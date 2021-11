Sự thất bại khi The Rock và Ryan Reynolds kết hợp

“Red Notice” có sự góp mặt của ba ngôi sao hạng A Hollywood gồm The Rock, Gal Gadot và Ryan Reynolds. Bộ phim tuân thủ công thức “văn mẫu ăn tiền” của Hollywood.

Thể loại: Hành động, hài

Đạo diễn: Rawson Marshall Thurber

Diễn viên chính: Dwayne "The Rock" Johnson, Gal Gadot, Ryan Reynolds

Đánh giá: 6/10

Sự phát triển của dòng phim siêu anh hùng trong thập kỷ qua đã giúp nhiều tên tuổi tại Hollywood trở thành sao hạng A. Gal Gadot nổi tiếng toàn cầu với Wonder Woman sau nhiều năm đóng vai nữ thứ. Deadpool giúp Ryan Reynolds khẳng định màu sắc riêng sau hàng chục năm miệt mài thử sức ở nhiều thể loại. Sự nghiệp của Dwayne “The Rock” Johnson được kỳ vọng bước sang trang mới với gã phản anh hùng Black Adam.

Trong bộ phim Red Notice của đạo diễn Rawson Marshall Thurber, khán giả sẽ thấy Wonder Woman và Deadpool - hay hai ngôi sao nổi tiếng nhờ thủ vai họ - hóa các siêu trộm tác phẩm nghệ thuật. Còn Black Adam (hay The Rock) trở thành tay cảnh sát truy đuổi họ. Được đầu tư kinh phí ước tính 150 triệu USD , Red Notice là dự án phim lớn nhất Netflix từng thực hiện.

Sự hào nhoáng bề mặt

Tương truyền, để chứng minh tình yêu với Cleopatra, Mark Antony đã dành tặng vị nữ hoàng ba quả trứng nạm ngọc. Lịch sử xoay vần, hậu thế chỉ còn giữ được hai trong ba. Quả trứng ngọc cuối cùng hiện vẫn bóng chim tăm cá. Món cổ vật một lần nữa được ráo riết kiếm tìm sau khi tay trọc phú Ai Cập nọ muốn tập hợp đủ ba trứng ngọc làm quà cưới cho cô con gái tên Cleopatra.

Red Notice nhận điểm 4,9/10 từ các cây bút phê bình trên Rotten Tomatoes trong khi khán giả của chuyên trang này chấm phim 4,3/5.

Bộ phim bắt đầu với vụ trộm một trong hai quả trứng đã được tìm thấy và đang trưng bày tại bảo tàng ở Ý. Tại đây, tay đạo chích Nolan Booth (Ryan Reynolds) đã chạm trán anh cảnh sát John Hartley (Dwayne “The Rock” Johnson) hừng hực tinh thần chính nghĩa (kèm cơ bắp cuồn cuộn) và nhanh chóng bị tóm sống.

Tuy nhiên, đây chỉ là mở bài kịch tính cho cuộc phiêu lưu kéo dài 118 phút trên màn ảnh. Dưới sự thao túng của siêu trộm Bishop (Gal Gadot), Booth và Hartley đều như cá nằm trên thớt. Nôn nóng lấy lại thanh danh, hai người buộc phải bắt tay vào “săn trứng”. Họ đã cùng nhau thực hiện phi vụ trộm cắp với 40% hành động kịch tính, 40% hài hước và 20% dành riêng cho vẻ đẹp cùng sự ngọt ngào của Gal Gadot.

Red Notice được nhào nặn theo đúng công thức của một bom tấn giải trí sẽ lãi đậm nếu phát hành độc quyền tại rạp. Phim quy tụ dàn sao hạng A trong một cốt truyện dẫu dồn dập sự kiện vẫn có thể quy về mô-típ anh hùng đối đầu ác nhân không bao giờ cũ. Bối cảnh phim phủ sóng khắp năm châu, nhân vật vừa phô diễn sức mạnh trong các pha giao chiến kịch tính vừa khoe khéo nét duyên qua những màn tung hứng ngôn từ hài hước.

Cặp đồng sự Reynolds và Johnson được xây dựng theo công thức gây hài đôi đũa lệch kinh điển của mô-típ buddy-cops. Hai người mang những đặc trưng tính cách và hình thể hoàn toàn đối lập: một cảnh sát một lưu manh, một cục súc một không giỏi đánh đấm, một thẳng thắn một lươn lẹo, một khô khan một thiếu nghiêm túc… Điểm chung giữa hai người chỉ là thái độ phủ nhận, chán ghét đối phương ra mặt và (ở một mức độ và trên khía cạnh nào đó) sự thù ghét nữ tặc Bishop.

