Sự thật thú vị về ‘Thế giới khủng long’

Sau các suất chiếu sớm tại nhiều thị trường quốc tế, “Jurassic World” đã thu về 16,7 triệu USD (theo Variety). Phim là hậu truyện được mong đợi của thương hiệu Thế giới khủng long.

Jurassic World (2015) là tác phẩm đầu tiên, và duy nhất tính đến nay, đưa lên màn ảnh một công viên chủ đề khủng long hoàn thiện, đã khai trương và đang ăn nên làm ra. Trong quá khứ, công viên mới chỉ đang được xây dựng ở Jurassic Park (1993); tới The Lost World: Jurassic Park (1997), công viên khủng long ở San Diego cũng chưa khánh thành và vẫn đang trong giai đoạn thu thập đủ đàn thú cho mục đích triển lãm. Trong Jurassic Park 3 (2001), công viên khủng long đã trở thành đống đổ nát. Trong Fallen Kingdom, công viên khủng long tiếp tục trở thành đống hoang tàn vì núi lửa trên đảo Nublar phun trào.

Khủng long bạo chúa T.rex là nhân vật “đinh” của thương hiệu điện ảnh. Con thú được chuyên gia giám sát kỹ xảo hình ảnh Phil Tippett đặt cho cái tên Roberta, nhưng nhiều fan yêu mến gọi nó là Rexy. Biên kịch kiêm đạo diễn Colin Trevorrow chia sẻ Rexy/Roberta - từng xuất hiện trong Jurassic Park (1993) đã trở lại màn ảnh trong Jurassic World (2015) và hai hậu truyện sau đó.

“Chúng ta đang nhìn vào cùng một con khủng long. Cô nàng là con T.rex đã xuất hiện trong bộ phim năm 1993”. Nhà làm phim cũng khẳng định con thú tiền sử đã trở thành biểu tượng của thương hiệu, nhận được sự yêu mến của người hâm mộ và sẽ "không thể bị giết", Colin Trevorrow nói.

Trong thời gian lưu lại công viên khủng long trên đảo Nublar, Owen (Chris Pratt) đã huấn luyện được một đàn velociraptors. Tên các con khủng long trong bầy lần lượt được đặt theo bảng chữ cái phiên âm được các đơn vị quân đội trong khối N.A.T.O. sử dụng. Chúng gồm Charlie (C), Delta (D) và Echo (E) với một ngoại lệ là Blue (B). Thông thường, chữ cái B được đọc là Bravo. Nhưng trong phim, Blue được đặt tên dựa theo vệt màu xanh chạy dọc người.

Jurassic World: Fallen Kingdom ẩn ý rằng cái tên được đặt dựa trên việc Owen thân thiết với Blue hơn hẳn ba chú khủng long còn lại. Giả thiết từ người hâm mộ cũng cho rằng tên các con thú, theo thứ tự bảng chữ cái, phản ánh thứ bậc của chúng trong bầy. Blue là con chỉ huy bầy raptor trong khi Alpha (A), hay con thủ lĩnh, chính là Owen.

Loạt phim Jurassic World đã xây dựng loài khủng long velociraptors là những sinh vật có bản năng chung sống với loài người. Trong Fallen Kingdom, chúng tuân lệnh của Owen như một thủ lĩnh. Đây có thể coi là một bước tiến lớn so với những gì ba phần phim Jurassic Park từng thể hiện.

Trong phần phim đầu tiên, loài raptor giống như sói hoang coi con người là thức ăn. Tới The Lost World, chúng tấn công các tay thợ săn - kẻ thù của mình. Ở Jurassic Park 3, loài raptor đã tiến tới chỗ coi con người ngang hàng sau khi Tiến sĩ Alan Grant (Sam Neil) tìm được cách “nói chuyện” với chúng.

Fallen Kingdom được cho là bộ phim có sự xuất hiện của nhiều cá thể khủng long nhất trong lịch sử gần 30 năm của thương hiệu điện ảnh. Rất nhiều trong số này là các rối máy được chuyên gia kỹ xảo đặc biệt Neal Scanlan giám sát việc chế tạo và vận hành. Ê-kíp của Scanlan đã phối hợp với hãng Industrial Light & Magic - đơn vị đảm nhận việc tạo ra các con khủng long bằng CGI.

