Sự thất bại của những ca sĩ Việt được đào tạo tại Hàn Quốc

Hầu hết ca sĩ Việt được đào tạo tại Hàn Quốc đều không thành công khi về nước hoạt động. Họ gặp nhiều trở ngại vì khác biệt phong cách âm nhạc.

Ca sĩ Việt được đào tạo tại Hàn Quốc không còn là chuyện hiếm ở Vpop. Nhưng ở thị trường âm nhạc Việt hiện tại, chẳng mấy ca sĩ từng được đào tạo ở Hàn Quốc gây chú ý và được công chúng nhớ đến. Liz Kim Cương là trường hợp hiếm hoi có những sản phẩm âm nhạc đạt thành tích khá tốt. Tuy nhiên, dấu hiệu khả quan chỉ đến với nữ ca sĩ khi cô thay đổi hướng đi, chọn lựa những ca khúc phù hợp thị trường nhạc Việt hơn.

Kết cục buồn của những ca sĩ Việt được đào tạo tại Hàn Quốc

Ngày 5/3, thành viên Quang Huy xác nhận nhóm nhạc D1Verse tan rã. D1Verse gồm 5 thành viên và được đào tạo bởi công ty giải trí RBW.

RBW là công ty quản lý của nhóm nhạc Hàn Quốc nổi tiếng Mamamoo. Trước khi tan rã, D1Verse mới phát hành được một MV là Monster vào tháng 2/2020. Từ đó, nhóm không có nhiều hoạt động quảng bá và gần như mờ nhạt suốt hai năm qua.

Các thành viên của D1Verse chia sẻ tâm trạng thất vọng và buồn bã khi biết tin nhóm tan rã chỉ sau hai năm hoạt động. “Sau gần hai năm chờ đợi và cố gắng, đại diện phía RBW thông báo D1Verse không thể tiếp tục hoạt động được nữa. Qua mỗi ngày hy vọng của chúng tôi đều giảm đi một chút nhưng không thể nói các thành viên không buồn và thất vọng về quyết định này”, thành viên Quang Huy bày tỏ.

D1Verse chỉ có một MV trước khi tan rã. Ảnh: RBW.

Vốn được kỳ vọng khi ra mắt nhưng D1Verse cuối cùng cũng chẳng thể tồn tại lâu dài ngay cả khi có sự quản lý của công ty giải trí lớn. Đó cũng là kết cục của hàng loạt ca sĩ Việt khác có xuất phát điểm tương tự D1Verse.

Trước đó, Thanh Tùng (Tùng Mini) cũng được sang Hàn Quốc và đào tạo bởi RBW. Tuy nhiên, MV đầu tay của anh khi trở về nước là Không thể ngừng nỗi nhớ chưa đạt được 100.000 lượt xem dù ra mắt từ năm 2018. Kể từ đó, Thanh Tùng cũng im ắng, gần như biến mất khỏi thị trường âm nhạc.

Trước khi phát triển sự nghiệp solo, Liz Kim Cương là trưởng nhóm của LIME. LIME là nhóm nhạc đầu tiên được Hàn Quốc đào tạo, do đó tất cả thành viên gồm Liz Kim Cương, Emma, Ivone đều mong đợi một tương lai tươi sáng. Tuy nhiên trái với kỳ vọng, các sản phẩm của LIME khi tung ra thị trường đều mờ nhạt và đạt lượt xem khiêm tốn. MV đầu tay của nhóm là Đừng vội có sự tham gia của nhóm nhạc Hàn Quốc HIGH4 chỉ đạt 8 triệu lượt xem sau khoảng 7 năm phát hành.

Hoạt động gây chú ý duy nhất của LIME là khi họ biểu diễn tại chương trình Hàn Quốc I Can See Your Voice 3 năm 2016. Tuy nhiên, hiệu ứng từ chương trình này không đủ lâu dài để giúp LIME bứt phá hơn. Tháng 5/2019, nhóm nhạc tuyên bố tan rã sau khoảng 5 năm hoạt động không hiệu quả.

Ngày 1/3, Jayden (tên thật Tôn Hồ Anh) chính thức ra mắt với MV Sợ đông. Cả ngoại hình của nam ca sĩ lẫn phong cách âm nhạc, cách dàn dựng MV đều mang đậm màu sắc Kpop. Điều này cũng không khó hiểu bởi Jayden là cựu thực tập sinh của IF Entertainment. IF Entertainment là công ty giải trí Hàn Quốc có trụ sở ở Việt Nam. MV Sợ đông được đầu tư về kịch bản, hình ảnh. Tuy nhiên MV của Jayden hiện chỉ đạt khoảng 15.000 lượt xem.

Roy (tên thật là Nguyễn Hải Hoài Bảo) và Queen (tên thật Lục Quyên) sang Hàn Quốc đào tạo để ra mắt cùng dự án Z-Pop Dream của công ty Zenith Media Contents từ đầu năm 2019. Z-Pop Dream gồm 2 nhóm nhạc nam, nữ đa quốc tịch. Các thành viên từ những nơi khác nhau như Thái Lan, Ấn Độ, Indonesia, Philippines, Nhật Bản và Việt Nam.

