Sự thất bại liên tiếp của Thành Long

Dư luận đặt dấu hỏi lớn về sự nghiệp của huyền thoại phim võ thuật sau khi tác phẩm mới thất thu tại phòng vé Trung Quốc.

South China Morning Post đưa tin Vanguard, phim mới nhất của Thành Long, là tác phẩm có doanh thu phòng vé tại Trung Quốc đại lục thấp nhất trong số các bom tấn ra mắt vào “tuần lễ vàng” hồi đầu tháng 10.

Truyền thông Trung Quốc dấy lên câu hỏi kết quả đáng thất vọng này có đang dự báo ngày tàn của Thành Long - một trong những huyền thoại dòng phim võ thuật Hong Kong?

Các phim có thành tích bết bát

Vanguard cùng ba phim Trung Quốc khác gồm My People My Homeland, Coffee or Tea và Legend of Deification được phát hành vào thời điểm bắt đầu của tuần lễ vàng tại quốc gia tỷ dân.

Hình ảnh Thành Long và dàn diễn viên trẻ trong Vanguard. Ảnh: China Film.

Phim của Thành Long thu về 246 triệu NDT (tương đương 37 triệu USD ) từ phòng vé nội địa sau hai tuần khởi chiếu. Con số kém xa thành tích mà My People My Homeland, quán quân trong cuộc đua doanh thu phim tuần lễ vàng, đạt được. Phim chính kịch, lãng mạn có sự góp mặt của Từ Tranh, Đặng Siêu, Lưu Hạo Nhiên… thu về 2,2 tỷ NDT.

Doanh thu phòng vé của Vanguard thấp đến ngỡ ngàng nếu so sánh với các tác phẩm trước đây của ngôi sao võ thuật từng phát hành tại thị trường Trung Quốc. Năm 2017, bộ phim Kung Fu Yoga thu về 1,75 tỷ NDT từ phòng vé nội địa, trở thành tác phẩm có doanh thu cao nhất của nam diễn viên tại Trung Quốc.

Trước đó, bộ phim Skiptrace ra mắt tháng 7/2016 với sự góp mặt của Thành Long và Phạm Băng Băng thu về 900 triệu NDT. Cũng trong tháng 12 năm đó, Yuyue Film Company phát hành Railroad Tiger có Thành Long đóng chính. Phim thu về 700 triệu NDT.

Cũng trong năm 2016, Thành Long được trao giải danh dự tại Oscar 2016 vì những thành tựu vượt trội ở lĩnh vực điện ảnh. Tuy nhiên, từ đó tới nay, tên tuổi tài tử dần mất đi sức hút.

Phát hành tại rạp vào tháng 9/2017, bộ phim chính kịch giật gân The Foreigner có sự góp mặt của Pierce Brosnan, Thành Long và Lưu Đào chỉ thu về 500 triệu NDT sau hai tuần công chiếu.

Cuộc đối đầu của Thành Long và Pierce Brosnan trong The Foreigner không khiến khán giả mặn mà. Ảnh: Outnow.

Bộ phim Bleeding Steel ra mắt ba tháng sau đó cũng chỉ thu về 300 triệu NDT. Tác phẩm đánh dấu thành tích phòng vé thấp nhất của Thành Long trong vòng bảy năm kể từ 2010.

Bleeding Steel có sự góp mặt của Âu Dương Na Na và La Chí Tường, tiêu tốn 400 triệu NDT để sản xuất. Phim chỉ thu về 350.000 HKD (tương đương 45.000 USD ) tại phòng vé Hong Kong.

Năm 2019, tình hình càng trở nên u ám khi bộ phim The Knight of Shadows: Between Yin and Yang với kinh phí sản xuất 350 triệu NDT của Thành Long chỉ thu về vỏn vẹn 131 triệu NDT sau hai tuần ra rạp.

The Mystery of Dragon Seal, sản phẩm điện ảnh hợp tác Nga - Nhật ra mắt vào mùa phim hè 2019 đánh dấu việc tên tuổi Thành Long chạm mốc cực tiểu trên đồ thị danh tiếng.