Đạo diễn Fallen Kingdom J.A. Bayona cho biết những con rối máy trợ giúp rất nhiều cho diễn xuất của các diễn viên.

Ê-kíp của Neal Scanlan đã dựng một con rối máy T.rex với kích thước thực cho các cảnh quay trong Fallen Kingdom. Chuyển động của con rối được kiểm soát thông qua hệ thống cần điều khiển. Nó có thể thở và ngọ nguậy đầu. Họ cũng tạo ra những phiên bản rối máy khác nhau cho con Indoraptor và Blue. Cử động của Blue cần tới sự phối hợp của 15 nghệ sĩ rối. Họ phải diễn tập với nhau nhiều lần trước khi quay mỗi cảnh phim.

Chi nhánh công viên giải trí chủ đề Six Flags tại New Orleans (Mỹ) đã bị bỏ hoang vì ảnh hưởng của thiên tai từ năm 2005 và được cải tạo để trở thành phim trường. Các nhà làm phim đã xây dựng quang cảnh công viên khủng long - gồm con phố chính và nhiều lối đi tỏa nhánh - trên phần diện tích bãi đỗ xe bị bỏ hoang của Six Flags. Đoàn phim Jurassic World đã quay tại đây trong hai tuần rưỡi.

Ngoài ra, cảnh phim hai anh em nhân vật chính khám phá khu công viên tự nhiên trên đảo Nublar đã được quay thật trong một khu rừng tại Hawaii thay vì bối cảnh dựng ở phim trường.

Năm 2015, để kỷ niệm sự kiện Jurassic World phát hành trên các dịch vụ giải trí tại gia, nam chính Chris Pratt và đạo diễn Colin Trevorrow đã quay một video dài 9 phút nhan đề Chris & Colin Take on the World kể chuyện hậu trường phim. Trong chương trình, Pratt đã chia sẻ một đoạn phim được quay từ năm 2009 với nội dung anh giả vờ nhận được cuộc gọi từ đạo diễn Steven Spielberg mời đóng Jurassic Park 4.

Năm năm sau, tức 2014, Chris Pratt đã trở thành nam chính Owen Grady của thương hiệu Jurassic World, hay chùm phim hậu truyện của loạt Jurassic Park đình đám.

Tiến sĩ Henry Wu (BD Wong) là một trong hai nhân vật có số lần xuất hiện nhiều nhất trong các phần phim thuộc hai thương hiệu Jurassic Park và Jurassic World. Wu xuất hiện lần đầu tiên trong Jurassic Park và 22 năm sau đó trở lại trong mọi phần phim thuộc loạt Jurrasic World. Tính đến Jurassic World: Dominion, nhân vật đã xuất hiện trong 4 phim.

Nam diễn viên BD Wong chia sẻ mình được trở lại với thế giới khủng long là nhờ công biên kịch Colin Trevorrow.

Anh cho hay: “Đây sẽ là vai diễn đóng một lần rồi thôi nếu tôi không bị lôi cuốn bởi sức sáng tạo và ý tưởng của Colin. Chúng tôi không chữa trị bệnh cúm thông thường hay gì đó tương tự. Colin đặt ra các thử thách cho nhân vật và đặt anh ta vào một hành trình vừa lý thú vừa nguy hiểm nhưng cũng nhân văn dù thời lượng xuất hiện không nhiều. Đây là bước tiến lớn so với những gì đã xảy đến với Henry Wu trong bộ phim năm 1993”.

Tiến sĩ Ian Malcolm là nhân vật con người duy nhất xuất hiện trong mọi bộ phim về công viên khủng long, bất kể trực tiếp hay gián tiếp. Anh là một trong hai nam chính của Jurassic Park và The Lost Kingdom, trở lại chớp nhoáng ở cuối Fallen Kingdom và đảm nhận vai trò nam thứ trong Dominion. Tổng cộng, Jeff Goldblum đã hiện diện trong bốn phần phim.

Malcolm không xuất hiện trong Jurassic Park 3, nhưng cuốn sách anh viết, ghi lại trải nghiệm lần đầu tiên đặt chân tới công viên khủng long, đã được nhắc đến. Tương tự, trong cảnh mở đầu Jurassic World, nhân vật Zara (Katie McGrath) đã đọc cuốn sách God Creates Dinosaurs do Ian Malcolm chấp bút.