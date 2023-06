Sự thật đằng sau việc Batman không thể giết Joker

Từ lâu, đã có nhiều đồn đoán về mối quan hệ giữa Người Dơi và “kẻ thù vĩ đại” của anh - Joker. Mới đây, sự thật đã được chính Hiệp sĩ bóng đêm hé lộ.

Batman và Joker là cặp “kỳ phùng địch thủ” nổi tiếng bậc nhất thế giới truyện tranh. Cả hai đã chiến đấu suốt hơn 8 thập kỷ nhưng chưa hề có dấu hiệu dừng lại. Điều đó khiến không ít độc giả thắc mắc tại sao Người Dơi không thẳng tay giết đối thủ.

Theo Screen Rant, câu trả lời cuối cùng đã được gợi mở trong Batman #136 của các tác giả Chip Zdarsky, Jorge Corona, Belen Ortega, Tomeu Morey, Ivan Plascencia và Clayton Cowles. Cụ thể, nhân vật Zur-En-Arrh giải thích rằng nếu Batman hạ thủ với tội phạm, điều này sẽ giải phóng bóng tối bên trong người hùng và anh sẽ không bao giờ dừng lại.

Batman không hạ sát Joker vì bản ngã của một anh hùng.

Nói cách khác, nếu bàn tay Batman nhuốm máu một lần, không có gì đảm bảo được anh sẽ không có những lần tiếp theo.

Thực chất, Zur-En-Arrh là một phương án dự phòng mà Người Dơi tạo ra phòng khi bị kiểm soát tâm trí. Nó khó đoán và thậm chí còn hung bạo hơn cả Hiệp sĩ bóng đêm. Zur-En-Arrh ngày càng giám sát các hành động, thậm chí còn đảm nhận công việc ngăn chặn anh vượt qua ranh giới.

Vị anh hùng cũng thừa nhận rằng nếu vượt qua ranh giới đó, anh sẽ vĩnh viễn không thể quay lại. Câu trả lời này anh từng đưa ra cho Jason Todd trong Batman: Under the Hood, khi được hỏi lý do thật sự đằng sau việc không thẳng tay kết liễu Joker.

Nếu Batman xuống tay với Joker, không điều gì đảm bảo anh sẽ không tiếp tục làm điều tương tự với nhiều kẻ khác.

Thực tế, đã có rất nhiều phiên bản Người Dơi xuống tay giết chóc, đơn cử như Grim Knight, Vampire Batman, hay nổi tiếng nhất là Batman Who Laughs. Song, tất cả đều không có kết thúc tốt đẹp. Không ít sự kiện đã chứng minh rằng, một khi Hiệp sĩ bóng đêm được trao quyền lực, anh rất dễ trở nên “biến chất”.