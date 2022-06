Sự thật ít biết về Chris Evans

Trước khi đóng cùng The Avengers, Chris Evans và Scarlett Johansson hợp tác trong The Perfect Score (2004) và The Nanny Diaries (2007). Nam diễn viên và Brie Larson cũng làm việc cùng trong Scott Pilgrim vs. The World (2010). Chris Evans là ngôi sao đóng phim với các diễn viên trong The Avengers nhiều nhất. Năm 2010, anh đóng trong The Losers cùng Zoe Saldana và Idris Elba. Một năm sau, Evans đóng chính cùng Anna Faris trong What's Your Number. Ngôi sao người Mỹ cũng xuất hiện trong Snowpiercer (2013) cùng Tilda Swinton. Ảnh: @teamcevans.