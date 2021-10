Sự thật sau những chiếc mặt nạ của Tom Hardy

Nổi danh nhờ các vai diễn cuồng nộ, Tom Hardy đôi khi khiến người ta quên mất anh cũng là một chàng trai dễ mến với những khía cạnh tinh tế.

Tháng 10, Venom: Let There Be Carnage đánh dấu sự trở lại của Tom Hardy trong vai Eddie Brock – một nhà báo chứa chấp quái vật Venom dữ tợn. Hai phần của Venom ngập ngụa kỹ xảo cháy nổ với sự đối lập giữa một Eddie hiền lành và một Venom điên rồ, háu ăn.

Bằng cách nào đó, Tom Hardy đã tái hiện chính con người mình trong một tác phẩm thuần giải trí: một “nhân cách sân khấu” nam tính đến bùng nổ che giấu phía sau là con người già dặn, kín tiếng.

“Trai hư” với tuổi trẻ dữ dội

Không có một dấu hiệu nào chứng tỏ con trai của một biên kịch ít tiếng tại Anh sẽ trở thành một trong những ngôi sao Hollywood nổi tiếng nhất.

Cậu con trai của Chips Hardy từng bị đuổi học khi bị bắt quả tang ăn cắp đồng phục trường, bị bắt vì lái xe ăn trộm trong khi sở hữu một khẩu súng, nghiện ma túy và rượu khi còn là một thiếu niên.

Tom Hardy bắt đầu học diễn xuất tại Trung tâm Kịch nghệ London nhưng lại bị đuổi học. Năm 2001, thanh niên 24 tuổi tưởng như đã có cơ hội đổi vận khi xuất hiện trong miniseries Band of Brothers và phim Black Hawk Down. Năm 2002, anh tiếp tục được trao cơ hội khi hóa thân thành phản diện Shinzon trong Star Trek: Nemesis. Khi bộ phim thất bại tại phòng vé cũng là lúc Hardy tiếp tục trượt dài trong vũng bùn nghiện ngập.

Không lâu sau, Tom dính vào ma túy đá. Lấy lý do sử dụng chất kích thích để đối phó với chứng rối loạn nhịp tim, Tom Hardy đã để mình sa ngã đến mức suýt chết. Cuộc đời anh bị tàn phá, cuộc hôn nhân đầu tiên với nhà sản xuất Sarah Ward bị hủy hoại.

Anh nói: “Tôi cứ thế mà ngất đi rồi lại tỉnh dậy ở những nơi xa lạ. Tôi có thể thức dậy ở một nơi nào đó bên kia London, hoặc ở một đất nước khác. Hoặc trên giường với một ai đó không quen biết, không biết bằng cách nào đến được đó”.

Năm 2003, anh ngã gục trên đường phố London trong đống máu và nôn mửa. Anh biết rằng mình cần sự giúp đỡ.

Vai diễn lớn quan trọng cuối cùng đã đến với Hardy khi anh hóa thân thành tù nhân khét tiếng Charles Bronson trong bộ phim Bronson (2008).

Ngoài sự hỗ trợ từ gia đình, Tom Hardy thừa nhận diễn xuất đã giúp anh đánh bại con quỷ bên trong. Trở lại sau những đợt cai nghiện, anh lao vào đóng phim.

Được mệnh danh là tên tù nhân điên cuồng và bạo lực nhất trong lịch sử, nhiều lần tấn công người dân, bạn tù và cả quản tù, Bronson có những khía cạnh kinh hoàng mà một người bình thường khó có thể tưởng tượng. Trong quá trình quay phim, Hardy đã gặp gỡ Charles Bronson vài lần và hai người trở thành bạn của nhau.

Bronson rất ấn tượng với cách Hardy tập luyện để có vóc dáng đô con giống mình. Thêm vào đó, cách Hardy bắt chước xuất sắc tính cách và giọng nói của Bronson khiến tên này tin rằng Hardy là người duy nhất có thể đóng vai hắn.

Người đàn ông thường che mặt trên màn ảnh

Người ta thường nói đùa rằng Tom Hardy chỉ nhận những vai diễn cho phép anh ấy che đi khuôn mặt quyến rũ của mình, nhưng gần đây cảm giác đó ít giống như một trò đùa mà ngày càng gần một sự thật. Dấu ấn của Tom Hardy với dòng phim bom tấn thương mại được đánh dấu bằng kiểu vai diễn không lộ mặt.