Trong bộ phim có kinh phí sản xuất lên tới 350 triệu NDT, Thành Long diễn xuất cùng ngôi sao cơ bắp Arnold Schwarzenegger. Tuy nhiên, phim chỉ thu về 18 triệu NDT tại rạp sau 14 ngày.

Khán giả quay lưng

Bên cạnh doanh thu bán vé nghèo nàn, các tác phẩm gần đây của Thành Long còn hứng chịu làn sóng bình luận tiêu cực từ khán giả. Trên chuyên trang điện ảnh Douban của Trung Quốc, The Mystery of Dragon Seal chỉ được chấm điểm 3,6/10. The Knight of Shadows: Between Yin and Yang khả quan hơn với con số 3,8 và Bleeding Steel là 4,7 điểm.

The Mystery of Dragon Seal là đánh dấu thời điểm Thành Long chạm đáy danh tiếng. Ảnh: Sina.

Vanguard, bộ phim đánh dấu lần hợp tác thứ 6 của Thành Long và nhà làm phim Hong Kong Đường Quý Lễ, được chấm 5 điểm trên Douban.

Đây là sự sụt giảm đáng kể so với thành tích những bộ phim cả hai từng hợp tác thực hiện trong thập niên 1990 gồm Police Story 3: Super Cop (1992) và Rumble in the Bronx (1995) đạt được. Hai phim lần lượt nhận về 7,7 và 7,6 điểm cùng nhiều bình luận tích cực.

Trong Vanguard, Thành Long vào vai trưởng nhóm an ninh quốc tế với nhiệm vụ giải cứu con tin bị một nhóm lính đánh thuê bắt cóc. Ông từng tiết lộ suýt chết đuối trong một tai nạn phim trường khi tự thực hiện cảnh hành động nguy hiểm cho phim.

Tuy nhiên, sự liều lĩnh của huyền thoại màn bạc 66 tuổi đã không còn khiến khán giả rung động. Giờ đây, họ có xu hướng thích thưởng thức những tác phẩm hành động khoa trương với vai chính thuộc về diễn viên đại lục trẻ trung hơn.

Thành công của Ngô Kinh với Chiến Lang 2 (2017) là một ví dụ. Tới nay, phim vẫn giữ vững ngôi vương tác phẩm có doanh thu cao nhất lịch sử phòng vé Trung Quốc với 5,7 tỷ NDT.

Ngôi sao 66 tuổi dường như đã lỗi thời với khán giả trẻ. Ảnh: China Film.

Vanguard bị chỉ trích vì cốt truyện mỏng, kỹ xảo nghèo nàn và thiếu vắng những cảnh hành động làm nên bản sắc Thành Long. Một bình luận trên Douban viết: “Thành Long già lụ khụ tập hợp một nhóm thanh niên để dạy võ công. Ông ấy chỉ có thể đứng một bên và nói mồm. Tại sao phải tốn công tốn của làm bằng được một bộ phim đáng thất vọng như thế này?”.

Một bình luận khác nhận xét: “Đây đúng là bộ phim thảm nhất trong số tác phẩm ra mắt vào tuần lễ vàng. Tôi cho bộ phim một điểm an ủi vì có Thành Long. Kịch bản phim vô lý không tưởng. Các cảnh chiến đấu quá lạm dụng đồ họa vi tính. Các màn tấu hài trong phim cũng gượng gạo. Tóm lại là tệ”.

Dù sự nghiệp xuống dốc, theo nhiều nguồn tin, Thành Long vẫn được trả cát-xê 80 triệu NDT cho mỗi lần xuất hiện trên màn ảnh rộng. Nam diễn viên 66 tuổi vẫn là cái tên được nhiều nhà làm phim ưu ái chọn mặt gửi vàng.

Tuy nhiên, bất chấp sự lạc quan của các nhà làm phim, giới phê bình vẫn nín thở quan sát những biến chuyển tiếp theo trong sự nghiệp của Thành Long khi nó vẫn đang trượt dài trong các dự án thua lỗ và bình luận tiêu cực từ khán giả.