Có một kẻ rình rập đi lại trên phố, anh ấy muốn gặp tôi...".

Và theo The Independent, tất nhiên rằng tiêu đề album Happier Than Ever (Tạm dịch: Hạnh phúc hơn bao giờ hết) chính là thông điệp châm biếm rõ ràng đối với những kẻ phản đối phong cách ma mị của nữ ca sĩ.

Màu sắc u tối trong Your Power - đĩa đơn gây chú ý nhất trong album Happier Than Ever của nữ ca sĩ. Ảnh: New York Post.

Album Happier Than Ever được ra mắt trong thời điểm thế giới đang hướng cơn thịnh nộ vào cuộc chiến thoát khỏi quyền giám hộ của Britney Spears. Nhờ vậy, người hâm mộ mới dễ dàng nhìn ra sự tương đồng của Spears và Eilish khi vào độ tuổi teen.

Hai nghệ sĩ đều nổi danh toàn cầu khi còn rất trẻ và cũng chịu mức độ soi mói quá đáng về cuộc sống cá nhân, ngoại hình và quyền tự chủ trong sự nghiệp. Song, bằng cách nào đó, Eilish và đàn chị đã vượt qua để bước tiếp.

“Billie Eilish có cảm nhận độc đáo về chất nghệ sĩ và sự thật về con người cô ấy. Âm nhạc của Eilish cho thấy dù bạn là ai cũng đáng được trân quý. Đó là thông điệp quan trọng trong xã hội ngày nay”, Sulinna Ong - người đứng đầu bộ phận âm nhạc của nền tảng trực tuyến tại Vương quốc Anh và Ireland - bày tỏ với The Independent.