Ấy vậy mà khán giả đại chúng phải chứng kiến một ác nhân Bane với chiếc mặt nạ trong The Dark Knight Rises. Trong Inception, nhân vật mà Hardy thủ vai là một người có khả năng giả dạng người khác trong giấc mơ. Đó có thể là một phi công anh hùng trùm kín mặt (Dunkirk). Một Max xiềng xích trong thế giới của Mad Max. Chưa kể với Venom, anh chàng còn phải vắng mặt cả nửa bộ phim vì phải nhường đất diễn cho ký sinh trùng ngoài hành tinh.

Hardy từng lọt top 26 gương mặt nam thần quyến rũ nhất thế giới. Ở đó là sự tương xứng kỳ lạ giữa góc cạnh khuôn mặt nam tính, đôi môi mọng và chất giọng Anh bí ẩn. Ảnh: Ringer.

Không phải ngẫu nhiên mà các nhà làm phim lại tạo nên truyền thống đó. Hardy chưa bao giờ thuộc về hình mẫu nhân vật “bình thường” của Hollywood. Tuổi thơ, tuổi trẻ đen tối và tính cách của anh đã tạo nên ấn tượng rằng Tom Hardy không thể nào vào vai một anh chàng hàng xóm tốt bụng, với cuộc sống êm đềm bình thường như mọi người khác.

Điều gì đó ở kiểu gằn giọng, đôi mắt sáng, thân hình cuồn cuộn phủ kín hình xăm ở Hardy cho người ta dự cảm về bạo lực, điên cuồng, về tội phạm, về sức mạnh đầy nam tính. Khi anh ấy giấu đi gương mặt, chỉ chừa lại đất diễn cho biểu đạt cơ thể, cho đôi mắt, giọng nói, những ấn tượng này lại càng mạnh mẽ.

Được đóng các vai “tủ” mà bản thân được tỏa sáng đôi khi là phước lành, nhưng cũng có thể là nỗi niềm. Vai diễn ôm trùm già Al Capone trong bộ phim Capone năm 2020 cho thấy dường như Tom Hardy đang bị chết vai trong hàng loạt hình tượng tội phạm rập khuôn.

Khi người ta chỉ nhớ về Hardy như một hình mẫu nam tính bạo lực, thậm chí là nam tính độc hại trên màn ảnh, chúng ta dễ dàng bỏ qua sự thật rằng ngoài đời đó là một con người đã đánh bại chính điều đó để được sống tử tế, hiền hòa.

Là một người yêu chó, Tom Hardy thường xuyên được bắt gặp đi dạo với cún hoặc đem cả những người bạn bốn chân tới tham dự các sự kiện điện ảnh. Năm 2015, Vanity Fair đã tính toán những lần nam diễn viên tuyên bố rằng anh ấy yêu chó đến nhường nào. Hardy từng nói từ “con chó” 62 lần trong một cuộc phỏng vấn.

Một tài khoản Instagram dành riêng cho những bức ảnh Hardy với những chú chó có hơn 100.000 người theo dõi.

Xen kẽ lịch đóng phim, anh tham gia các lớp học nhu thuật Brazil (Brazilian Jiu-Jitsu) tại Anh. Môn võ được mệnh danh là thứ “nghệ thuật tinh tế” (gentle art), các lớp học nhu thuật kết nối Hardy với cộng đồng những cựu binh và quân đội học võ, bao gồm cả những thương binh chiến tranh.

Cuộc hôn nhân với nữ diễn viên Charlotte Riley, trở thành bố của những đứa trẻ và ảnh hưởng của đại dịch đã thay đổi quan điểm của Hardy. Chia sẻ với tờ Esquire UK, nam diễn viên 44 tuổi cho biết hiện giờ anh “có ít lý do hơn để diễn”.

Anh muốn dành thời gian chăm sóc cho gia đình, muốn được nhìn lại quan sát cuộc sống dưới lăng kính khác.

“Tôi đã dành rất nhiều thời gian để nghiền ngẫm khái niệm trưởng thành. Nghĩ đến những vai diễn xấu xa, những kiểu nhân vật cáu bẳn bạo lực mà tôi từng đóng, tôi không còn thấy mình trong đó. Những điều xảy ra trong quá khứ thật ghê sợ và đáng buồn, nên rất dễ để tôi tái hiện chúng trên màn ảnh. Thực sự rất khó bắt chước những điều mềm mại, tốt đẹp và gần gũi nếu bạn không lớn lên theo cách đó. Thế nhưng bây giờ tôi già đi, những điều kia trở nên ít đáng sợ hơn", anh chia sẻ trên People.