Sự thật về Adele

Adele từng không trân trọng giọng hát trời phú của mình. Tuy là ca sĩ, "họa mi nước Anh" lại sợ cảm giác phải đứng trên sân khấu.

Theo Elle, không có nhiều thông tin về cuộc sống phía sau sân khấu của Adele, vì nữ ca sĩ luôn giữ kín. Kể cả video cô khiêu vũ tại bữa tiệc hậu lễ trao giải Oscar hồi tháng 4 cũng bị gỡ xuống sau khi lan truyền trên mạng xã hội.

Adele xuất hiện lần cuối trước khán giả vào tháng 10/2020 trong dịp đầu cô chủ trì chương trình Saturday Night Live. Mãi cho đến sinh nhật lần thứ 33 hôm 5/5, giọng ca Hello mới hiếm hoi công khai những khoảnh khắc đời tư của mình.

Adele có tiền tài, danh vọng ở tuổi 33. Ảnh: Elle.

Ở tuổi 33, Adele định danh được sự nghiệp âm nhạc mang đậm dấu ấn, không bị nhầm lẫn với bất kỳ ai. Đằng sau thành công đó là những sự thật về nữ ca sĩ mà không phải khán giả nào cũng biết.

Suýt bị mất giọng vì hút thuốc lá

Chất giọng của Adele thuộc vào hàng contralto - nữ trầm, với cách hát chủ yếu bằng giọng ngực. Giới chuyên gia đánh giá làn hơi của "họa mi nước Anh" không hẳn sâu vút và quá đầy đặn, nhưng gây thổn thức mạnh ở những nốt thấp.

Theo Classic FM, Adele có âm vực hai quãng một note và một bán âm (C3 đến Eb5). Cô làm chủ những quãng giữa âm vực sâu và chắc, có sức nặng. Adele truyền tải cảm xúc nhờ biết cách dồn nén, nhả hơi, nhưng không quá cường điệu câu hát.

Adele hát hay hơn sau ca phẫu thuật. Ảnh: The Guardian.

Tuy nhiên, Adele từng không giữ gìn, thậm chí suýt mất đi giọng hát trời phú do hút thuốc nhiều. Có giai đoạn cô bị mất giọng, phải liên tục hủy show và vắng mặt ở các lễ trao giải.

"Giống như có ai đó đặt một tấm màn chắn trước cổ họng mình vậy", Adele kể trên The Rolling Stone về khoảng thời gian khó khăn. Cô chia sẻ rằng ca phẫu thuật vòm họng năm 2011 có kết quả thành công, nhưng mất đến 2 tháng để nghỉ ngơi và hạn chế nói chuyện khoảng nửa năm để đảm bảo vết thương hồi phục hẳn.

Sau ca phẫu thuật, giọng hát của Adele không những trở lại bình thường mà còn hay hơn lúc trước. Các bác sĩ cho biết quãng giọng của Adele đã được mở rộng thêm 4 nốt.

Nữ ca sĩ tâm sự: "Cuộc phẫu thuật đó khiến tôi nhận thấy giọng mình có sự khác biệt. Tôi có thể hát dễ dàng hơn ở những nốt khó mà trước đây tôi từng nghĩ mình sẽ không bao giờ thử".

Bỏ show diễn vì bạn trai

Nhiều ca sĩ nổi lên từ nền tảng YouTube, sau đó mới tấn công thị trường âm nhạc như Justin Bieber, Billie Eilish. Adele cũng từng được biết đến là hiện tượng mạng, nhưng cô đi lên từ MySpace. Thuở còn đi học, bạn bè đã tự ý đăng bài hát của Adele trên mạng xã hội này và giúp cô nổi tiếng.

Bước chân vào giới nghệ thuật, Adele gặt hái thành tích liên tục và tần suất hoạt động của nữ ca sĩ từ sau năm 2006 rất dày. Người hâm mộ lo ngại nếu đi show không ngừng, sức khỏe của cô sẽ sa sút.

Nữ ca sĩ hủy show để dành thời gian cho người yêu. Ảnh: The Sun.

Đến năm 2008, giọng ca Rolling In the Deep thông báo hủy tour diễn xuyên nước Mỹ trong sự bất ngờ của khán giả. Tuy nhiên, khi biết sự thật, không ít người đã bật cười.

