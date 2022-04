Sự thật đen tối về ông trùm Playboy

Cựu quản gia của Hugh Hefner xuất bản sách tiết lộ sự thật chưa từng được công bố về những gì đã xảy ra trong dinh thự Playboy.

Gần 40 năm trước, Stefan Tetenbaum - cựu quản gia của Hugh Hefner - đã viết hồi ký The Dark Secrets of Playboy, hé lộ trải nghiệm kinh hoàng trong thời gian làm việc cho ông trùm Playboy. Nhưng bởi lý do nào đó, sách vẫn chưa được xuất bản.

Theo Fox News, nhà xuất bản Around the Way sắp tới sẽ ra mắt The Dark Secrets of Playboy dưới dạng kỹ thuật số trên Amazon và Kindle. Hồi ký là bức tranh về cuộc sống hàng ngày của Hugh Hefner qua con mắt người quản gia. Bí mật sau cánh cửa đóng kín sẽ được phơi bày, đó là việc ông chủ Playboy thường xuyên thuê gái mại dâm tới phục vụ, các đoạn băng ghi hình, sự ngược đãi bạn gái, các cuộc gặp gỡ khác nhau và loạt chi tiết khác mà công chúng chắc chắn chưa biết về dinh thự.

Tetenbaum muốn những gì ông kể sẽ thúc đẩy phong trào #MeToo phát triển mạnh mẽ hơn.

Hugh Hefner - người sáng lập tạp chí Playboy. Người đàn ông này dính hàng loạt cáo buộc tấn công tình dục trước khi qua đời. Ảnh: Getty.

Tetenbaum chia sẻ trên Variety: "Câu chuyện tôi chứng kiến ở Playboy Mansion West diễn ra vào giai đoạn 1978 đến 1980. Đây là thời kỳ quyền lực và danh tiếng của Playboy Enterprises đang trên đỉnh cao. Thời gian làm việc cho Hugh giúp tôi có cái nhìn đáng kinh ngạc về cuộc sống, sự phức tạp trong thế giới mà ông ấy tạo ra".

Nói về lý do sách chưa có mặt trên thị trường sau 4 thập kỷ, Tetenbaum cho biết: "Thế giới xuất bản không thể mạo hiểm với nhân vật khổng lồ như Hugh Hefner. Ông ta có sức mạnh khủng khiếp trong việc thao túng truyền thông và ngăn chặn bất cứ ai kể chuyện này".

Thời gian qua, góc khuất đen tối của Hefner được mở ra đã giúp Tetenbaum có động lực đưa cuốn sách tiếp cận tới độc giả. Cựu quản gia tin rằng thời điểm #MeToo và Time's Up lên ngôi sẽ giúp những gì ông kể được mọi người tin tưởng hơn.

Trước khi The Dark Secrets of Playboy được xuất bản, khán giả đã nghe những sự thật gây sốc về Hefner qua phim tài liệu Secrets of Playboy hồi cuối tháng 1. Những phụ nữ xuất hiện trong phim (đa số là bạn tình cũ của Hugh Hefner) đều tố cáo hành vi dâm dục, xem thường người khác của Hefner, trái ngược với những gì ông từng tuyên bố.

Người mẫu Sondra Theodore và những bạn gái cũ đồng loạt lên tiếng tố cáo hành vi xấu của Hugh Hefner. Ảnh: Getty.

Hugh Hefner sinh năm 1926 và mất năm 2017. Ông là người đã biến Playboy thành đế chế truyền thông và phong cách gắn liền với văn hóa Mỹ thông qua loạt chương trình truyền hình, sản phẩm, quần áo và các câu lạc bộ giải trí trên toàn cầu. Tuy nhiên, cái tên Hugh Hefner lại gắn liền với loạt bê bối rúng động liên quan đến tình dục và lạm quyền.