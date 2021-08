Sự tàn sát kinh hoàng trong 'Venom 2'

Venom tỏ ra sợ hãi trước sự tàn sát khủng khiếp mà kẻ thù mang đến trong "Venom: Let There Be Carnage".

Ngày 3/8, Screen Rant đưa tin đoạn trailer thứ 2 của Venom: Let There Be Carnage đã được công bố. Đoạn giới thiệu gần 3 phút cho thấy sự tàn sát khủng khiếp khi Venom (Tom Hardy) đối đầu với Carnage (Woody Harrelson).

Theo đó, đoạn trailer đã tiết lộ thêm nhiều chi tiết về câu chuyện, nguồn gốc cũng như động cơ của các nhân vật, đặc biệt là “kẻ giết người hàng loạt” Cletus Kasady. Bằng khả năng tàn sát khủng khiếp, Carnage đã khiến Venom phải sợ hãi không dám đối đầu trong lần gặp đầu tiên.

Carnage cho thấy sự hiếu chiến và bạo lực trong đoạn giới thiệu mới. Ảnh: Sony.

Cả hai đều có những đặc điểm chung là sinh vật cộng sinh và trong truyện tranh Carnage là con đẻ của Venom. Điều này khiến Carnage vượt trội Venom về mọi mặt cộng thêm mối quan hệ với Kasady khiến thực thể này như “hổ mọc thêm cánh”. Bởi Kasady là kẻ tâm thần giết người hàng loạt và điều đó sẽ làm gia tăng xu hướng bạo lực cho Carnage.

Những yếu tố đó đều được tiết lộ trong đoạn giới thiệu khi Carnage có kích thước lớn hơn Venom, sở hữu nhiều cánh tay mang hình dạng vũ khí hơn cả phản diện Riot trong phần trước.

Chứng kiến khả năng mà Carnage có thể làm, Venom đã quyết định không ra mặt và trở lại bên trong Eddie. May mắn thay, Eddie đã động viên và thuyết phục được Venom chiến đấu với những điều kiện trao đổi hài hước. Đây chắc chắn không phải là trận chiến dễ dàng đối với Venom.

Venom: Let There Be Carnage do đạo diễn Andy Serkis thực hiện với sự góp mặt của Tom Hardy trong vai Eddie Brock/Venom, Woody Harrelson thủ vai Cletus Kasady/Carnage, Michelle Williams là Anne Weying, Naomie Harris trong vai Shriek, Reid Scott là Dr. Dan Lewis và Stephen Graham là thám tử Mulligan.

Venom: Let There Be Carnage dự kiến khởi chiếu từ 24/9.