Theo tạp chí Nylon, Adele chấp nhận bỏ tour diễn triệu USD chỉ để dành toàn thời gian ở bên và chăm sóc bạn trai. Cô đã kể lại chuyện này bằng giọng điệu xấu hổ trước truyền thông: "Lúc đó tôi không nghĩ được nhiều. Tôi chỉ muốn ở bên anh ấy. Tôi không thể tin vào những điều tôi đã làm".

Adele khẳng định cô có hối hận vì đã hủy show và tự gọi mình là "kẻ vô ơn".

Những năm về sau, chuyện hủy show với Adele không còn lạ. Tuy nhiên, việc này không phải do chuyện yêu đương.

Mắc chứng sợ sân khấu

Theo tờ Stylist, nhắc Adele là nhớ đến các hit Rolling In the Deep, Someone Like You, Hello... cùng vô số những màn biểu diễn tự tin và bùng nổ. Tuy nhiên, Adele thực tế lại mắc chứng sợ sân khấu.

Cô hồi tưởng trên Rolling Stone: "Kết thúc buổi diễn ở Amsterdam, tôi rời khỏi lối thoát hiểm với tâm trạng cực kỳ lo lắng và hoảng loạn. Còn lần ở Brussels, tôi đã nôn vào một ai đó".

Về cảm giác khi hát ở show Live in New York City nhiều năm trước, giọng ca Hello nói: "Tôi nhìn thấy đám đông và tay chân tôi như rụng rời. Sau ca khúc thứ 2 hoặc thứ 3, tôi đã ớn lạnh. Tôi bồn chồn, rên rỉ, phàn nàn và tôi luôn cố gắng thoát khỏi cảm giác đó".

Adele sợ cảm giác đứng trên sân khấu. Ảnh: The Sun.

Adele từ chối mở tour lưu diễn cũng vì ám ảnh cảm giác đứng trước hàng trăm nghìn người. Cô sợ luôn cả những tràng vỗ tay vì điều đó khiến cô dễ tổn thương. Nữ ca sĩ cũng không biết lý giải vì sao.

Phát biểu ở Sân vận động Mount Smart, nữ ca sĩ nói: "Lưu diễn không phải là thế mạnh của tôi. Tôi không biết liệu mình có nên làm tour nữa hay không. Lý do duy nhất tôi đi lưu diễn là vì các bạn, những người hâm mộ thân yêu".

Adele mô tả rằng trái tim cô muốn vỡ tung khi đứng trên sân khấu. Vấn đề sức khỏe và tinh thần cũng không cho phép nữ ca sĩ gật đầu đồng ý lời mời quảng cáo cho lễ hội âm nhạc Glastonbury.

Các nghiên cứu chỉ ra nguyên nhân dẫn đến hội chứng sợ sân khấu là do gặp cảm xúc tiêu cực từ phía gia đình, bạn bè, đồng nghiệp; nỗi tự ti ngoại hình, giọng nói, giọng hát hoặc bất kỳ khiếm khuyết nào về con người mình. Adele thì chưa bao giờ nói sâu về chuyện này.

Điều Adele không thích

Theo tạp chí Elle, Adele vốn dĩ ghét cảm giác đi máy bay. Tiếng ồn động cơ máy bay lúc cất và hạ cánh khiến nữ ca sĩ khó chịu. Nhưng vì tính chất công việc phải thường xuyên di chuyển, Adele không còn chọn lựa nào tốt hơn.

Tờ Mirror cho biết các nhà tâm lý học chỉ ra rằng Someone Like You là bài hát hoàn hảo để xoa dịu thần kinh trên máy bay. "Nhịp độ của bản ballad là 67 nhịp mỗi phút, không chênh lệch nhiều so với nhịp tim con người/phút. Âm sắc hài hòa của bài hát giúp xoa dịu cảm giác lo lắng trên không trung", nguồn tin viết.

Đó cũng là lý do Adele thường mở bản hit bản mình ra nghe mỗi khi phải di chuyển bằng phương tiện này.

Năm 2020 được xem như cú thay đổi ngoại mục về ngoại hình của Adele. Nữ ca sĩ đã giảm tổng cộng 45 kg, vẻ ngoài gầy đi trông thấy.

Trả lời truyền thông, quản lý của Adele cho hay ca sĩ quyết định giảm cân để có sức khỏe nuôi dạy con cái, cũng như đánh dấu sự đổi mới nào đó sau biến cố ly hôn. Lúc này, độc giả mới tìm lại dòng phát ngôn trái ngược mà Adele từng tuyên bố: "Tôi thề sẽ không bao giờ gầy".