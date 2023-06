Sự thật bức ảnh nữ tiếp viên hàng không che chắn trước cửa máy bay

Hình ảnh nữ tiếp viên hàng không che chắn trước cửa máy bay bị mở tung được chụp khi máy bay đã hạ cánh an toàn, không phải trong lúc di chuyển như các thông tin từng lan truyền.

Bức ảnh nữ tiếp viên hàng không trong vụ nam hành khách tự ý mở cửa thoát hiểm. Ảnh: News1.

Liên quan đến vụ việc nam hành khách tự ý mở cửa máy bay giữa không trung, một bức ảnh của trang News1 chụp nữ tiếp viên hàng không hãng Asiana Airlines lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội Hàn Quốc.

Hình ảnh cho thấy nữ tiếp viên hàng không đeo khẩu trang đang bám tay trên cabin, chặn cánh cửa đã bị mở trước đó.

"Người này đang cố gắng hết sức để ngăn chặn thiệt hại có thể xảy ra trong khi máy bay đang chạy trên đường băng trước khi dừng hẳn. Đã lắp chốt bảo vệ ở cửa nhưng nữ tiếp viên vẫn loay hoay tự chặn lối ra", trang tin này cho biết.

Nhiều bản tin ca ngợi nữ tiếp viên hàng không như một anh hùng, khi mạo hiểm dùng thân mình chặn lối cửa thoát hiểm đã bị mở ra. Tuy nhiên, theo bản tin ngày 30/5 của đài MBC, bức ảnh được chụp sau khi chuyến bay đã hạ cánh, tình hình được kiểm soát. Ban đầu, Asiana Airlines tuyên bố rằng bức ảnh được chụp khi máy bay vẫn đang di chuyển.

Bản tin cũng cho biết hãng hàng không Hàn Quốc còn nói dối về một khía cạnh khác của vụ việc, theo Koreaboo.

Nữ tiếp viên đứng chắn ở cửa thoát hiểm khi máy bay đã hạ cánh. Ảnh: MBC.

Ban đầu, có thông tin cho rằng sau khi máy bay hạ cánh, Asiana Airlines đã ngay lập tức giao nam hành khách mở cửa cho cảnh sát. Tuy nhiên, MBC cho hay phi hành đoàn không biết ai đã mở cửa và người đàn ông đó đã xuống máy bay sau khi hạ cánh.

Người này chỉ bị bắt sau khi hỏi một nhân viên của Asiana Airlines tại sân bay rằng việc một hành khách mở cửa thoát hiểm có vi phạm pháp luật hay không.

Hôm 26/5, trên chuyến bay của Asiana Airlines đi từ đảo Jeju đến Daegu, một người đàn ông đã tự ý mở cửa máy bay giữa không trung, khi chuyến bay chở 194 hành khách còn cách mặt đất khoảng 213 m, gây tình trạng hoảng loạn. Chuyến bay này sau đó hạ cánh an toàn xuống sân bay Daegu vào khoảng 12h40 cùng ngày.

Không ai trong số các hành khách bị rơi ra ngoài hay bị thương sau vụ việc, song 12 người có triệu chứng khó thở và một số được đưa tới bệnh viện. Những người này đều xuất viện sau khoảng 2 tiếng.

Người đàn ông khai với cảnh sát rằng cảm thấy ngột ngạt và muốn nhanh chóng rời khỏi máy bay. Người này đi một mình, không say rượu, nói rằng đang căng thẳng do mất việc. Theo Đạo luật An ninh Hàng không của Hàn Quốc, nam hành khách có thể phải đối mặt án tù lên tới 10 năm vì hành động của mình.

Ngày 28/5, Asiana Airlines thông báo ngừng bán ghế 26A của 11 chiếc A321-200 loại có sức chứa 174 hành khách và ghế 31A của 3 chiếc A321-200 có sức chứa 195 hành khách do vụ việc.