Về tổng thể, Red Notice sở hữu phần hình ảnh đẹp mắt, làm nền cho cốt truyện nhấn mạnh vào yếu tố hài hước, chấm phá những pha hành động kịch tính. Tuy nhiên, giống như Fast & Furious 9, Godzilla vs Kong, Mortal Kombat hay Snake Eye: G.I. Joe Origins ngoài rạp hay một số tác phẩm hành động do Netflix tự sản xuất được phát hành trên nền tảng trực tuyến của hãng thời gian gần đây gồm Sweet Girl, Beckett hay Kate... khán giả khó có thể kỳ vọng nhiều hơn ở bộ phim ngoài sự hoành tráng bề mặt.

Nhân vật của The Rock và Ryan Reynolds hợp thành cặp cảnh sát - lưu manh với mục đích mang lại tiếng cười cho khán giả.

Điểm cộng từ những gương mặt quen thuộc

Trước Red Notice, trong năm 2021, Netflix từng hai lần “thử lửa” với thể loại phim trộm cướp và cho ra đời Army of the Dead cùng phần tiền truyện Army of Thieves. Tuy nhiên, cả hai bộ phim đều bị nhận xét thiếu hấp dẫn vì phi vụ trộm cướp kém hấp dẫn và dàn nhân vật chính không được lòng khán giả. Ở vế thứ nhất, khó có thể nói phi vụ trộm trứng vòng quanh thế giới trong Red Notice hấp dẫn hơn hành trình vượt qua thành phố đầy xác sống nhằm thụt két tiền ở Army of the Dead.

Tuy nhiên, thứ Red Notice có nhưng hai bộ phim thuộc vũ trụ xác sống của Zack Snyder không có chính là cơ bắp The Rock, cái miệng tía lia của Ryan Reynold và sắc đẹp Gal Gadot. Bộ ba diễn viên mang đến sức sống cho câu chuyện, giữ khán giả ngồi lại màn hình đến phút cuối.

Nhìn chung, Johnson, Reynolds và Gadot đã mang đến cho khán giả một màn trình diễn an toàn. Nếu ví Red Notice như mặt hàng sản xuất theo dây chuyền và công nghệ Hollywood, họ sẽ là những công nhân “trăm hay không bằng tay quen”. Nguyên nhân đến từ việc nhân vật họ thủ vai đều được tổng hợp/sao chép từ các vai diễn nổi tiếng nhất của mỗi người.

Gal Gadot mang nhiều khuôn mặt trong bộ phim.

Với The Rock, Hartley xét cho cùng vẫn là kiểu nhân vật chiến binh dũng mãnh, thủ lĩnh cương trực anh đã thủ vai hàng chục lần trên màn ảnh. Reynolds không gặp khó khăn khi vào vai gã đàn ông dùng khiếu hài hước đen tối làm vỏ bọc che giấu sự yếu đuối và những tổn thương bên trong.

Đôi lúc, phim khiến người xem băn khoăn liệu Ryan Reynolds có lấy nội dung các bài đăng Instagram của mình làm lời thoại cho nhân vật Booth hay không. Trên màn ảnh, sự hài hước có phần u tối của Reynolds đôi khi kém ăn rơ với lối lên gân của The Rock, khiến hai ngôi sao rơi vào cảnh mỗi người một phách.

Sau cùng, bóng hồng của bộ phim, Gal Gadot khiến khán giả không thể rời mắt khỏi mọi khung hình Bishop xuất hiện. Cô tỏa ra khí chất của một phụ nữ thông minh, can đảm mà khán giả đã quen thuộc từ vai diễn nữ thần chiến binh Wonder Woman. Từ siêu trộm thoắt ẩn thoắt hiện tới người đàn bà tai quái ngang ngược không sợ trời không sợ đất, Gal Gadot xuất hiện trong Red Notice với nhiều khuôn mặt và nhìn chung đã thể hiện được khác biệt trong từng trạng thái ấy.

Không phải tự nhiên mà Netflix chọn Red Notice làm tác phẩm mở màn Tudum - sự kiện giới thiệu phim mới đáng chú ý do nền tảng này tổ chức hôm 25/9. Về mặt truyền thông, nếu thông tin “dự án được đầu tư hoành tráng nhất lịch sử Netflix” chưa đủ để khán giả chú ý đến Red Notice, tên tuổi bộ ba diễn viên chính Dwayne “The Rock” Johnson, Ryan Reynolds và Gal Gadot - hay Black Adam, Deadpool và Wonder Woman - sẽ làm được việc đó.