Nhóm nhạc của Roy và Queen có nguy cơ tan rã. Ảnh: Anh Tú.

Được công ty quản lý giới thiệu hoành tráng nhưng chỉ sau thời gian ngắn hoạt động, Z-Pop Dream lộ nhiều dấu hiệu “đứt gánh”. Ở Hàn Quốc, nhóm không được biểu diễn trên các chương trình truyền hình. Tháng 8/2020, My Daily đưa tin Cozmic Group - công ty mẹ của dự án Z-Pop Dream - tái cơ cấu, đổi tên thành Divtone Entertainment và chuyển văn phòng đại diện tới Singapore. Cùng lúc, Carlyn - trưởng nhóm của Z-Girls thông báo mang thai và không có ý định trở lại Hàn Quốc.

Thời gian qua, thông tin về dự án này rất ít ỏi. Tương lai của nhóm vẫn là dấu hỏi lớn với người hâm mộ.

Kết cục dễ dự đoán

Liz Kim Cương thừa nhận với Zing sau khi về Việt Nam hoạt động đồng thời phát hành MV Baby Boo năm 2017, cô và các thành viên nhận ra con đường này không ổn. “Tôi cảm thấy bất công, phẫn nộ. Chúng tôi nhiều lần tự hỏi tại sao mình không thể nổi tiếng. Nhưng rồi tôi phải nhận ra, bản thân có thể tài giỏi nhưng chưa may mắn gặp thời. Tôi buồn nhưng không thể làm khác”, Liz Kim Cương nói với Zing.

Cuối cùng, LIME tan rã và với Liz Kim Cương, đây là kết cục dễ hiểu. Cô lý giải mô hình nhóm nhạc và phong cách Kpop nhóm theo đuổi chưa phù hợp với thị trường Việt.

Liz Kim Cương tâm sự: “Chúng tôi cho nhau thêm thời gian để gắng gượng nhưng cuối cùng sự thực vẫn là không thể vực dậy dự án này. Cuối cùng, chúng tôi quyết định tan rã”.

Vpop vốn ưa chuộng nhạc pop, ballad. Có thể thấy, những ca khúc đang thịnh hành nhất ở Vpop hầu hết thuộc thể loại này, chẳng hạn Ngày đầu tiên (Đức Phúc), Đau nhất là lặng im (Erik)… Nhạc sĩ Khắc Hưng lý giải với Zing, khán giả Việt thích những bản nhạc nhẹ nhàng, thậm chí hơi u sầu. Do đó, âm nhạc điện tử, tiết tấu nhanh, dồn dập theo kiểu Kpop khó được ưa chuộng tại Vpop.

Liz Kim Cương chỉ nổi tiếng khi chuyển hướng hát ballad. Ảnh: Bá Ngọc.

Bởi thế, Liz Kim Cương phải đến khi rời LIME và hát những ca khúc ballad như Khác biệt to lớn, Em cần một người quan tâm, Nói hết lòng mình… cô mới được biết tới.

Với trường hợp của Jayden, ở dưới MV Sợ đông, nhiều khán giả cũng cho rằng phong cách và giai điệu của bài không phù hợp thị trường Việt dẫn đến lượt xem quá khiêm tốn. “Bạn ấy nên ra mắt ở Hàn Quốc. Nhạc và beat nghe khá bắt tai nhưng không hợp gu Việt Nam lắm, giọng hát còn khá yếu nữa. Bạn ấy có thể vào một nhóm nhạc Hàn và đảm nhiệm vị trí visual, dance hay rap”, một khán giả bình luận.

Thực tế, ở Việt Nam có lượng khán giả lớn yêu thích âm nhạc Hàn Quốc. Đó có thể là đối tượng khán giả tiềm năng cho những ca sĩ Việt được đào tạo tại Hàn Quốc. Tuy nhiên, điều đáng nói là hiện tại, Kpop đã quá thành công và thậm chí thống trị cả thế giới.

Mỗi năm, Kpop có hàng trăm ca sĩ, nhóm nhạc ra mắt. Hầu hết trong số họ đều được đào tạo bài bản về kỹ năng, lại được những công ty giải trí lớn hậu thuẫn, xây dựng đường đi nước bước với những sản phẩm âm nhạc chỉn chu, đầu tư lớn.

Trong khi đó, các ca sĩ Việt có thể đảm bảo được phần kỹ năng nhờ quá trình đào tạo tại nước bạn. Tuy nhiên, khi trở về Việt Nam, họ lại thiếu đi những ê-kíp mạnh để vạch ra chiến thuật về âm nhạc, quảng bá… Do đó, họ khó lòng cạnh tranh với những ca sĩ, nhóm nhạc Kpop vốn đã nổi tiếng khắp thế giới trên chính quê hương của mình.

Hai điều trên có thể là lý do quan trọng nhất khiến những ca sĩ Việt được đào tạo tại Hàn Quốc không thể tạo tiếng vang, thậm chí thất bại khi trở về, hoạt động ở thị trường trong nước.