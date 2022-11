Sự thật bất ngờ về diễn viên thủ vai chủ chốt trong 'Harry Potter'

Trước khi tham gia thử vai Draco Malfoy trong bộ phim "Harry Potter", nam diễn viên Tom Felton chưa từng đọc qua bộ tiểu thuyết nổi tiếng của nhà văn J.K. Rowling.

Tom Felton chưa từng đọc tiểu thuyết Harry Potter trước khi thử vai. Ảnh: Getty Images.

Trong hồi ký Beyond the Wand, Tom Felton, người nổi tiếng với vai diễn Draco Malfoy trong series phim điện ảnh bom tấn Harry Potter đã chia sẻ về gia đình, danh tiếng và cách ông có được vai diễn để đời.

Theo New York Times, Tom Felton vừa trả lời phỏng vấn về những câu chuyện xung quanh quyển hồi ký bán chạy nhất của mình, Beyond the Wand. Cuốn sách tập hợp những ghi chép rời rạc của ông kéo dài trong suốt một thập kỷ.

Tom Felton là con út trong gia đình có 4 anh em tại hạt Surrey, giáp ranh thủ đô London (Anh). Được xem là một đứa trẻ còi cọc, ốm yếu, nhưng cuối cùng ông đã trở thành một cậu bé phù thủy nổi tiếng trên màn ảnh rộng.

Đặc biệt, trước khi thử vai Draco Malfoy, nhân vật được xem là kẻ đối đầu khó chịu của Harry Potter trong xuyên suốt diễn biến câu chuyện, Tom Felton chưa từng đọc qua bộ tiểu thuyết trứ danh của nhà văn J.K. Rowling.

"Điều thú vị nhất là cách tôi được chọn vào vai Draco Malfoy. Về cơ bản họ hỏi phần nào của cuốn sách mà tôi thích nhất và muốn nhìn thấy nó trên phim. Tôi hoảng hốt nhận ra mình không biết gì về sách", Tom Felton tiết lộ.

Để đối phó, nam diễn viên bèn chọn cách nói theo những đứa trẻ khác trong buổi thử vai. Giám đốc Chris Columbus, người casting hôm đó, đã nhìn thẳng vào Tom Felton với thái độ như biết rõ đó là lời nói dối.

Theo chia sẻ của Tom Felton, đúng ra ông cần phải có sự chuẩn bị, đọc tiểu thuyết trước khi tham gia thử vai cho bộ phim chuyển thể. Tuy nhiên, cậu bé Tom 12 tuổi đã không làm vậy.

"Tôi nghĩ chính việc này đã mang lại vai diễn. Các nhà làm phim không kỳ vọng quá nhiều về một diễn viên, họ tìm người phù hợp với nhân vật", Tom Felton chia sẻ thêm.